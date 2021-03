Kovat kokemukset omalla uralla saivat Suomen ykköspyöräilijä Lotta Henttalan perustamaan tiimin nuorille lahjakkuuksille: “Minulta voisi kysyä menevätkö asiat oikein vai ei”

Henttala on vuosien aikana seissyt 42 kertaa palkintokorokkeella kansainvälisissä ammattilaiskisoissa.

Henttala on vuosien aikana seissyt 42 kertaa palkintokorokkeella kansainvälisissä ammattilaiskisoissa.

Vuodesta 2014 ammattilaisena ajanut Suomen ykköspyöräilijä Lotta Henttala on ryhtynyt auttamaan lajin lahjakkuuksia kehittymään kansainväliselle tasolle. Henttala perusti marraskuussa nimeään kantavan kehitystiimin nuorille suomalaisille naispyöräilijöille.

– Minulla itselläni ei koskaan ollut sellaista ihmistä, naiskuskia, jolta olisin voinut kysyä neuvoa. Kukaan ei ole yrittänyt oikeastaan auttaa, vaikka olisi ollut varmasti hyvä saada vinkkejä ja apua. Ajattelin, että olisin erilainen, ja pystyisin auttamaan nuoria, Lotta Henttala kertoo puhelimitse Yle Urheilulle.

Henttala Development Teamissa on mukana tällä hetkellä kolme nuorta pyöräilijää, jotka ovat kaikki Suomen parhaimmistoa ikäluokissaan: 13-vuotias Elisabet Kapanen, 17-vuotias Anniina Ahtosalo ja 19-vuotias Aino Hämäläinen. Mukana on myös Henttalan apuna toimiva kansallisella tasolla kisaava Ida Sten. Joukkueenjohtajana toimii Terhi Martikainen.

– Yritän neuvoa ja ohjata parhaani mukaan ammattipyöräilyn maailmaan. Ajamme Suomessa yhdessä harjoituksia, käymme kisoissa ja leireillään. Opettelemme perusjuttuja taktiikoista lähtien.

Anniina Ahtosalo (kuvassa vasemmalla) ja Aino Hämäläinen pääsevät Lotta Henttalan oppiin. Aino Hämäläinen.

Lotta Henttala on ollut koko ammattilaisuransa ajan käytännössä suomalaisen naispyöräilyn yksinäinen tähti.

Voitoista, palkintopallisijoista ja arvokisamitaleista huolimatta hän on kokenut urallaan myös ammatin nurjan puolen: liiallisen kilpailemisen, ylirasituksen, sairastelun ja lopulta oman terveyden horjumisen. Kesken kilpailukauden sairauslomille jääminen on vaatinut kanttia myös työnantajan suuntaan. Ammattilaispyöräilyssä esimerkiksi flunssa tai kaatuminen eivät ole aina riittävä syy jättää kisoja väliin.

Viime lokakuussa Henttala kertoi Yle Urheilun artikkelissa toipuvansa masennukseen liittyvistä oireista. Ongelmien taustalla oli vuosien kierre, jossa hänen kehonsa ei enää kestänyt ammatin vaatimuksia ja henkinen vointi alkoi heiketä.

Henttalalla on siis syvällistä kokemusta ammatin eri puolista. Hän itse olisi toivonut sanojensa mukaan apua kokeneemmalta ihan kaikessa.

– Esimerkiksi, että minne kannattaa mennä, miten tehdä, mitä kieliä opiskella, millaisia sopimuksia kannattaa tai ei kannata kirjoittaa. Jos on joku ongelma jossain, ettei pääse ajamaan kisaa tai niitä ajetaan liikaa, Henttala luettelee.

– Haluan olla tuki ja turva, että minulta voisi kysyä neuvoa menevätkö asiat oikein vai ei.

"On ollut vaikea tietää miten voisi kehittyä uralla"

Vastaavaa erityisesti nuorille naisille perustettua kehitystiimiä ei ole Suomessa aiemmin ollut.

