"Kieltämättä tuntuu kovalta vaatimukselta" – Uefa haluaa koronan keskellä yleisöä jalkapallon EM-kisoihin, Palloliitto eri linjoilla "pakottamisesta"

Euroopan jalkapalloliitto Uefa haluaa yleisöä kesäkuussa alkaviin miesten EM-kisoihin, vaikka koronaviruspandemia on edelleen voimissaan maailmalla.

Uefa kertoi keskiviikkona, että se on valmis vaihtamaan niitä isäntäkaupunkeja, joihin ei voida ottaa yleisöä.

Saksan urheilukomitean puheenjohtaja piti Uefan vaatimusta sivistymättömänä ja vastuuttomana. Suomen Palloliiton puheenjohtajan Ari Lahden mielestä ukaasi on voimakas.

– Kieltämättä tuntuu vähän kovalta vaatimukselta tällainen kisapaikkakuntien pakottaminen. En ehkä itse olisi lähtenyt tuolle linjalle, Lahti vastaa Yle Urheilulle.

Lahden mukaan ukaasi alleviivaa Uefan tarvetta saada kisoihin yleisöä taloudelliselta kantilta. Lahti uskoo silti, että Uefa haluaa järjestää kisat turvallisuus edellä.

– Luulen kuitenkin, että tuskinpa tässä mennään terveyden edelle katsojavaatimuksissa. Uefa lähtee siitä, että katsomoon on terveellistä ja turvallista mennä. Sellainen käsitys minulla on.

12 isäntäkaupungin pitää ilmoittaa 7. huhtikuuta mennessä Uefalle, kuinka paljon faneja he pystyvät ottamaan stadioneilleen.

EM-jalkapallon isäntäkaupungit 2021:

Amsterdam (Hollanti)

Baku (Azerbaidzhan)

Bilbao (Espanja)

Bukarest (Romania)

Budapest (Unkari)

Dublin (Irlanti)

Glasgow (Skotlanti)

Lontoo (Englanti)

Kööpenhamina (Tanska)

München (Saksa)

Pietari (Venäjä)

Rooma (Italia)

Jalkapallon EM-kisat on tarkoitus pelata 11. kesäkuuta – 11. heinäkuuta. Neljännesvälierät ja puolivälierät on vielä suunnitelmissa pelata 12 kaupungissa. Välierät ja finaali on keskitetty alkuperäisen suunnitelman mukaan Lontooseen.