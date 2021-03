Purjehdusliitto tiesi olympiapaikan saaneen Järvisen huumejuttusyytteestä – nyt liitto kertoo, miksi hän sai silti kilpailla

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n lajipäällikkö Vili Kaijansinkko pitää Janne Järvisen tilannetta ikävänä, mutta painottaa, että asia ei liity suoraan maajoukkuetoimintaan.

Järviselle vaaditaan vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistusta. Järvistä syytetään kahdesta törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen. Järvinen on kiistänyt kaikki rikossyytteet. Syytteet liittyvät poikkeuksellisen laajaan Katiska-huumevyyhtiin, jonka tuomiot on määrä antaa Helsingin käräjäoikeudessa 8. huhtikuuta.

Perjantaina Tokion olympialaisten maapaikan yhdessä Sinem Kurtbayn kanssa varmistanut Järvinen ei kuulu maajoukkueeseen.

– Tähän luokkaan meillä on nimetty maajoukkueeseen veneen kippari Sinem Kurtbay ja timiin kolmas osapuoli Akseli Keskinen. Janne Järvinen on kuulunut 4,5 vuotta kestäneen projektin alussa maajoukkueeseen. Vuosi sitten tuli nämä syytteet ja urheilijan kanssa sovittiin, että hän ei silloin kuulunut maajoukkueeseen eikä häntä ole nostettu maajoukkuestatukselle. Urheilija-apurahoja tai muuta rahallista tukea ei anneta, ennen kuin viranomaisprosessi on käyty läpi, Kaijansinkko kertoi.

Järvinen kuitenkin kilpaili olympiakarsinnassa yhdessä Kurtbayn kanssa.

– Tiimi on katsonut parhaaksi kokoonpanoksi tähän kilpailuun maajoukkueurheilijan ja maajoukkueen ulkopuolisen urheilijan. Urheilutulos osoittaa, että varsin hyvin meni, Kaijansinkko totesi.

Kaijansinkon mukaan liitolla ei edes olisi juridisesti edellytyksiä sulkea ketään urheilijaa pois maapaikkarsinnoista.

– Kilpapurjehduksessa ei ole käytössä lisenssijärjestelmää eli emme nimeä urheilijoita näihin kilpailuihin, ainoastaan olympialuokkien MM-kisoihin. Muuten kilpapurjehduksessa jokainen urheilija pystyy ilmoittautumaan sinne, Kaijansinkko kertoi.

Liitossa tiedostetaan, että, että Järvisellä on meneillään viranomaisprosessi. Hän kuitenkin korostaa, ettei liitolla tai olympiakomitealla ole mitään tekemistä tapauksen kanssa.

– Emme ole olympiakomitean kanssa lähteneet spekuloimaan asialla ennen olympiapaikan saamista. Muutenkin etenemme näissä valinnoissa ennalta päätetyn aikataulun mukaan. Teemme valintoja kaiken sillä hetkellä saatavissa olevan tiedon valossa. Ennen olympiakisoja Suomen olympiakomitealla on vielä kolme valintapäivää jäljellä.

Kurtbayn ja Järvisen hankkima paikka olympialaisiin on maapaikka, joten kisoihn lähtevä pari ei ole vielä selvillä. Suomen olympiakomitean viimeinen urheilijoiden valintapäivä Tokioon on kesäkuussa.

