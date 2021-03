Naisten lumilautailu on kehittynyt käsittämättömällä vauhdilla – Enni Rukajärvi myöntää, että hänellä on vaikeuksia pysyä mukana

Lumilautailun MM-kilpailut käydään monien vaiheiden jälkeen tällä viikolla Yhdysvaltain Aspenissa. Suomelle menestystä tavoittelee pieni, mutta kokenut kolmen laskijan joukkue.

Slopestyleen ja big airiin osallistuvat Enni Rukajärvi, Mikko Rehnberg sekä Rene Rinnekangas. Rehnberg sekä Rinnekangas osallistuvat nyt uransa toisiin MM-kilpailuihin.

Joukon konkarille Rukajärvelle tuleva koitos on puolestaan jo neljäs FIS:in MM-kilpailu.

– Katson tilannetta aina kausi kerrallaan, mutta ainakin vielä on annettavaa ja intoa kehittyä sekä kilpailla, kiteyttää kaksinkertainen MM- sekä olympiamitalisti Rukajärvi.

Vaiherikas kausi

Koronapandemia on laittanut myös lumilautailijoiden kilpailukalenterin kerta toisensa jälkeen uusiksi. Maailmancupin kilpailuja on peruttu ja alun perin Kiinaan kaavailtuja MM-mittelöitä oltiin jo siirtämässä Kanadaan, mutta lopulta sopiva paikka löytyikin muun muassa X Gamesista tutusta Aspenista.

Monessa liemessä keitetty, jo kymmenen vuotta sitten MM-kultaa napannut Rukajärvi ei ole antanut muuttuvien tilanteiden vaikuttaa tekemiseensä.

– Ei se ole kyllä siihen vaikuttanut. Oli kisoja tai ei, niin haluan aina laskea ja opetella uusia juttuja, hän toteaa.

Yli kymmenen vuotta tiivistä matkalaukkuelämää viettänyt Rukajärvi kertoo suorastaan nauttineensa matkojen peruuntumisen vuoksi kotimaisemiin Kuusamon Rukalle rauhoittuneesta arjestaan.

– En itse asiassa pidä erityisesti matkustamisesta. Mukavampihan se on kotona olla kuin reissun päällä, summaa ajoittain jopa yli 200 päivää vuodessa matkannut Rukajärvi.

Enni Rukajärvi temppuili olympiapronssia slopestylessä Pyeongchangin kisoissa 2018. Getty Images

Kotoisa Aspen

Vaikka 30-vuotias Rukajärvi kokee suurta kotiseuturakkautta Kuusamoa kohtaan, on myös tulevien MM-kisojen näyttämöstä Aspenista on muodostunut vuosien saatossa hänelle tuttu ja mieluinen paikka.

– Tottakai se helpottaa, kun tietää minne on menossa. Saa nähdä onko rata kuinka samanlainen kuin X Gamesissa. Odotan mielenkiinnolla mitä siellä pääsee laskemaan, hän tuumii.

Rukajärvi saa MM-kilpailuissa vastaansa vuosien saatossa tutuksi tulleiden kilpakumppaneiden lisäksi myös joukon kovia uuden sukupolven laskijoita. Esimerkiksi Japanin nuoret edustajat ovat nostaneet rimaa jälleen ylöspäin.

– Onhan se hurjaa menoa, on vaikea enää pysyä niiden perässä. Mutta hienoa se on, mihin naisten laskeminen on mennyt. Se on ollut aina omakin tavoite, että pystyisi laskemaan yhtä hyvin kuin pojat ja nyt naisten taso on tosi korkealla, voidaan oikeasti verrata poikiin.

Rukajärvi kertoo päättävänsä kilpailusarjansa aina vasta juuri ennen h-hetkeä. Vaikka kilpasiskojen temput herättävät suomalaislaskijassa kunniotusta, pitää hän myös omat tavoitteet aina korkealla.

– Kabatonni on ollut pitkään mielessä. Siitä on monta vuotta puhuttu, mutta kisoissa se on jäänyt valitettavasti vielä tekemättä. Ja sitten on jotain reilitemppuja myös, hän kertoo.

Suomalaislaskija näkee hyppyjen harjoittelua helpottavien alastulopatjojen yleistymisen yhtenä isona syynä lajin tason nousuun.

– Aiemmin temppujen harjoittelu vaati todella paljon rohkeutta, mutta esimerkiksi Japanissa on myös kesäharjoitteluun sopivia patjoja ja se kyllä on selkeästi vaikuttanut lajin kehitykseen, Rukajärvi toteaa.

Olympialaiset vs. puuterihanget

Ensi vuonna häämöttävät olympialaiset houkuttavat konkarilaskijaa, vaikkei lukkoon lyödyt suunnitelmat vielä sinne asti ylläkään.

– Kilpailemisen lisäksi lautailussa on niin monta muutakin asiaa mitä voi ammattilaisena tehdä, ja myös nämä muut asiat, kuten esimerkiksi laskuvideoiden teko, kiehtoo kovasti, hän kiteyttää.

– Kiinnostaisi kovasti lähteä laskemaan enemmän isoille vuorille linjoja ja vapaalaskua. Kilpailuissa keskitytään koviin temppuihin ja pyörimiseen, mutta videoissa mennään enemmän tyylillä. Se on aina kiehtonut minua kovasti, Rukajärvi jatkaa.

Kuusamolainen kertoo, että vaikka kilpaura loppuisi, haluaisi hän laskea jonkinlaisena lautailuammattilaisena vielä mahdollisimman pitkään.

Nyt edessä on kuitenkin MM-mittelöt ja siellä vastassa armottomat tuomarit sekä maailman kovimmat kilpalaskijat.

– Ainahan se vähän jännittää, mutta ei auta kuin lähteä nauttimaan mahdollisimman paljon. Eiköhän ne hyvät suorituksetkin sitten tule sieltä, Rukajärvi summaa luottavaisena.

Slopestylen karsinnat lasketaan 10.3. ja finaali 12.3. Big airin karsinnat käydään 14.3. ja finaali 16.3.

MM-kisojen perään Aspenissa lasketaan myös maailmancupin kilpailu.

