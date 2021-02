Kansainväliset rallipiirit ällistyivät Rovaniemen MM-rallin järjestäjien tekemästä tempusta – osakilpailulle toivotaan jatkoa, mutta esteitä on useita

Ruotsin rallilla on sopimus ensi kaudelle MM-osakilpailun järjestämisestä, mutta sen jälkeen tilanne on avoin. FIA on nihkeä myöntämään kahta osakilpailua yhdelle maalle.

Tuoreimmat ralliuutiset, -videot ja -podcastit sekä tiedot tulevista lähetyksistä löydät osoitteesta yle.fi/mmralli.

Rovaniemen MM-osakilpailu, Arctic Rally Finland järjestettiin ennätysajassa. AKK:ssa rallin järjestämismahdollisuudesta saatiin vihiä joulukuun alussa ja rattaat liikahtivat hieman jo kuun puolivälissä.

Lopullinen päätös osakilpailun järjestämisestä varmistui vasta tammikuussa, jonka jälkeen varsinainen organisointi alkoi. Erityiskiitos singahtaa järjestäjä AKK Sports Oy:ltä viranomaisille.

– Melkein kuukaudessa tämä homma lyötiin kasaan ja kaikki viranomaiset ovat joustaneet loistavasti. Kyllä tässä iso kiitos täytyy osoittaa heille, sillä ilman sitä ei olisi tarvinnut ajaa rallia nyt, toteaa Arctic Rally Finlandin kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen.

Korona-aika tuo lisämausteensa MM-osakilpailuun napapiirillä, sillä vapaaehtoisia vaaditaan enemmän ja viranomaisia on erikoiskokeilla valvomassa, että koronarajoituksia noudatetaan. Poliisipartiot valvovat mm., että yleisöä ei saavu paikalle.

– Korona on lisännyt työmäärää ja talkoolaisten määrää. Minunkin työajastani meni 90% tammikuussa koronaturvallisuuden järjestämiseen ja vain 10% rallin tekemiseen, laskee Tarkiainen.

Autourheilun kansainvälisessä kattojärjestössä FIAssa on ihmetelty kisojen nopeaa rakentamistahtia. Rovaniemelle saapuneista kansainvälisistä rallituomareista useat järjestävät myös itse rallitapahtumia.

– He totesivat, että ei voi käsittää, miten saitte kaikki pystyyn tässä ajassa. Onhan tämä meistäkin ihan uskomaton juttu, että tämä saatiin nyt nippuun. Se on sellainen käyntikortti maailmalla, että tällaiseen pystytään. Katsotaan mitä sitten tapahtuu jatkossa, naurahtaa Kai Tarkiainen, joka siivityössään AKK Sports Oy:ssä tuntee tarkasti rallimaailman ja kisojen järjestämisen.

Katja Severikangas, Mirva Kleemola ja Mari Tapio valmistelevat erikoiskokeille lähtijöille ohjekirjoja valmiiksi. Pekka Viinikka / Yle

Rovaniemelle ei ole pulaa innokkaista talkoolaisista

Rovaniemen autourheilijat ry:n tiloissa Rovaniemen kaupungin laidalla riittää kuhinaa. MM-rallin talkoisiin osallistuu yli 500 henkilöä. Yhdistyksen tila on keskeinen paikka talkoolaisille, sieltä haetaan ja tuodaan tavaraa.

Tiloissa on läjäpäin varusteita, joita tarvitaan talvikelissä erikoiskokeilla. Seuran tila pursuaa tällä hetkellä eväitä, joita kuljetetaan eri puolille erikoiskokeita vapaaehtoisille. Osa porukasta nivoo kansioita toimitsijoille ja osa kantaa ruokatarvikkeita sisään.

– Aivan mahtavasti on väkeä saatu mukaan. Mukana on paljon ensikertalaisia ja nuoria. Näin päästään kasvattamaan tähän uutta sukupolvea ja ralleja on jatkossakin, iloitsee EK-päällikkö Tarja Puhakka, jolla on kokemusta Tunturirallista jo kymmeniä vuosia.

Puhakan ryhmään esimerkiksi Mustalammen erikoiskokeella kuuluu 87 talkoolaista. Reitillä on nyt mm. kilometrin välein kaksi henkilöä, jotka huolehtivat kuljettajien turvallisuudesta, jos ulosajoja tapahtuu. Heidän työnsä korostuu, sillä yleisö ei pääse seuraamaan tänä vuonna koronarajoitusten vuoksi kisaa reiteille.

