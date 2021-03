Hyytävän maailmanennätyksen tehnyt ihmenainen paljastaa rajun urheilulajinsa salat – kertoo, miksi ennätys kuuluu Suomeen: "Meillä mummotkin vetävät kylmässä avannossa"

Jäänalainen pituussukellus ei ole enää pelkästään Guinnessin ennätyskirjan asia, sillä harvemmin otsikoisssa nähty eksoottinen laji on saanut virallisen urheilustatuksen arvon.

Kainuulaisjärven jään alla pelkässä uimapuvussa maailmanennätyksen tehtaillut Johanna Nordblad teki maallikolle käsittämättömän uroteon Kansainvälisen urheilusukellusorganisaation CMAS:n järjestämässä kilpailussa.

Alun perin Nordbladin tiimin oli tarkoitus pistää vain Guinnessin ennätyskirjan sivut uusiksi, mutta CMAS hyväksyi jään alla tapahtuvan vapaasukelluksen noin kuukausi sitten viralliseksi urheilulajiksi.

– Tämä oli ihan oikea urheiluennätys. Nyt on ainakin yksi maailmanennätys Suomella enemmän. Täällä oli paikalla viralliset kansainvälisen liiton tuomarit ja dopingtestit ihan niin kuin missä tahansa urheilussa. CMAS toimittaa sitten aikanaan tulokset Guinnessille, kertoo ikionnellinen Nordblad.

Ilman räpylöitä 103 metrin mittainen jääsukellus kesti kaksi minuuttia ja 42 sekuntia. Samalla meni murskaksi myös miesten ME, joka oli 82 metriä.

– Se, että olen nainen, ei ole koskaan estänyt minua tekemästä mitään, mitä olen halunnut. Olen aina ollut sellainen, että minä teen sitä, mikä minua huvittaa, enkä sitä mikä ei taas kiinnosta. Jos tekee mieli jotain, niin sitten pitää vain harjoitella, Nordblad sanoo.

Epämukavuusalueella harjoittelua riittänyt

Vajaan kolmen minuutin huikeaa suoritusta Nordblad oli ajatellut joka päivä viimeisten kahden vuoden ajan.

– Tämän piti tapahtua jo vuosi sitten, ja olin harjoitellut siihen vuoden verran. Koronan takia tapahtuma peruuntui. Sen jälkeen minusta on tuntunut, että tämä on ollut loputon projekti, joka ei tapahdu koskaan. Torstaina se sitten tapahtuikin.

– Olen saanut ainakin hyvää harjoitusta epämukavuusalueella epävarmuuden takia. Puoli vuotta sitten totesin, ettei tästä tule mitään. Olen tyytyväinen, että siihen nähden pystyin hyvin kasaamaan itseni ja keskittymään suoritukseeni.

Vapaasukeltaja Johanna Nordblad Elina Manninen

Koronan takia Nordblad ei pystynyt edes harjoittelemaan lajiaan haluamallaan tavalla, kun muun muassa uimahallit ovat olleet kiinni. Hän joutui tekemään koko ajan kompromisseja treenien suhteen. Epävarmuus kilpailun järjestämiseen leijui viimeksi vielä kaksi viikkoa ennen starttia.

– En tiennyt etukäteen, millaisessa sukelluskunnossa oikeasti olin. Tiesin, että osaan sukeltaa, kun olen tehnyt sitä kaksikymmentä vuotta. Lähtökohta oli, että ihan sama, miten menee mutta yritän parhaani olosuhteisiin nähden.

Ei voi olla metrimääräistä tavoitetta

Suomalaissankarin harjoittelu koostuu ihannetilanteessa fyysisistä kestävyysharjoittelusta, tekniikkatreeneistä sekä henkisestä valmistautumisesta, eli mielikuvaharjoittelusta – unohtamatta hengenpidätysharjoitteita.

– Olisi ollut helppo keksiä etukäteen eri tekosyitä, miksi tämä ei nyt onnistuisi tai miksi ei voisi venyttää suoritusta loppuun saakka. Tavoite oli hankaluuksista huolimatta tehdä homma niin hyvin kuin osaan. Siitä olen oikeasti ylpeä, että nyt tein parhaani. En ole luovuttaja, ainakaan tänään, hymähti torstai-iltana puhelimitse tavoitettu Nordblad.

Jäähän oli tehty aukkoja, joiden etäisyydet olivat 20, 40, 60, 71, 82, 93 ja 103 metriä. Mitä kokeneen vapaasukeltajan mielessä kävi vajaan kolmeminuuttisen, hyytävän matkan aikana?

Elina Manninen

– Sen olen oppinut, että jos laitan metrimääräisen tavoitteen, useimmiten siitä ei tule yhtään mitään. Silloin olen tavallaan luovuttanut jo ennen kuin hyppään veteen. Matkan aikana pitää pohtia, miltä tuntuu ja täytyykö minun jatkaa. Pitää luottaa, milloin on aika tulla ylös.

