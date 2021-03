Teemu Pukki kertoi Glen Kamaran rasismikohun puhuttaneen myös Norwichin joukkueessa – pettynyt Tim Sparv arvosteli Slavia Prahan toimintaa rajusti

Huuhkajien pelaajan Glen Kamaran ympärille noussut rasismikohu puhutti maajoukkueen maanantain tiedotustilaisuudessa.

Kamara kertoi joutuneensa rasististen solvausten kohteeksi Glasgow Rangersin ja Slavia Prahan välisessä Eurooppa-liigan ottelussa. Kamaran mukaan Slavian pelaaja Ondrej Kudela syytti häntä apinaksi ja säesti haukkujaan vielä voimasanoilla.

Norwichin maalitykki Teemu Pukki otti kantaa Kamaran tapaukseen Suomen maajoukkueen tiedotustilaisuudessa ennen keskiviikkoista MM-karsintaottelua Bosnia-Hertsegovinaa vastaan.

– Urheiluun ei kuulu minkäänlainen rasismi eikä mihinkään muuallekaan. Tosi harmi, että tuollaista tapahtuu. Mitä nyt olen oppinut Gleniä tuntemaan, niin hän ei reagoi tuolla tavalla ellei siellä ole jotakin oikeasti sanottu, Pukki mietti.

Suomen Palloliitto on pyytänyt Euroopan jalkapalloliittoa (Uefa) selvittämään tapauksen.

– Todella väärin, että tuollaista tapahtuu ja toivottavasti asialle tehdään jotakin. Tämä uutisoitiin isosti myös Englannissa, ja puhuimme asiasta meidän joukkueenkin (Norwich) kesken, Pukki kertoi.

Myös Tim Sparv hämmästeli Glen Kamaran saamaa kohtelua. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Maajoukkueen kapteeni Tim Sparv totesi olleensa vihainen ja pettynyt kuullessaan uutiset Kamaran tapauksesta.

– Se sattuu enemmän, kun kyseessä on oma joukkuekaveri. On surullista, että tällaisia tapauksia on vielä yhteiskunnassa. En ymmärrä, että miten tyhmä ihminen voi olla, Sparv jyrähti.

– Slavia Prahankin toiminta on aika mautonta mielestäni. Heidän tiedotteensa ja ultra-ryhmän julkaisema kuva pelin jälkeen olivat surullisia.

"Kaikki aseet voittaa Bosnia-Hertsegovina"

Pukin hurja maalivire Englannin mestaruussarjassa lupaa hyvää myös Huuhkajille. Suomalaisen jalkapalloyleisön katseet kääntyvät jälleen Pukkiin, kun taistelu MM-kisapaikoista starttaa keskiviikon kamppailulla Bosniaa vastaan.

– Edessä ovat tiukat karsintaottelut. Lähdetään jatkamaan sitä samaa työtä, jota olemme tehneet jo viime vuodet. Tavoitteena pitää olla, että pääsemme MM-kisoihin, Pukki painotti Yle Urheilulle.

MM-karsinnat alkavat siis tällä viikolla, mutta Huuhkajia odottavat vieläkin suuremmat ottelut kesäkuussa. Suomi pelaa ensimmäistä kertaa EM-lopputurnauksessa.

– Päätavoitteemme ovat tietenkin EM-kisat. Meidän kaikkien unelmana on ollut päästä mukaan kesällä odottaviin arvokisoihin. Ihan mahtavaa, että pääsen pelaamaan näinkin paljon otteluita tämän jengin (Huuhkajat) kanssa, Pukki ennakoi.

Bosnia-Hertsegovina lähtee keskiviikon otteluun tuoreen päävalmentajansa Ivaylo Petevin komennossa. Bosnian pelaamista on haastavaa ennakoida, kun Petevistä ei tiedetä kovinkaan paljoa.

– Valmentajasta on vaikea sanoa vielä mitään, kun hänestä ei ole kauheasti tietoja. Mutta taustaryhmämme on tehnyt hyvää työtä ja selvittänyt valmentajan pelityyliä. Tulee varmasti tiukka ottelu, mutta meillä on kaikki aseet voittaa, Pukki uskoi.

Teemu Pukki on ollut loistavassa maalivireessä Englannin mestaruussarjassa. Stephen Pond/Getty Images

Maaliverkot soineet tiuhaan Englannissa

Pukilla ja hänen edustamallaan Norwichilla on kulkenut lujaa Englannin mestaruussarjassa. Norwich porskuttaa kärkipaikalla ja Pukki on tehtaillut peräti 22 maalia. Hän on mestaruussarjan maalipörssin kakkosena, edellä on vain 28 osumaa takonut Brentfordin Ivan Toney.

– Maaleja on tullut hyvin. Minulla oli hiukan vaikeampi jakso ja pieniä loukkaantumisia, mutta pääsin niistä eroon. Tuli muutamia hyviä maaleja, joista sain fiilistä, Pukki kertasi.

Norwich on vakuuttavassa sarjajohdossa ja palaamassa ensi kaudeksi Englannin Valioliigaan.

– Joukkue on pelannut todella hyvää jalkapalloa. Tulokset tietenkin ruokkivat itseluottamusta, olemme pystyneet koko ajan parantamaan ja kääntämään tiukkoja otteluita voitoiksemme, Pukki arvioi.

Pukki kuitenkin muistutti, että kausi on vielä kesken eikä vielä ole aika juhlia mitään.

– Nousu ei ole vielä varma, töitä on yhä tehtävänä. Ensin pitää hoitaa nousu ennen kuin lähdetään miettimään Valioliigaa, Pukki painotti.

Suomi ja Bosnia-Hertsegovina kohtaavat keskiviikkoiltana Helsingissä.