Aino Hämäläinen kertoo, että juuri se on ollut yksi haaste omalla uralla kehittymiselle. Hän oli toissa kaudella loukkaantuneena ja viime kaudella korona typisti kisakauden liki olemattomiin. Hämäläinen on Ahtosalon tavoin kisannut nuoresta iästään huolimatta vakuuttavalla tavalla aikuisten sarjassa.

– Tämä on tosi hieno juttu. Tytöille ei ole ollut tällaista tiimiä aiemmin. On ollut vaikea tietää miten voisi kehittyä uralla. Ei aina oikein tiedä mihin menisi ja miten tekisi, Hämäläinen sanoo.

– Odotan yhdessä treenaamista, erilaisia tiimitaktiikoita ja oppeja siitä, miten kisoissa kannattaa ajaa, sekä kuinka uralla edetään.

Henttalan mukaan tiimissä olevat nuoret naiset ovat lahjakkaita ja haluavat kehittyä pyöräilijöinä. Mikäli he haluavat myöhemmin ammattilaisiksi, on osattava tehdä oikeita valintoja eri ikäkausien aikana. Hän haluaa varmistua siitä, etteivät nuoret lähde ummikkoina maailmalle.

– Olemme ihan alkutaipaleella. Heillä on jonkin verran kokemusta kansainvälisistä kisoista. Tulevaisuuden varalle harjoitellaan aika-ajoa ja joukkueaika-ajoa, että he oppivat mitä niissä halutaan ja vaaditaan. Opettelemme mistä päin tuuli tulee, missä kannattaa säästellä ja missä laittaa enemmän tehoja.

Lotta Henttala (vas.) ajamassa 130 kilometrin pituista kevätklassikkoa Belgiassa. Henttala oli loppukirin jälkeen seitsemäs. GettyImages

Oman osansa tuovat maiden väliset erot. Suomessa pyöräily on lajina pieni ja kisojen osallistujamäärät sen mukaiset. Euroopassa viivalla voi olla jopa sata kuskia ja samalla vaatimukset kilpailuissa pärjäämiseen ovat aivan erilaiset. On totuttava ajamiseen isossa ryhmässä ja oivallettava kuinka ajetaan joukkueen osana. Vain kisoissa näyttämällä voi saada jalkansa oven väliin ja edetä kohti ammattilaissopimusta.

– Ei se mikään helppo tehtävä ole. Varsinkin kun pitää olla omaa tahtoa ja halua päästä ammattilaiseksi. Pitää olla onneakin matkassa, että osuu oikeisiin kisoihin ja löytää oman tiensä. Siinä saa olla tarkkana, että mitä tekee ja mitä ei. On mentävä sellaisiin kisoihin, missä voi näyttää kuinka kova on, että on edes mahdollisuus saada tallipaikkaa, Lotta Henttala avaa.

Naisten ammattipyöräilyssä palkkiot kansainvälisten kisojen palkintopallisijoista ja tallien kuljettajille maksamat palkat ovat miehiin verrattuna pienempiä. Tallien ammattimaisuuden taso voi vaihdella myös huipulla.

Vuonna 2019 kansainvälinen pyöräilyunioni UCI antoi määräyksiä (siirryt toiseen palveluun), joiden tavoitteena on kohentaa tilannetta.

Naisille määrättiin ensimmäistä kertaa lajin historiassa minimipalkat korkeimmalle kilpailutasolle, World Tourille. Vuonna 2020 minimipalkka oli 15 000 euroa. Tänä vuonna summa nousi 20 000 euroon ja ensi vuonna sen pitäisi olla 27 500 euroa. Vuonna 2023 palkkojen pitäisi olla samat kuin mitä miehille maksetaan Pro Continental-tasolla, joka on toiseksi kovin kilpailusarja. Naisille on luvassa myös parempaa vakuutus- ja eläketurvaa sekä 30 lomapäivää vuodessa. Kilpailupäivien määrää rajoitetaan muutamin poikkeuksin 75 vuodessa.