Helsinkiläinen korostaa, että jos ajatus harhautuu edes hetkeksi muuhun kuin suoritukseen, on hän saman tien pulassa. Ei saa yhtään epäillä, etteikö tietäisi, pitääkö hänen tulla ylös avannosta vai ei.

– Tiesin vain sen, että pystyn sukeltamaan 60 metriä. Sen jälkeen minun piti keskittyä 71 metriin (naisten ME). Siinä kohtaa minun piti miettiä, pystynkö sukeltamaan 83 metriin (miesten ME). Sen jälkeen oli 93 metrin kohdalla turva-avanto ja 103 metriä oli jo sellainen matka, joka oli pidempi kuin kaikki muut epäviralliset ennätykset.

ME-sukelluksessa paljon virheitä

Nordbladin mukaan 103 metriä ei voi sukeltaa väkisin, niin ei voi tehdä vapaasukelluksessa. Ennätys syntyi siis ilman räpylöitä. Jään alla hän ei ole edes kokeillut räpylöillä menoa, mutta lämpöisessä vedessä helsinkiläinen on sukeltanut ilman räpylöitä 137 metriä – ja räpylöillä jopa 192 metriä.

Nordblad ei osannut tai sitten halunnut rinnastaa hulppeaa ihmetekoaan mihinkään muuhun vastaavaan urheilusuoritukseen.

– Minä olen tässä hyvä ja harjoitellut ehkä enemmän kuin kaikki muut. Keksi sinä loput, sinähän se tässä olet toimittaja, Nordblad nauraa hekotti pitkään.

Nordblad huomautti, että maailmanennätys syntyi, vaikka sukellus ei ollut hänen mielestään edes teknisesti hyvä.

Johanna Nordblad Lehtikuva

– Tein siinä sukelluksen aikana monta virhettä, tekniikka oli huonoa ja törmäsin välillä jäähän. Kaikenlaista sattui matkan aikana. Silti pystyin jatkamaan ja viemään sen loppuun saakka, niin pitkälle kuin vain voin sukeltaa.

– Olen kisoissa mielestäni aika hyvä siksi, koska jos tulee kohdalle iso virhe, puolet kilpailijoista jättää kisan kesken. Minulle tulee virheitä aina, olen tottunut jatkamaan siitäkin huolimatta.

Hyväksyttävä oma rajallisuus

Nordblad edustaa kuuluisaa "suomalaista sisua" parhaimmillaan. Pitkäjänteisenä ihmisenä hän ei suostu luovuttamaan asiassa, jonka kokee itselleen tärkeäksi. Nordblad uskoo pystyvänsä asiaan kuin asiaan, jos harjoittelee vain tarpeeksi. Tulevat haasteensa hän opettelee aina pala palalta.

– Kaverini voisivat sanoa minusta, että olen vähän ehkä "sekava" mutta muuten ihan kiva tyyppi. Olen kuulemma juuri sellainen tyyppi, joka haluaa tehdä maailmanennätyksen jossain näin tarpeellisessa lajissa. Niitä asioita, jotka eivät minua kiinnosta, en pysty tekemään, luonnehtii Nordblad.

Periksiantamattomuus ei tarkoita ME-naisen mukaan hänen kohdallaan sitä, että hän menisi vaikka läpi harmaan kiven. Jään alla sukelluksessa se ei onnistu.

– Tässä lajissa on pakko hyväksyä oma rajallisuus ja ymmärtää se, ettei voi huijata muita eikä itseään. Kaikki kumpuaa siitä, että oikeasti opettelee kaiken, eikä niin, että puskee väkisin vain läpi. Harjoittelemaan pitää mennä siksi, että haluaa eikä siksi, että tulisi vain metrejä lisää. Muutoin motivaatio kaatuu viikossa, opastaa lajinsa supertähti.

Johanna Nordbladin ME-tyylinäyte Lehtikuva

Nordblad harjoittelee omien sanojensa mukaan ihan kuin kuka tahansa kilpaurheilija.

– Tosiasia on, että kaikki ihmiset osaavat vapaasukeltaa. Se, että tekee maksimisukelluksia, on minusta sama asia kuin olisi kisaamassa olympialaisissa. Jos olen lahjakas tässä, se tulee siitä, että suostun harjoittelemaan "liian" helppoja asioita.

Kun ymmärtää tunteen, ei tarvitse pelkotilaa

Nordblad painottaa, ettei voi harjoitella vaikealla tasolla, vaan perustyö pitää tehdä kaikkein helpoimmalla tasolla. Perusasioita pitää toistaa ja toistaa. Sillä rakennetaan pohja pärjäämiselle. Hän mielikuvaharjoittelee enemmän kuin sukeltaa.

Sukellusguru opastaa, että kun ihminen ei hengitä ulos, hänelle alkaa kasaantua hiilidioksidia, joka lähtee nousemaan. Siitä johtuu tunne, jonka maallikko kokee siten, että happi loppuu ja on pakko alkaa hengittää.