– Autoja ja kilpailijoita seurataan reitillä. Poikkeavista tilanteista ilmoitetaan kilpailun johtoon. Sitä ollaan kilpailun johdon silmät ja korvat tuolla maastossa, toteaa tehtävästään yksi safety-ryhmän jäsen Henri Jokkala.

Vapaaehtoistyöntekijät tarkkailevat myös, ettei yleisö saavu paikalle ja he voivat pyytää innokkaita rallifaneja poistumaan paikalta, mutta poliisi partioi erikoiskokeilla ja heidän tehtävä on valvoa koronarajoitusten noudattamista.

EK-päällikkö Tarja Puhakalla o n yli 20 vuoden ja Henri Jokkalalla kymmenen vuoden rallityön kokemus mm. Tunturirallista. Pekka Viinikka / Yle

MM-osakilpailun jatkolle Rovaniemellä on useita kysymysmerkkejä

Rovaniemelle ja Lapille rallin MM-osakilpailun järjestäminen tietää valtavaa näkyvyyttä maailmalla TV-lähetyksissä, verkossa ja eri some-alustoilla.

Ratamestari Juha Kenttämaa on työskennellyt perinteisessä Tunturirallissa yli 30 vuotta. MM-osakilpailun organisaatiossa mukana oleminen oli itsestäänselvyys. Kenttämaa on hoitanut muun muassa maanomistajilta luvat MM-rallille ja hoitanut reiteille aurauskalustot.

– Onhan tämä hienoa, sillä tätä on odotettu monta vuotta, jotta saataisiin tehdä tätä hienoa kilpailua ihmisille. kaikki on ottanut tämän ilolla vastaan. Ei ole sora-ääniä kuulunut mistään suunnalta, miettii Juha Kenttämaa Vanttauskoskella, missä on yksi MM-rallin tankkauspaikoista.

Juha Kenttämaa (keskellä), Jari-Pekka Salmela ja Jarno Tasala ovat lähdössä merkitsemään merkkejä erikoiskokeille. Pekka Viinikka / Yle

Rovaniemellä halutaan, että rallin MM-osakilpailu jatkuisi Lapissa tulevinakin vuosina. Toiveita voi jarrutella se, että Ruotsin rallilla on MM-osakilpailusta sopimus ensi kaudelle ja kaksi osakilpailua samassa maassa olisi FIAn nykyisen linjan vastaista.

Olosuhteet talvirallille ovat kuitenkin Lapissa erinomaiset. AKK:ssa halutaan toistaiseksi vetää tulevaisuuden suhteen matalaa profiilia.

– Ruotsilla on sopimus ensi kaudesta promoottorin kanssa ja mikäli he voivat toimia silloin normaalisti, niin totta kai ralli on silloin siellä. Pystyykö FIA ja promoottori ajattelemaan sen jälkeen, että Suomessa ajettaisiin kesällä ja talvella, en osaa sanoa, punnitsee Arctic Rally Finlandin kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen.

Jyväskylässä ajetaan jälleen ensi kesänä perinteinen rallin MM-osakilpailu. Rovaniemellä on kuitenkin nyt mahdollisuus näyttää ralliosaamistaan, sillä kokemusta on Tunturirallista jo yli 50 vuoden ajalta. Nyt mennään kuitenkin astetta suuremmalla vaihteella.

Huumori ei ratamestari Kenttämaalla kuihdu, vaikka kisojen ensimmäinen erikoiskoe lähestyy. Kysymykseen kuka nojaa penkkaan parhaiten, irtoaa vastaus hetkessä.

– Joo ja kuka pääsee nopeiten ylös. Sen näkee sitten. Nopein voittaa ja toiseksi nopein on seuraava, naureskelee Kenttämaa.

Lue myös:

Bensaa suonissa! Yle välittää kaiken Rovaniemen MM-rallista – yli puolet erikoiskokeista suorana, legendaarinen Ralliradio pauhaa aamusta iltaan

Rovanperä, Lappi ja Huttunen taistelevat asiantuntijan mukaan voitoista, haastajilla loistopaikka antaa kovat näytöt – seuraa näitä suomalaisia Rovaniemen MM-rallissa

Keskosena syntynyt maailmanmestarin poika taisteli hengestään kuukausia – hurmaavasta superlupauksesta povataan Kalle Rovanperän kovinta vastustajaa vuosiksi eteenpäin

"Emme pysty valvomaan aikuisten ihmisten liikkeitä vuorokauden ympäri" – Rovaniemen MM-rallin järjestäjät tuskailevat vuotavan koronakuplan kanssa