Tutkija ihmettelee KOK:n rokotelinjaa ja nostaa esiin eettisen kysymyksen: "Miksi juuri urheilijat pääsevät ohituskaistalle?"

Kansainvälinen olympiakomitea on ottamassa Kiinan olympiakomitean tarjoaman koronarokoteavun vastaan, kertoo KOK:n suomalaisjäsen Sari Essayah. Rokotteet on tarkoitettu urheilijoille, jotka osallistuvat Tokion kesäolympialaisiin, paralympialaisiin sekä Pekingin talviolympialaisiin 2022.

Tokion kesäolympialaisiin osallistuu noin 10 000 urheilijaa ympäri maailmaa. Essayahin mukaan Kiinan tarjoamat ja KOK:n maksamat rokotteet koskevat kuitenkin melko pientä joukkoa.

– Kiinasta saatavan rokotteen joukko voi olla noin tuhat urheilijaa. Ne koskevat todennäköisesti kehitysmaista tulevia urheilijoita, torstaina KOK:n kokouksessa istunut Essayah kertoo Yle Urheilulle.

Essayah uskoo, että valtaosa olympiaurheilijoista tulee saamaan rokotteen kotimaassaan ennen kisoja. Essayahin mukaan Suomi kuuluu tähän joukkoon. Toisaalta Suomessa kuin muuallakin maailmassa kansan rokottamisen etenemisessä on ollut eroja, koska rokotteita ei niin vain ole ollut saatavilla.

– Ne ennusteet, mitä meillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on, niin työikäinen väestö pitäisi olla rokotettuna jo kesän aikana. Siinä mielessä tämä tarjous ei tule luultavasti Suomea koskettamaan.

Pandemian takia vuodella jo siirrettyjen olympialaisten järjestäminen on edelleen epävarmaa. Essayahin mukaan urheilijoiden rokotusten taustalla on kisojen turvallinen järjestäminen.

"Se on jättimäinen kysymys"

Aalto yliopiston yhteiskuntafilosofian ja bioetiikan tutkijatohtori Johanna Ahola-Launosen mielestä urheilijoiden rokottamisessa ennen olympiakisoja on paljon kysymyksiä. Tutkijan mukaan vielä on vaikea ennustaa, miten kevään rokoteohjelma etenee.

– Jos kaikki urheilijat tulevat saamaan omasta maastaan rokotteen, niin dilemma ei olisi tässä mittakaavassa. Voi olla, että monista länsimaistakin tulee urheilijoita, jotka eivät ole saaneet rokotetta heinäkuussa, Ahola-Launonen sanoo.

Ahola-Launosen mielestä urheilijoiden kiilaaminen rokotejärjestyksessä tavallisten ihmisten ohi on eettisesti iso kysymys. Esimerkiksi Suomessa rokotteita on annettu ensin esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä ikäihmisille.

– On hassu ajatus, että urheilijoita pitäisi suojata enemmän kuin muita ammattiryhmiä, jotka matkustavat paljon tai joilla on paljon sosiaalisia kontakteja. Miksi juuri urheilijat ovat juuri niitä, jotka pääsevät ohituskaistalle? Se on jättimäinen kysymys. Toisaalta on myös hyvä asia, että rokotteita annetaan.

Ahola-Launonen nostaa esille myös olympialaisissa työskentelevien henkilöiden rokotetilanteen.

– Ovatko esimerkiksi kaikki kisakylässä työskentelevät siivoojat ja bussikuskit niitä, jotka myös rokotetaan?

"Tilanne ei poikkea siitä"

Sari Essayahin mukaan urheilijat eivät ole rokotejärjestyksessä ohituskaistalla. Essayah kertoo, että Kiinan rokotetarjous auttaa niitä, jotka eivät pääse ollenkaan rokotusten piiriin ennen olympiakisoja.

– Katson, että tällä autetaan kaikkien heikommissa olevien maiden urheilijoita.

Entä jos kaikkia Suomen olympiaurheilijoita ei ehditäkään rokottamaan kotimaassa ennen kisoja?

– Esimerkiksi Venäjällä töissä käyvät suomalaiset voivat käydä siellä rokotuksissa. Tilanteita, joissa rokotteita tarjotaan ohi kansallisen ohjelman, tapahtuu monissa eri ammateissa. Tilanne ei poikkea siitä.

Saavatko valmentajat ja taustajoukot myös rokotteen?

– Tarjouksessa ei menty yksityiskohtiin. Ajattelen niin, että he todennäköisesti kuuluvat joukkoon. Ei ole vielä tietoa siitä, kuinka paljon valmentajia tai muuta henkilökuntaa on mahdollista ottaa paikan päälle.

Pitääkö urheilijalla olla kisoihin päästäkseen rokote?

– Se on Japanin viranomaisten päätettävissä. Luulisin, että pitää olla passi, jossa on joko todiste rokotuksesta tai siitä, että on sairastanut taudin tai on negatiivinen koronatestitulos.

Olympiakomitean ylilääkärin Maarit Valtosen mukaan on liian aikaista ottaa kantaa, voiko suomalainen olympiaurheilija ottaa Kiinan tarjoaman rokotteen ennen kisoja. Valtonen kertoo, että moni suomalainen olympiaurheilija on ollut kiinnostunut rokotuksista.

– On kysytty, miten rokotusaikataulu sujuu ja milloin urheilijat voivat saada rokotteen. Rokotustahti on kiihtynyt Suomessa. Luotan siihen, että saamme kaikki turvallisesti matkaan.