– Sehän ei pidä paikkansa, sillä kun happi loppuu, niin se ei tunnu yhtään miltään. Tunne johtuu siitä, että hiilidioksiditaso nousee ja elimistö alkaa automaattisesti säästämään happea. Tälle on virallinen sana ja se on sukellusvaste. Eli ääreisverenkierto heikkenee, pulssi laskee, perna kutistuu kasaan, sieltä tulee happirikkaita punasoluja.

Hengityksen pidättäminen tuntuu ja aika tavalla. Tämän tunteen ymmärtäminen ei ole mestarin mielestä helppoa.

– Olen harjoitellut tätä 20 vuotta ja edelleen joudun sitä harjoittelemaan. Eli tunne ei helpota, mutta kun ymmärtää, miltä tuntuu, niin ei tarvitse sekoittaa siihen pelkotiloja. Vaikka tuntuu pahalta, ei se vielä välttämättä tarkoita, ettenkö voisi vielä sukeltaa.

Kylmään veteen meno tuo lisäksi rajun lisämausteen suoritukseen.

– Nämä kaksi tunnetta (kylmyys ja hiilidioksidipaineen nousu) kun tuntuu täysillä, niin jossain vaiheessa täytyy vain hengittää. Pitää pysyä kärryillä, onko siellä liian kylmää vai ei. Se on välillä vähän jännää.

Nordblad tunnustuu olevansa eri linjoilla muiden huippu-urheilijoiden kanssa ainakin yhdessä asiassa. Mikäli hän tekisi itselleen treenikalenterin, hän ei nimittäin lähtisi edes harjoituksiin.

– En suunnittele etukäteen treenejä. Jos menen uimaan, niin leikin vähän pikkulasta itse ohjautuen. Aloitan aina silleen, että uin niin hitaasti kuin pystyn ja niin kauan kuin kykenen. Sitten kun kyllästyn hitaasti uimiseen, keksin mitä pitää tehdä ja alan harjoitella. Tämä on ikään kuin luova prosessi.

– On tässä kokonaisuudessa vielä sekin, ettei jään alla sukeltamisen maailmanennätyksen tekeminen ole niin tärkeä asia. Ei sitä voi ottaa niin vakavasti. Maailmassa kun on oikeasti tärkeitä asioita, muistuttaa Nordblad.

Vuonna 2015 Nordblad sukelsi 50 metriä jään alla ja piti edellisen kerran, hetken ajan nimissään jäänsukelluksen silloista naisten ME:tä.

– Meillä kaikki mummotkin vetävät kylmässä avannossa, joten tämä ennätys (ME) vähän niin kuin kyllä kuuluukin Suomeen. Minusta on tosi kiva, kun menen treenaamaan kylmään veteen ja siellä on myös mukana kaikki ne vanhat tädit. Kun kerran mummotkin ovat avannossa sen 15 minuuttia, niin ei sitä itsekään kehtaa urheilijana tulla aikaisemmin sieltä pois, nauraa hekottaa Nordblad.

Hillua merellä ja laulaa hylkeiden kanssa

Helsingin Lauttasaaressa pitää majaansa talviuintiseura Humaus, joka on Suomen yksi vanhimmista uimaseuroista. Paikalle ilmestyy harva se päivä myös suomalainen ME-nainen.

– Kun menen avantoon, joka kerta tuntuu siltä kuin olisin lomalla. Se on minulle jokapäiväinen miniloma. Olen tässä lajissani niin hyvä, koska tykkään tästä niin valtavasti.

Johanna Nordblad Lehtikuva

– Jos minulla on joskus sellainen olo, ettei huvita, niin minulla on sääntö, etten saa mennä harjoituksiin. Jos treenaa sen takia, että saisi vain tuloksia, niin ei siinä ole mitään kivaa. Se ei toimi tässä urheilulajissa, alleviivaa Nordblad.

Nordblad omisti jossain vaiheessa mainostoimiston, mutta tekee yhä välillä graafista suunnittelua. Tämän lisäksi hänellä on vapaasukelluskoulu, jossa hän kouluttaa sukeltajia. Näiden höysteeksi hän tekee kysynnän mukaan vedenalaisia tuotantoja ja valokuvaaja-siskonsa kanssa myös vedenalaisia mainoskuvia.

Johanna Nordblad ei kuulu uudessa, äärimmäisen vaativassa urheilulajissaan Olympiakomitean eikä muidenkaan tukilistoille.

– Minulle voi pankkitilille lähettää rahaa ihan kaikki, ketkä vain haluaa, se kun on ihan tyhjä. Mutta minä teen töitä, jotta voin harrastaa mukavaa lajiani.

Johanna Norbladin Instagram-tili (siirryt toiseen palveluun)

– Pakon sanelemana teen vielä graafista suunnittelua, sillä jos en tee niitä hommia, on tili heti tyhjä. Jos minulla olisi sponsoreita, niin en tekisi töitä, vaan hilluisin vain merellä ja lauleskelisin hylkeiden kanssa joka aamu. Heittäisin tietokoneen heti roskikseen, jos vain pystyisin, Nordblad vakuuttaa.

