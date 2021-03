Silja Kosonen rikkoi lumisateessa naisten SE:n ja junioreiden Euroopan ennätyksen

Silja Kosonen on kehittynyt kohinalla Jani Pihkasen valmennuksessa.

Silja Kosonen on kehittynyt kohinalla Jani Pihkasen valmennuksessa. Kimmo Hiltunen / Yle

Moukarinheittäjä Silja Kosonen on todella väkevässä vireessä. Kosonen voitti Kaustisella 19-vuotiaiden talvimestaruuden toisen kierroksen heitollaan 72,44, joka on naisten Suomen ennätys ja 19-vuotiaiden Euroopan ennätys.

Tulos ei Kososta yllättänyt.

– Odotin pitkää heittoa. Olen treennut hyvin ja odotin vain, että pääsen heittämään. Oli myös aikamoinen tahto heittää pitkälle, Kosonen tunnusti Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

Krista Tervon viimekesäinen naisten SE parani 32 senttiä ja puolalaisen Kamila Skolimowskan jo 20 vuotta vanha junioreiden EE 73 senttiä. Kososen toiseksi pisin heittokin 71,75 ylitti Skolimowskan entisen EE:n.

19-vuotiaiden ME on kiinalaisen Zhang Wenxiun 73,24 vuodelta 2005. Kososen tulos on maailman kaikkien aikojen toiseksi paras junioritulos.

Kososen sarjakin oli hänen kaikkien aikojen parhaansa: (69,47, 72,44, 71,75, 70,51, 69,90, 70,76). Kilpailu heitettiin kevyessä lumisateessa, mutta Kosonen ei antanut senkään häiritä.

– Ekoille kierroksille rinki oli ehtinyt poikien kilpailun jäljiltä kuivua. Mutta kun lunta vaan satoi, niin viimeisillä kierroksilla meinasi vähän lipsua, Kosonen kertoi.

Ennätysheitto vastasi Kososen omia odotuksia.

– Se oli heittona aika helpontuntuinen ja rento. En yrittänyt liikaa. Tulos oli aika lailla se, mitä ajattelin etukäteen, Kosonen sanoi.

Kosonen, 18, on kehittynyt kohinalla Jani Pihkasen valmennuksessa. Viime kesänä hän oli ikäluokkansa maailman ykkönen. Kososen mukaan toimivaa treenikonseptia ei ole tarvinnut kuin hienosäätää.

– Olemme lisänneet harjoittelussa vähän heittomääriä. Sehän se on kaikkein tärkeintä, Kosonen sanoi.

Lähteet: SUL:n tiedote