Olympiakomitean toimitusjohtaja: ainakin 25 000 lasta on kadonnut urheiluharrastuksista jo nyt – on huolissaan "sulkutilan" vaikutuksista lapsiin

Hallitus tiedotti torstaina, että Suomessa alkaa 8.3. alkaen kolmen viikon sulkutila ja hallitus toteaa poikkeusolot yhdessä presidentin kanssa.

Kolmen viikon sulkutilaan kuuluu muun muassa se, että leviämisvaiheessa olevilla alueilla yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Taukoa suositellaan myös kiihtymisvaiheen alueille. Leviämisvaiheessa on tällä hetkellä seitsemän aluetta: Helsinki ja Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Vaasa, Ahvenanmaa ja Lappi.

Jo aiemmin kuluvana vuonna lasten ja nuorten harrastukset olivat Suomessa paikoittain säpissä.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen on hyvin huolissaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusten rajoittamisesta.

– On pakko luottaa siihen, että toimet ovat oikeasuhtaisia ja välttämättömiä taudin kukistamiseksi. Todella toivon, että tähän kolmeen viikkoon jäädään ja kaikilla yhteiskunnan alueilla kaikki noudattavat rajoituksia ja suosituksia. Isoin vastuu on edelleen meillä aikuisilla, jotta lapset ja nuoret eivät joudu kärsimään, Salonen kommentoi Yle Urheilulle.

Olympiakomitea julkaisi jo tammikuussa (siirryt toiseen palveluun) avoimen kirjeen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle, jossa perattiin rajoitusten haittoja lapsille ja nuorille.

Mikko Salonen muistuttaa, että liikunnalla ehkäistään kansansairauksia. AOP

On tutkittu, että jo ennen koronaviruspandemiaa lapset ja nuoret eivät liikkuneet keskimäärin tarpeeksi. Vuoden 2020 rajoituksilla oli merkittäviä vaikutuksia lasten liikuntaan. Mikäli rajoitustoimia joudutaan sulkutilan jälkeen jatkamaan, voi sillä Salosen mukaan olla merkittäviä vaikutuksia.

– Isoimpien lajien harrastustoiminnasta on kadonnut aiempiin vuosiin nähden noin 25 000 lasta. Arvio on, että jos tämänkaltaisia sulkuja tulee tai koko kevät menee, puhumme vähintään toisesta mokomasta. Silloin vaikutukset ovat hyviä pitkiä ja kauaskantoisia.

Vaikka lapset ja nuoret joutuvat luopumaan sulkutilan ajaksi ryhmäharrastuksista, Salosen mukaan on silti perusteltua, että huippu-urheilu saa jatkua, sillä kyse on urheilijoiden työstä.

– Me puhumme huippu-urheilun osalta todella pienestä määrästä urheilijoita. On oikeutettua, että he pystyvät ammattiaan harjoittamaan kuten muidenkin yhteiskunnan sektoreiden toimijat.

Yle Urheilu yritti tavoitella jääkiekon SM-liigan johtoa kommentoimaan, miten liiga jatkuu ja onko poikkeusoloilla vaikutusta sarjan pyörimiseen. Kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä viestitti, ettei hänellä ole vielä kysymykseen vastausta.

