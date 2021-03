"Mennään avin linjauksen mukaan" – urheiluseurat vuokraavat yksityisiä tiloja harjoituskäyttöön, voimistelevat lapset joutuneet eriarvoiseen asemaan

Voimistelu on yksi suurimmista lasten ja nuorten liikuttajista Suomessa, mutta koronavuosi on pistänyt myös voimisteluseurat lujille.

– On tosi vaikea sanoa, kuinka kauan voimme selvitä. Nyt menemme käytännössä kuukausi kerrallaan. Hallituksessamme arvioidaan, päästäänkö kuukauden yli ja mitä kaikkia toimia voidaan tehdä, jotta seura selviää. Kaiken me olemme tehneet, kertoo Attitude Sportsin toiminnanjohtaja ja valmentaja Tinja Kirjakoff.

Vantaalaisen Attitude Sportsin joukkuevoimisteluryhmä Kidsin 10–12-vuotiaat voimistelijat harjoittelevat ahkerasti kisaohjelmaansa, vaikka kevään kilpailukalenteri on koronan takia hämärän peitossa. Kidsien harjoitukset jatkuvat seuran omalle salilla.

Suomessa viitisenkymmentä voimisteluseuraa vuokraa tai omistaa tällä hetkellä oman salin. Koronan aikana oma tila on ollut sekä siunaus että rasite. Vuokrakulut ovat juosseet, vaikka toiminta on ollut rajoitettua ja tulonlähteet vähentyneet. Myös vantaalaisseurassa on jouduttu leikkamaan henkilökunnasta aiheutuvia kustannuksia.

– Olemme veitsenterällä. Jos tämä jatkuu vielä koko tämän vuoden, pitää keksiä, miten harrastustoimintaa pystytään tukemaan ja tapahtumia järjestämään. Ilman toimivaa varainhankintaa ei ole urheiluseuraakaan, Attitude Sportsin puheenjohtaja Arno Pylvänen kommentoi.

– Palkkakuluista on hankala supistaa, koska jonkinlainen palvelutaso pitää säilyttää. Muuten se alkaa vaikuttaa niin paljon valmennukseen, että vanhemmat eivät ole enää halukkaita maksamaan. Kyllä tämä aikamoista taiteilua on.

Treenaamisesta tullut "villi länsi"

Yksityiset tilat ovat mahdollistaneet vapaamman treenaamisen korona-aikana. Jotkut kaupungin tiloissa harjoittelevat voimisteluryhmät ovatkin vuokranneet toisten seurojen yksityisiä tiloja käyttöönsä.

Osa voimistelijoista on pitkälti etävalmennuksen varassa. Lukuisat eri linjaukset aiheuttavat seuroissa harmaita hiuksia ja ovat tehneet voimistelun treenamisesta tällä hetkellä "villin lännen".

– Menemme avin linjauksen mukaan. Sen mukaan me voimme pitää vielä toistaiseksi kymmenen henkeä harjoituksissa. Jos olisimme kokonaan kaupungin tilojen varassa, meillä olisivat yli 12-vuotiaat kokonaan etävalmennuksessa, Kirjakoff toteaa.

Koronan aikainen harrastajien katoaminen on todellinen murhe urheiluseuroissa ja sen vaikutukset alkavat vähitellen näkyä taloudessa. Attitude Sportsissa oli vuosi sitten noin 160 jäsentä, nyt 50 vähemmän. Pienessä seurassa jokaisen jäsenen menetys on iso asia.

– Joukkuevoimistelussa ja rytmisessä voimistelussa harrastetaan, jotta päästään kilpailemaan. Jos ei ole kilpailuja, voi olla erittäin hankala löytää motivaatiota jatkaa lajin parissa, Pylvänen analysoi.

Attitude Sportsin toiminnanjohtaja ja valmentaja Tinja KIrjakoff toivoo seuran selviävän koronan tuomista vaikeuksista. Mikko Ahmajärvi/Yle

– Tämän kauden jälkeen nähdään, ketkä tulevat kesälomalta takaisin ja laskeeko jäsenmäärä entisestään. Ei ole olemassa mitään lukua, minkä verran jäseniä pitää vähintään olla. Voi olla, että joudumme menemään vanhempien kukkarolle.

Viime keväänä Voimisteluliitto tuki seuroja taloudellisesti olosuhdeasiassa, ja nyt toiveissa olisi uusi tukikierros. Lisäksi toivotaan selkeää ja tasapuolista linjausta siitä, ketkä saavat harjoitella ja miten.

– Varsinkin reilu viikko sitten, kun uusimmat sulku- ja etäohjeet tulivat, meni monta työpäivää, kun yritti selvittää, mikä on oikea linja toimia, Kirjakoff tuskailee.

– Toivoisimme sellaista kannustavaa otetta, joka tukisi seuroja ja valmentajia, että saisimme voimistelijat jatkamaan varsinkin sillä huipputasolla ihan loppuun asti.

Lue myös:

Sadat tuhannet lapset ja nuoret pääsevät taas harrastamaan pääkaupunkiseudulla – tauko kesti kaksi kuukautta: "Aika on ollut pidempi kuin meistä aikuisista tuntuu"

Olympiapaikkaa tavoitellut suomalainen huippuvoimistelija päättää uransa: "Korona on vaikuttanut niin suuresti talouteeni"

Kaipaatko kunnon hikeä treeniin? Hallitsetko kehosi ja mielesi vaativissa liikkeissä? Ylen Voimistelukone kertoo juuri sinulle sopivan lajin