Rovaniemen MM-rallin avauspäivä oli Toyotan sijaan Hyundain näytöstä – Mikko Hirvonen ei usko voittopaineiden suistaneen Rovanperää penkkaan: "Noita vain sattuu välillä"

Tuoreimmat ralliuutiset, -videot ja -podcastit sekä tiedot tulevista lähetyksistä löydät osoitteesta yle.fi/mmralli.

Rovaniemen MM-rallista povattiin etukäteen Toyotan juhlaa. Tiimi oli ollut vahva jo kauden avauksessa Monte Carlossa ja kerännyt lisää kokemusta uusista Pirellin talvirenkaista muun muassa Juho Hännisen ajettua kuukausi sitten Tunturirallissa.

Toyotan kokemus ja suomalaisosaaminen ei kuitenkaan avauspäivänä näkynyt ainakaan tulosliuskoissa, vaan Hyundailla on Ott Tänakin ja Craig Breenin vahvojen esitysten jälkeen kaksoisjohto. Lisäksi Toyotan Kalle Rovanperän kolmospaikan vanavedessä Hyundain Thierry Neuville on neljäntenä.

– Hyundai oli tehnyt kotiläksynsä ja oli kovassa vauhdissa. Ennakoitiin, että lähtöpaikka voi olla isossa roolissa, mutta silti kyllä se vähän yllätti, Yle Urheilun asiantuntija Mikko Hirvonen analysoi avauspäivää.

Montessa ilman pisteitä jäänyt Tänak on rynnännyt Lapin teille nälkäisenä, ja vuoden 2019 maailmanmestari ajoi pohja-ajan molemmille pätkille. Monista muista kärkikuskeista poiketen hän otti vain yhden varapyörän mukaan, ja kahdesti ajetulla Sarriojärven 31 kilometrin pätkällä hän pärjäsi nastojen kulumisesta huolimatta hyvin.

– Kun ajattelee MM-sarjaa, hän tarvitsee jokaisen pisteen. Hänen vauhtinsa yllätti siinä mielessä, että kun soraa tulee, se voi tuottaa ongelmia. Hän taisteli hienosti läpi, vaikka vaikeaa oli. En tiedä sitten, kuluttaako Hyundai rengasta vähemmän.

– Mielenkiintoista nähdä, mikä ero on huomenna, kun mennään kolme pätkää kahdesti.

"Kalle osoitti, että vauhtia löytyy"

Rovanperä aloitti Sarriojärven avausvedon iltapäivällä väkevästi, mutta pieni lipsautus risteyksessä vei Yariksen hetkeksi penkkaan. Potentiaalinen pohja-aika valui virheeseen, mutta voittotaisteluun uumoiltu suomalaisnuorukainen on silti avauspäivän jälkeen vahvimpana Toyotana kolmantena.

Hirvonen ei usko, että lipsahdus olisi johtunut heikosta paineensietokyvystä.

– Vaikea sanoa, kun ei ole nähty, mitä siinä kävi. En laittaisi tuollaista pientä virhettä latauksen piikkiin, vaan noita vain sattuu välillä. Kalle kuitenkin osoitti, että vauhtia löytyy, hän pystyy ajamaan kärjen tahtiin ja hän varmasti pistää kaiken huomenna peliin. Harmilliseen paikkaan se toki tuli.

Mikäli Rovanperä haluaa voittotaisteluun mukaan, lauantain aamulenkillä täytyy hyökätä. Eron täytyy olla ennemmin supistumaan kuin venymään päin.

– Iltapäivällä on vaikeaa ottaa eroja kiinni. Jos sama suunta jatkuu, että Hyundait menee menojaan, alkaa se kertoa siitä, että he ovat sittenkin vahvempia. Pakkohan se on kuitenkin yrittää, eikä kisa ole ohi ennen kuin viimeinen pätkä on ajettu ja katsotaan tulosliuskaa. Huominen kertoo kuitenkin paljon.

Rovanperä itse sanoi päivän päätteeksi, että renkaiden kulutukseen täytyy keksiä huomiseksi jotain.

– Toisella vedolla oli koko pätkä sorauraa, ja kyllä ne renkaat aika isossa roolissa olivat. Auto aliohjasi paljon ja eturenkaat kuluivat liikaa, vaikka yritin säästellä niitä. Pitää keksiä säätöihin jotain huomiseksi, jotta saisimme balanssia paremmaksi, Rovanperä pohti.

