Taivaanrannan maalari, hyvällä tavalla höpsö ja todella fiksu – juniorivalmentaja, ystävä, ja fysioterapeutti kertovat, millainen on Helmarien tähtihyökkääjä Linda Sällström

Kun Linda Sällström saapui Korson Palloseurasta Tikkurilan Palloseuraan murrosikäisenä kahden lajin lupauksena, B-tyttöjen valmentaja Tommi Nietosjärvi ymmärsi pian, että käsissä on erityinen tapaus.

Sällström kisasi nurmikenttien ohella myös seiväshypyssä. Yleisurheilussa tärkeä nopeus tarkoitti, että hyökkääjä oli jatkuvasti maalinteossa.

Nietosjärven mukaan myös persoona erottui joukosta.

– Vähän sellainen haaveilija. Siis todella kunnianhimoinen ja hyvä koulussa, mutta kuitenkin sellainen oman tiensä kulkija. Ei todellakaan massasielu, Nietosjärvi muistelee.

Jotain kunnianhimosta yleisurheilussa kertoo, että Sällström saavutti seiväshypyssä 15-vuotiaiden SM-kultaa.

– Tiesin jo silloin, että oli ihan turha yrittää ehdottaa yleisurheilun vähentämistä. Enkä nähnyt sitä millään tavalla järkeväksikään, Nietosjärvi pohtii.

– Linda teki ne päätökset itse, hänellä oli selkeä halu mennä eteenpäin ja kehittyä. Hän on nuoresta pitäen tiennyt, mitä haluaa ja tiennyt, mitä tekee.

Hän viimeisteli alusta lähtien aika hyvällä prosentilla, mutta kyllä paikkoja aika paljon hukattiinkin Tommi Nietosjärvi

TiPSin paidassa Sällström takoi maaleja, kun B-nuorten joukkue kisasi ensin ikäluokan SM-sarjassa ja sittemmin rinnalla myös naisten Ykkösessä. Vaikka aikuisten sarjaan ei ollut mitään tavoitteita, joukkue nousi lopulta silloiseen pääsarjaan.

Vaikka osumia syntyi liukuhihnalta, monta paikkaa jäi käyttämättäkin.

– En sano, että koko pelityyli perustui siihen, mutta pelasimme aika paljon vastahyökkäyksiä. Siihen aikaan hänen vahvuutensa oli äärimmäinen nopeus, ja hän oli joukkueemme syömähammas, jolla sitten oikeastaan säilyttiin, Nietosjärvi muistelee.

– Hän viimeisteli alusta lähtien aika hyvällä prosentilla, mutta kyllä paikkoja aika paljon hukattiinkin. Mutta se meni eteenpäin jo meidän aikana.

Nietosjärvi oli Sällströmin valmentaja myös piirijoukkueessa, jossa pidettiin päivän mittaisia leirejä. Kahden harjoituksen lisäksi leiripäivään kuului luento, johon keskittyminen ei ollut nuoren urheilijan mukavuusalueella.

– Hän oli vähän sellainen taivaanrannan maalari sielultaan. Siinä oli ensin paasannut 45 minuuttia, ja jos kysyi Lindalta viimeisen kysymyksen, niin yleensä sieltä tuli ”täh” tai ”mitä, häh”. Että upposi aika hedelmälliseen maaperään.

Pitkätukka Korsosta

Essi Sainio ja Sällström kohtasivat ensimmäisen kerran nuorten maajoukkueessa.

– Sieltä tuli sellainen korsolainen, sairaan nopea, pitkätukkainen tyyppi juoksemaan hyökkäykseen, Sainio muistelee.

– Hän oli ehkä vähän hiljainen, mutta ei millään tavalla kentällä ujo. Alkuun hän enemmän tarkkaili tilannetta. Söi muistaakseni paljon ranskalaisia ja nugetteja.

Sällström piti ystävänsä Essi Sainion maajoukkuepaitaa kädessään Portugali-ottelun voittojuhlissa. Tomi Hänninen

Nuorten maajoukkueessa kohokohta koitti 2005, kun Sainio ja Sällström iskivät maaleja alle 19-vuotiaiden lopputurnauksessa Unkarissa.

Avauspelissä Sveitsiä vastaan Sällström viimeisteli hattutempun ja Sainio säesti yhdellä osumalla. Ottelu päättyi 4–2. Suomi ylsi turnauksessa välieriin, mutta Ranska matkasi finaaliin 1–0-voitolla.

– Linda oli siihen aikaan oikeastaan sellainen megajokeri. Hän tuli vaihdosta kentälle, ja siinä oli maalitakuu, Sainio sanoo.

Hän myöntää, että Sällströmin viimeistelyssä oli hiomista vielä tässäkin vaiheessa. Maali alkoi löytyä tarkemmin, kun vuodet ammattilaisena karttuivat Ruotsin pääsarjassa.

Kaudella 2017 hyökkääjä iski Vittsjölle 22 sarjapelissä 15 maalia. Avauskausi Ranskan pääsarjassa ja Paris FC:ssä toi 21 ottelussa 12 osumaa.

Maajoukkueessa Sällström on kaikkien aikojen maalintekijä.

– Muutama vuosi sitten näin Lindan pelejä livenä pitkästä aikaa, ja ajattelin, että hän on ottanut aimo harppauksia eteenpäin. Kuten Portugalia vastaan nähtiin, hän on maailmanluokan viimeistelijä tällä hetkellä.

