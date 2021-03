Pärmäkoski odottaa kauhulla kympin kisaa – raskaat nousut ja lähtöpaikka ovat avainasemassa: "Varmasti isoja eroja loppupuolella"

Oberstdorfin MM-kisojen ohjelman, puhuttavat uutiset ja vauhdikkaat kisavideot löydät osoitteesta yle.fi/urheilu/hiihdon_mm.

Tiistaina hiihdon MM-kisoissa Saksan Oberstdorfissa kilpaillaan naisten 10 kilometrin vapaan hiihtotavan mitaleista.

Suomen joukkueen ykköstykki Krista Pärmäkoski ei odota järin innokkaana kolmatta kisastarttiaan, jossa kiivetään jälleen paljon puhuttu Burgstallin nousu.

– Kauhulla odotan, kun mennään toista kertaa isoa nousua ylös. Se on ratkaisun paikka.

850 metriä pitkästä Burgstallin noususta tekee Pärmäkosken mukaan haastavan usea tekijä.

Ensinnäkin nousu lähtee jyrkästi liikkeelle. Hieman loivemmalla osuudella meno kuitenkin hidastuu, koska nousun yläosaan paistaa aurinko.

– Haastavin paikka on puolivälissä nousua, kun mennään auringonpaisteeseen. Siellä latu on yleensä ollut tosi pehmeä, joten keli hidastuu loppua kohden, Pärmäkoski kertoo ja jatkaa:

– Hitaus ja peltoaukealla päälle puskeva lämpö on kuin hiihtäisi suoraan kuumaan aavikkoon. Se on osa, josta elimistö varmaan vähän järkyttyy, koska lämpötilaero on niin iso.

Kisarata pehmennee kisan edetessä

Pärmäkoski on hiihtänyt kisareitillä kilpaa jo reilu viikko sitten, ennen MM-kisojen alkua. Siten hän tietää hyvin vaaranpaikat kyseisellä matkalla.

– Pitää uskaltaa lähteä riittävän rauhassa liikkeelle, koska pitkässä laskussa ei pysty palautumaan yhtään, sillä kurveja on niin paljon. Jos lähtee vähänkin liian kovaa, se kostautuu. Helpot pätkät pitää pystyä hiihtämään kovaa alusta asti.

Ennakkoon suomalaiset toivoivat alkupään lähtöpaikkoja lämpimän sään vuoksi. Oberstdorfin lämpöaalto on puhuttanut koko kisojen ajan. Sääennusteen mukaan lämpötila on koko päivän plussan puolella, korkeimmillaan +13 asteessa.

Naisten kymmenen kilometrin kilpailu alkaa paikallista aikaa vasta kello yhden jälkeen, jolloin aurinko paistaa jo lämpimästi. Lisäksi rata kuluu kilpailun aikana.

– Keli muuttuu todella nopeasti, jos tiistaina on yhtä lämmin päivä kuin mitä aiemmat ovat olleet, Anne Kyllönen kommentoi.

– Aurinko alkaa varmasti lämmittää kisan aikana. Tulee raskas kisa ja varmasti isoja eroja loppupuolella aurinkoisilla paikoilla, naisten maajoukkueen päävalmentaja Ville Oksanen arvioi.

Tiistain kilpailuun osallistuu 88 hiihtäjää. Suomen nelikosta kolme pääsee lähtemään ladulle kisan alkupuolella. Krista Pärmäkoski starttaa vasta loppupäässä, numerolla 52.

Roponen starttaa vasta nyt

Suomalaisista Kyllösen ja Pärmäkosken lisäksi tiistaina kilpailevat Laura Mononen ja Riitta-Liisa Roponen, jolle startti on tämän vuoden MM-kisoissa ensimmäinen.

42-vuotias Roponen voitti 10 kilometrin vapaan Suomen mestaruuden reilut kaksi viikkoa ja lunasti siten paikkansa MM-kisoihin. Konkari on tiennyt pitkään, että hänen ensimmäinen MM-matkansa koittaa vasta toisella kisaviikolla.

– Minulla on ollut koko ajan tiedossa ja haluna se, että hiihdän vain kympin. Olen tehnyt harjoitukset sitä silmällä pitäen. Nyt on tehty kaikki, mitä on tehtävissä, hän kertoi maanantaina.

Riitta-Liisa Roposen mukaan Oberstdorfin sää tuo lisähaastetta jo valmiiksi rankkoihin kisaratoihin. Emmi Korhonen/Lehtikuva

Uransa ensimmäiset aikuisten MM-kisat Roponen kilpaili vuonna 2003 Val di Fiemmessä. Kaksi vuotta myöhemmin hän oli jälleen mukana, kun MM-mitalit ratkottiin tämän vuoden tapaan Oberstdorfissa.

Vuosien varrella Roponen on alkanut suhtautua arvokisasuorituksiinsa eri tavalla. Varsinaisia sijatavoitteita hänellä ei enää ole.

– Viime vuosina olen pystynyt ajattelemaan asiat niin, että kun teen parhaani, se riittää minulle ja sen pitää riittää kaikille muillekin. Enempää ei voi vaatia.

Naisten 10 kilometrin kilpailu alkaa kello 14.15 Suomen aikaa. Kisaa voi seurata suorana TV2:ssa, Areenassa ja Yle Puheessa.

Tiistain toinen kilpailutapahtuma on naisten suurmäen mäkihyppykarsinta, joka alkaa kello 19.