– Huomenna toisella lenkillä tulee paljon kilometrejä, ja sinne on pakko saada autoa paremmaksi. Muuten tulee tosi vaikeaa, ja eturenkaat eivät kestä. Fiilikset päivästä eivät ole mitkään parhaat.

Teemu Suninen on avauspäivän jälkeen kuudentena. Tomi Hänninen

"Teemu ajoi hienosti"

Monten kisan voittanut Sebastien Ogier joutui auraamaan ensimmäisenä tietä, ja hän on jo lähes 50 sekuntia Tänakin perässä 62 ek-kilometrin jälkeen. Yhdeksäntenä olevalla ranskalaismestarilla on kova työ nousta edes viiden joukkoon kisassa.

– Jos ei rengasrikkoja, spinnauksia tai sellaisia nähdä, viiden joukkoonkin on työtä. Varmasti hän pystyy johonkin nousemaan, mutta huomennakaan lähtöpaikka ei ole hyvä ja hänen edessään on vain pari autoa.

– Hän otti Montessa täydet pisteet ja tämä on pelin henki. Jos Tänak olisi voittanut, se olisi ollut sama tilanne hänelläkin. Tämä on nyt vaikea ralli Ogierille, mutta asetelmat ovat nämä ja kaikkensa hän joutuu tekemään pisteiden eteen.

M-Sportin Teemu Suninen on avauspäivän jälkeen kuudentena. Fordin tehot eivät riitä vastaamaan Toyotan ja Hyundain menoon kovavauhtisissa kisoissa, ja Hirvosen mukaan Suninen laittoi kaiken likoon.

– Teemu teki sen, mitä oli tehtävissä. Hän ajoi hienosti, eikä tehnyt mitään virheitä. Tänakilla on 20 sekunnin johto, mutta Teemu on siinä seuraavassa ryhmässä mukana ja taistelua on luvassa varmasti huomennakin. Kiva seurata sitäkin, että mihin se kantaa.

TILANNE 2/10 EK:N JÄLKEEN:

1. Ott Tänak Hyundai 31.50,7

2. Craig Breen Hyundai +16,2

3. Kalle Rovanperä Toyota +20,4

4. Thierry Neuville Hyundai +29,8

5. Elfyn Evans Toyota +32,0

6. Teemu Suninen M-Sport Ford +34,5

7. Takamoto Katsuta Toyota +38,8

8. Oliver Solberg Hyundai +45,9

9. Sebastien Ogier Toyota +49,8

10. Gus Greensmith M-Sport Ford +1.05,8

11. Esapekka Lappi Volkswagen +1.28,2 (WRC2)

12. Nikolai Grjazin Volkswagen +1.41,8 (WRC2)

13. Andreas Mikkelsen Skoda +1.44,5 (WRC2)

14. Emil Lindholm Skoda +1.48,2 (WRC3)

15. Teemu Asunmaa Skoda +1.59,1 (WRC3)

Päivän tapahtumat voi käydä kattavasti hetki hetkeltä katsomassa täältä. Ralli jatkuu lauantaina kello 9.08, ja Ralliradion lähetys alkaa jo kello 8.05.

Lue myös:

Tänak jyräämässä muilta karkuun, Rovanperä avauspäivän jälkeen kolmantena – Yle seurasi Rovaniemen historiallisen MM-rallin tapahtumia hetki hetkeltä

Voittotaisteluun ennakoitu Kalle Rovanperä yllättyi Rovaniemen MM-rallin reitistä – kaikille oudot talvirenkaat voivat nousta merkittävään rooliin: "Toivottavasti ei tulisi ongelmaa"

Kansainväliset rallipiirit ällistyivät Rovaniemen MM-rallin järjestäjien tekemästä tempusta – osakilpailulle toivotaan jatkoa, mutta esteitä on useita

Rovanperä, Lappi ja Huttunen taistelevat asiantuntijan mukaan voitoista, haastajilla loistopaikka antaa kovat näytöt – seuraa näitä suomalaisia Rovaniemen MM-rallissa

Keskosena syntynyt maailmanmestarin poika taisteli hengestään kuukausia – hurmaavasta superlupauksesta povataan Kalle Rovanperän kovinta vastustajaa vuosiksi eteenpäin