Sainion ura vei huippuseuroihin, kuten Saksan Frauen-Bundesligan Turbine Potsdamiin, mutta syömishäiriöön sairastuminen ja sen seuraukset katkaisivat pelaajauran 2012. Uusi alku koitti HJK:ssa kaudella 2015.

Vaikka kaksikko ei ole jakanut pukukoppia seurajoukkueessa, maajoukkueessa syntynyt ystävyys säilyi vaikeinakin aikoina.

– Vaikka en ollut enää millään lailla jalkapallossa tekemisissä, niin kävimme aina lounaalla ja hän otti minuun aina yhteyttä, kun tuli Suomeen. Se kertoo hänestä aika paljon, Sainio toteaa.

Juniorivalmentaja Nietosjärven kuvailema taivaanrannan maalari on kasvanut Suomen kaikkien aikojen maalintekijäksi maajoukkueessa, mutta Sainion mukaan persoona ei ole kokonaan muttunut.

– Hän on hyvällä tavalla höpsö. Älykäs, mutta maanläheinen ihminen, Sainio luonnehtii.

"Kolmas kuntoutus vaatii jo ekstraa"

Sällströmin uran yksi huippukohta näkyi jo horisontissa, kun polven ristiside katkesi toisen kerran vuoden sisään maaliskuussa 2013. Hyökkääjä oli ollut Sainion tapaan nuorena pelaajana mukana Suomessa järjestetyssä vuoden 2009 EM-turnauksessa, mutta vuoden 2013 EM-kisoissa Linköpingin kärkipelaaja olisi ollut joukkueen ydintä.

Oli aika käydä jälleen töihin maajoukkueen fysioterapeutin Titta Nyströmin kanssa.

– Hän on niin fiksu, että hän noudattaa ohjeita todella hyvin, mutta hän tietää niin paljon, että hän osaa myös kyseenalaistaa, onko tämä tässä vaiheessa järkevää, Nyström kuvailee.

Helmarit juhli Sällströmin maalia villisti. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Lundin yliopistossa tehdyt lääkäriopinnot ja urheilijan ymmärrys omasta kehostaan tekevät Sällströmistä mallikelpoisen asiakkaan.

– Hänen kanssaan oli hyvä tehdä töitä juuri sen takia, että sieltä tuli palautetta heti, jos homma ei lähtenyt toimimaan. Tai jos homma toimi liian helposti, niin viesti siitä, että nyt voisi pistää haastetta, tuli nopeasti.

Sällströmin polvivaivat eivät olleet suinkaan ohi kuntoutuksen jälkeen. Tammikuussa 2014 petti aiemmin terveen polven ristiside. Hyökkääjä on itse myöntänyt, että lopettaminen oli lähellä.

– Täytyy olla päättäväinen, että jaksaa tulla takaisin. Se vaatii todella paljon töitä. Yhden jälkeen on helpompaa, toisen jälkeen on paljon vaikeampaa ja kolmas vaatii jo ekstraa, Nyström sanoo.

Hänen mukaansa kolmannen ristisidevamman kohdalla Sällströmistä oli aistittavissa epäröintiä. Mutta kun päätös oli tehty, ei kuntoutuksessa enää haparoitu.

– Kun hän teki sen päätöksen ja lähti kolmannenkin jälkeen kokeilemaan, mihin rahkeet riittävät, niin sitten hän oli sata lasissa. Hän oli sen verran päättäväinen, ettei antanut periksi, Nyström kuvailee.

Hyökkääjä oppi jopa pitämään harjoitteista, jotka olivat aiemmin olleet epämieluisia. Nopeudestaan eläneen pelaajan harjoitepankissa pitkät ja hidastempoiset juoksulenkit olivat olleet syvällä laarin pohjalla.

– Halusimme parantaa erään testin tuloksia. Sanoin, että nyt pitäisi tehdä rauhallisempia lenkkejä. Hän oli ensin sitä mieltä, että ei ikinä, mutta sitten suostui kokeilemaan, Nyström kertaa.

– Seuraavissa testeissä hän teki ennätyksensä ja totesi, että hän ei juokse pitkää lenkkiä enää koskaan. Mutta siitä ei kauaa mennyt, kun hän soitti, että jos hän nyt joskus niitä tekisi. Tietääkseni ne kuuluvat nykyisin harjoituskaudella hänen arkeensa.

Määrätietoinen työ palkittiin myös perjantaina Töölössä, kun Sällström iski viimeisellä minuutilla voittomaalin Portugalin verkkoon. Samalla hän sinetöi paikan EM-turnauksessa, jonka on tarkoitus jäädä hyökkääjän viimeiseksi.

Nyström seurasi ottelun loppuhetkiä puhelin kourassa.

– Koko ajan oli sellainen tunne, että hän tekee yhden. Kirjoitin jo onnitteluviestin, mutta lähetin vasta siinä vaiheessa, kun tuomari vihelsi pilliin, sillä ikinä ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa, Nyström sanoo.

– Kun tietää sen työmäärän, mitä hän on tehnyt, niin nostan hattua, että hän on tuolla tasolla. Tuo on hyvä esimerkki niille urheilijoille ja pelaajille, jotka tällä hetkellä käyvät pitkää loukkaantumista läpi. Aina on mahdollista tulla takasin.

