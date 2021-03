Kansa vaurastui ja janosi viihdettä – väitöstutkimus: jääkiekosta tuli Suomen suosituin laji taitavalla lobbauksella

Suomessa on maailman toisiksi tihein jäähalliverkosto. Jääkiekkoharrastus ei silti ole kaikkien ulottuvilla.

Yhteiskunnan yleinen vaurastuminen ja kaupungistuminen ovat perimmäisiä syitä, jotka ovat nostaneet jääkiekon Suomen suosituimmaksi urheilulajiksi.

Jääkiekko on Suomen suosituin urheilulaji, kun suosiota mitataan lajin katsojamäärillä ja lajissa liikkuvan rahan määrällä.

Tämä selviää filosofian maisteri Kimmo Isotalon historian väitöstutkimuksesta. Isotalo on tarkastellut tutkimuksessaan kehityskulkuja, jotka ovat johtaneet jääkiekon nousuun uudeksi kansallislajiksi vajaan 100 vuoden aikana.

Kiinnostus joukkuelajeihin heräsi kaupungistumisen myötä. Ennen sitä suosiossa olivat yksilölajit kuten paini ja yleisurheilu. Muutos näkyi heti teollisen ajan alkaessa 1800-luvulla.

– Joukkuelajit alkoivat kiinnostaa ihmisiä, koska ne heijastivat kaupunkiasumista, yhdessä tekemistä ja uudenlaisen elämäntyylin entistä vauhdikkaampaa rytmiä, Isotalo kertoo.

Jääkiekkoliitto ymmärsi varhain verkostoitumisen hyödyn

Ajan saatossa jääkiekon olosuhteet muuttuivat yhä paremmiksi. Ensin siirryttiin luonnonjäiltä tekojääradoille ja myöhemmin jäähalleihin. Paremmissa olosuhteissa pelaajien taidot kehittyivät, ja yleisö viihtyi katsomoissa entistä paremmin.

Tähän kehitykseen on vaikuttanut eniten Suomen jääkiekkoliiton määrätietoinen verkostoituminen kuntiin ja yrityksiin.

– Jääkiekkoliitossa ymmärrettiin jo varhaisessa vaiheessa, mikä merkitys on luoda hyvät suhteet julkiseen sektoriin ja 1970–80-luvuilla kiihtyvällä tahdilla yrityksiin

Pekka Paavolan, Kalervo Kummolan ja Harry Bogomoloffin kaltaiset kiekkovaikuttajat ymmärsivät yhteistyökumppaneiden merkityksen.

Merkittävä virstanpylväs oli Suomen ensimmäisen jäähallin rakentaminen Tampereelle vuonna 1965.

– Tampereen kaupunki oli jäähallin keskeisin rahoittaja ja sieltä periytyy malli, jonka mukaan edelleen suurin osa halleista on kuntien omistuksessa.

Tampereelle rakentuu parhaillaan uusi jääkiekkoareena. Kuva on otettu tammikuussa 2021. Kuvituskuva. Miikka Varila / Yle

Rakennushankkeita on laitettu jalalle vedoten yleisten liikuntaedellytysten parantamiseen. Lobbaustyön ansiosta Suomessa on maailman toiseksi tihein jäähalliverkosto väkilukuun suhteutettuna. Eniten niitä on Kanadassa.

– Nyt jäähallirakentamisen suurin piikki on jo takana, joten mikä laji mahtaa olla seuraava, Isotalo pohtii.

MM-kisojen myötä jääkiekko kansainvälistyi myös Suomessa

Oma ilmiönsä on jääkiekon MM-kisat ja Suomen 1990-luvulla alkanut menestys kisoissa. Suomessa järjestetyt kisat synnyttivät kansainvälisiä kontakteja ja pönkittivät samalla jääkiekkoliiton asemaa lajiliittona.

Ulkomaisten pelaajien ja valmentajien määrä SM-sarjassa ja -liigassa kasvoi. Maaotteluita pelattiin yhä enemmän. Muun muassa nämä seikat nostivat Suomen pelien tasoa ja menestyksen myötä pelaajien itseluottamusta.

Taitavat suomalaiset pelaajat herättivät huomiota maailmalla.

– Toisen maailmansodan jälkeen vakiintunut puoliammattilaisuus mureni, kun etevimmille pelaajille avautui mahdollisuuksia Keski- ja Pohjois-Euroopan sekä Pohjois-Amerikan ammattilaissarjoissa.

SM-liigasta tuli Suomessa ensimmäinen ammattilaissarja. Ammattipelaajien lukumäärä on kasvanut viime vuosikymmenten aikana.

– Samaan aikaan yritykset ovat ottaneet entistä suurempaa roolia jääkiekon tukijoina, mikä on kaventanut julkisten toimijoiden merkitystä.

Pärjätäkseen tarvitsee myös rahaa ja sitoutumista lajiin

Jääkiekko kiinnostaa vuonna 1988 syntynyttä Kimmo Isotaloa, koska hän oli itse pikkupoika, kun laji löi läpi 1990-luvun alussa.

Isotalo tiedostaa, miten kallista lajin harrastaminen on.

– Jääkiekko ei ole Suomen suosituin laji, jos sitä tarkastellaan pelaajalisenssien määrällä.

Isotalo ei usko, että erilaiset nuorille urheilijoille suunnatut tukimekanismit ratkaisevat ongelmaa, että osalla ei ole varaa harrastaa jääkiekkoa pipolätkää kovemmalla tasolla.

Jääkiekko vaatii myös sitoutumista.

– Jos haluaa huipulle, lajiin on sitouduttava jo varhain.

Filosofian maisterin Kimmo Isotalon väitöskirja Luonnonjäiltä areenoille ja kansallislajiksi. Suomalainen jääkiekkoilu liikunta- ja urheilukulttuuristen sekä yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa perjantaina 26.3.2021.

