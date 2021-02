SM-liigan pudotuspelejä saatetaan keskittää vain yhdelle paikkakunnalle – puheenjohtaja myöntää, että keskusteluja on käyty

HPK on yhä hallitseva mestari, sillä viime keväänä pudotuspelejä ei pystytty SM-liigassa pelaamaan.

Hallitus kertoi torstaina uusista koronarajoituksista, mutta jääkiekon SM-liigan pelisuunnitelmiin ne eivät vaikuta (siirryt toiseen palveluun). Sarjaa on pelattu joulukuusta lähtien tyhjille katsomoille.

Kevään koronarajoituksilla voi kuitenkin olla vaikutusta pudotuspelien järjestelyihin, kertoo SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen. SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä kertoi suunnitelmista jo torstaina Länsi-Suomen haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), mutta Hiltunen ei vielä tuolloin vahvistanut asiaa MTV:lle (siirryt toiseen palveluun).

SM-liigan runkosarjan on määrä päättyä 13. huhtikuuta. Mikäli tuolloin jollain alueella koronarajoitukset ovat poistuneet, pudotuspeliotteluita voidaan keskittää yhdelle tai useammalle paikkakunnalle.

– Vaihtoehtona on, että osa pudotuspeleistä pelattaisiin niin sanotussa kuplassa yhdellä tai muutamalla paikkakunnalla. Realistisesti olemme lähteneet siitä, että tällä kaudella ei pystytä yleisöä enää ottamaan otteluihin, Hiltunen kommentoi Yle Urheilulle.

Keskittämisen taustalla on tulojen saaminen. Pudotuspelit ovat tavallisesti merkittävä tulonlähde SM-liigalle ja sen seuroille. Mikäli yleisöä ei saa keväällä ottaa katsomoihin, pudotuspeliottelut jäävät Hiltusen mukaan tappiollisiksi.

Hiltusen mukaan on todennäköistä, että pudotuspeliformaattiin tulee tänä vuonna muutoksia perinteiseen tapaan verrattuna. Asiasta päätetään maaliskuun aikana.

Runkosarjan läpivieminen tärkeintä

Vaikka koronatartuntojen määrä on kasvanut Suomessa alkuvuoden aikana tautimuunnosten vuoksi, ei SM-liigassa ole keskusteltu runkosarjan typistämisestä. Hiltusen mukaan sarjassa on linjattu, että runkosarjan pelaaminen täysimääräisenä on ykköstavoite.

Tilannetta kuitenkin seurataan tarkasti. SM-liigalla on oma koronanyrkkinsä, joka pystyy reagoimaan nopeasti, mikäli karanteeja ja altistumisia alkaa joukkueissa tulla.

– Jos karanteeneja tulisi ja isommissa määrin otteluita alkaisi estymään, olisi aiheellista ainakin keskustella runkosarjan keskeyttämisestä. Jos kausi keskeytyy, käytetään paremmuuden mittarina pistekeskiarvoa niille joukkueille, jotka jatkavat pudotuspeleihin.

Puheenjohtaja Heikki Hiltusen mukaan seurojen taloudellinen tilanne on äärimmäisen vaikea, koska otteluita on pelattu tyhjille katsomoille kuukausia, eivätkä seurat ole saaneet loumauttaa määräaikaisia työntekijöitä vuodenvaihteen jälkeen. AOP

Hiltunen kokee, että koronatilanne voi vaikuttaa pudotuspelien läpivientiin, koska altistuksia ja tautiryppäitä on esiintynyt Suomessa paljon. Pudotuspelien peruminen ei kuitenkaan näytä hänen mukaansa todennäköiseltä.

Kuinka iso isku on, jos pudotuspelejä ei pystytä pelaamaan tai ne jäisivät kesken?

– Olisihan se kova isku totta kai, koska haluamme valita urheilullisesti mestarin sarjalle. Tällä hetkellä emme koe uhkaa siitä, etteikö pudotuspelejä pelattaisi.

Onko niin kuitenkin, että jos pudotuspelejä ei saada pelattua, silloin mestariakaan ei tällä kaudella tule? Vai onko runkosarjalla jokin rooli siinä kohtaa?

– Tähän en halua ottaa kantaa, koska lähdemme siitä, että pelaamme pudotuspelit.

