MM-sprintistä odotetaan mössökelikatastrofia, jossa lähtönumerollakin on väliä – "Tuollaisessa spesiaalikelissä tehdään kalustolla eroa"

Oberstdorfin keväisen lämpimät kelit ovat aiheuttaneet päänvaivaa niin kisajärjestäjille kuin kilpailijoillekin. Torstain avausmatkaan, perinteisen hiihtotavan sprinttiin valmistautuneet suomalaishiihtäjät ovat joutuneet kaivelemaan testeissä suksipakkansa toista ääripäätä ja vesikelisuksia.

– Onhan tämä hyvin erikoista, mutta Suomessakin on kevätlumilla tällaista keliä tarjolla ja on tuollaista mössöä ensilumenladuillakin. Että ei tämä ihan tuntematon olosuhde ole, mutta nyt on selkeästi eri sukset käytössä, mitä kauden aikana on ollut. Selkeästi haetaan vesikelin suksea, Katri Lylynperä sanoi Yle Urheilun haastattelussa.

Lauri Vuorinen kertoi lämpimän ilman olleen shokki kehollekin, sillä hän saapui kisapaikalle Rovaniemen parinkymmenen asteen pakkasista. Ensimmäiset päivät olivat treeneissä varsin raskaita, mutta nyt lämpöön on jo totuttu.

– Tuollaisessa spesiaalikelissä tehdään kalustolla eroa. Suksia on testattu hyvin, pikkuisen joutunut kaivamaan eri kapulaa, mutta nyt alkaa hyvältä näyttää, Vuorinen vakuutti.

Lähtönumerolla ja erällä merkitystä

Kisajärjestäjät aikaistivat sprinttipäivän aikataulua, sillä karsinta alkaa jo Suomen aikaa kello 10 ja erävaihe kello 12.30. Kansainvälinen hiihtoliitto kertoi myös keskiviikkona, että rata suolataan, joten ainakin karsinta päästään hiihtämään hyvissä olosuhteissa.

– Karsinnassa latu on ihan kivikova ja jopa jäässä, erissä voi jo alkueristä lähtien olla todella pehmeää. On täysin mahdollista, että hiihdetään eri suksiparilla karsinnassa kuin erissä, Lylynperä totesi.

– On ihan varma, että karsinnan jälkeen siinä on kuitenkin 20 senttiä sohjoa, joten lähtönumerolla on varmasti merkitystä. Numerolla yksi olisi mukava lähteä, Juho Mikkonen sanoi.

Mikkonen joutuu kuitenkin odottamaan omaa starttivuoroaan melkoisen pitkään, sillä hänen starttinumeronsa on 47. Suomalaismiehistä Joni Mäki pääsee ensimmäisenä matkaan numerolla 15 ja naisten puolella Jasmi Joensuu pääsee starttaamaan koko kisan ensimmäisenä.

Vuorinen uskoi, että myös erävaiheessa voi olla merkitystä, missä erässä hiihtää. Kaksi nopeinta menee aina jatkoon, mutta aikavertailun kautta jatkoon meneviin olosuhteet saattavat vaikuttaa.

– Ensimmäisen ja viimeisen ryhmän välillä on noin puoli tuntia eroa, Vuorinen muistutti.

Viimeinen nousu ja lasku ratkaisevat

Oberstdorfin sprinttirata on varsin selkeä. naisten 1,2 kilometrin radalla on kaksi selkeää nousupätkää, miesten 1,5 kilometrin radalla nousuja on kolme. Nousujen lisäksi on vielä haastavat mutkalaskut, joissa voi Jasmi Joensuunmukaan tehdä oikeilla laskulinjoilla karsinnassa eroa muihin.

– Ylämäissä pitää vauhdin pysyä kovana koko ajan, sillä se on aika lyhyt rata. Mutta yksittäisenä asiana ne alamäen mutkat ja ajolinjat ovat tosi tärkeät, Joensuu pohti.

Ristomatti Hakolan mielestä radan laskut ovat vaikeita varsinkin siksi, että jo ylämäissä saattaa helposti hapottaa eikä palautuspätkiä ole tarjolla. Hän uskoo kuitenkin, että kärjessä nähdään parhaat sprintterit, oli olosuhteet minkälaiset tahansa.

– Laskujen ei pitäisi olla ammattimiehille pahat, mutta kun lyödään maitohappoa reiteen, niin sitä ei ikinä tiedä, mihin se lähtee. Viimeinen nousu ei ole äärettömän pitkä, mutta jos se on mössöä, niin hapoilla ollaan ja sieltä on vielä pitkä matka maaliin, Hakola sanoi.

Juho Mikkonen (vas.) ja Ristomatti Hakola ottivat tuntumaa mössöiseen sprinttirataan keskiviikon harjoituksissa. Lehtikuva / Emmi Korhonen

Suomen suurimmat menestysmahdollisuudet sprintissä lepäävät Joni Mäen harteilla ja hän odottaa itsekin avausmatkaltaan eniten. Mäki oli tyytyväinen kisajärjestäjien päätökseen aikaistaa aikataulua, vaikka tietääkin lumen lässähtävän tästä huolimatta auringonpaisteessa.

Mäki on muiden suomalaissprinttereiden kanssa samaa mieltä, että kisa kulminoituu viimeisen nousuun ja siihen, missä asetelmissa pääsee loppusuoralle. Radan kunto vaikuttaa vahvasti siihen, kannattaako olla viimeiseen laskuun lähdettäessä kärjessä vai kärjen takana.

Tällä kaudella monissa sprinttikisoissa on nähty, että viimeisessä laskussa on ollut hyvä olla keulan takana toisena, mutta Oberstdorfissa ainakin harjoituksissa vaikutti siltä, että sohjosta oli vaikea päästä ohi.

Onko siis keulapaikka viimeisessä laskussa kuoleman paikka?

– Se selviää kisassa, Mäki virnisti arvoituksellisesti.