Henttalakin on neuvotellut vuosien varrella itse sopimuksensa, sillä naispyöräilystä kiinnostuneita agentteja ei ole niin vain ollut tarjolla. Tässäkin asiassa hän aikoo olla nuorten apuna.

– Jos mennään siihen pisteeseen, niin annan apuja ja neuvoja. Tai annan sellaiselle agentille puhelinnumeron, että sinne voi soittaa ja hoitaa asioita. On aika stressaavaa hoitaa niitä itse, kolmessa eri tallissa ajanut suomalainen kertoo.

– Koko ajan yleistyy, että on agentteja. Mutta miehillä on kovemmat palkkatasot kuin naisilla, niin agentit eivät välttämättä ole niin kovin kiinnostuneita muuten kuin vähän auttamalla tai neuvomalla.

Henttala vaihtoi viime vuoden lopussa uuteen talliin, saksalaiseen Ceratizit - WNT Pro Cycling Teamiin. Ammattilaisuransa ensimmäiset vuodet hän ajoi temperamenttisena tallipäällikkönä tunnetun Thomas Campanan johtamassa Bigla-tallissa ja parin rikkonaisen vuoden ajan huippukuskeja vilisseessä Trekissä.

Kausi 2017 on ollut tähän mennessä Henttalan uran paras. Tuolloin hän voitti kilpailuissa muun muassa tulevan työnantajansa Trekin, tallipäällikön, Giorgia Bronzinin (oik.). Cervélo-Bigla Cervélo-Bigla

Henttalan mukaan hänen henkinen vointinsa on kohentunut viime aikoina syksystä. Hän on itsekin päässyt takaisin harjoittelun makuun. Henttala ja puoliso Joonas viettävät nyt aikaa toisessa tukikohdassaan Gironassa Espanjassa. Korona näkyy Espanjan katukuvassa maskeina ja iltayhdentoista kotiintuloaikoina. Samoihin maisemiin olisi nuorten kanssa tarkoitus tulevaisuudessa tulla harjoittelemaan kunhan korona hellittää.

– Tällä hetkellä fiilis on aika hyvä. Joonaksen kanssa kävimme treenaamassa, ja vanha tiimikaveri tuli tähän kylään. Olen päässyt treenaamaan heidän kanssaan. On mennyt yllättävän hyvin.

Tallipäälliköltään Dirk Baldingerilta hän on saanut luvan valmistautua vapaasti tulevaan kauteen oman vointinsa mukaan.

– Olen puhunut avoimesti tilanteestani. Olen saanut hyvää palautetta ja ymmärrystä, että on kiva, että puhun asioista niiden oikeilla nimillä enkä kiertele tai kaartele. He ymmärtävät kyllä, että menee hetki ennen kuin tulen viivalle, Henttala kertoo.

Kisakauden avaus menee Henttalan mukaan kesälle, sillä kunto on rakentumassa. Hänelle on tärkeää, että paluu kilpailuihin pitkän tauon jälkeen tapahtuu henkisen voinnin mukaan. Viimeksi Tokion olympialaisiin jo valittu suomalaiskuski oli viivalla vuosi sitten maaliskuussa.

– Vielä ollaan, ei nyt puolikuntoisena, mutta siinä harjanteella. Toivon, ettei tulisi mitään takapakkia ja mentäisiin vain hyvällä fiiliksellä eteenpäin. Todennäköisesti menen mukaan kisamatkalle tiimin kanssa, vaikka en kisaa ajakaan. Pääsen sillä tavalla kisatunnelmaan ja tutustumaan muihin lisää ja ajamaan lenkkiä heidän kanssaan. Se tulee varmasti olemaan seuraavaksi sellainen isompi juttu, Henttala sanoo.

