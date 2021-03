Emil Ruusuvuorelta uskomaton työnäyte! Maailmanlistan kärkipäähän kuuluva Zverev taipui suomalaisen käsittelyssä Miamin Masters-turnauksessa

Emil Ruusuvuori on komeassa vireessä.

Emil Ruusuvuori on ottanut uransa hienoimman voiton tenniksen Miamin ATP Masters -turnauksessa. Ruusuvuori voitti toisella kierroksella maailmanlistan seitsemännen ja turnauksen kolmanneksi sijoitetun Saksan Alexander Zverevin upean esityksen jälkeen erin 2–1 (1–6, 6–3, 6–1). Ruusuvuori etenee näin uransa ensimmäistä kertaa kolmannelle kierrokselle Masters-turnauksessa.

Ruusuvuori aloitti ottelun tahmeasti ja Zverev vei ensimmäisen erän selvästi 6–1. Sitten Ruusuvuori sai pelistä kiinni.

Suomalainen oli toisessa erässä selvästi niskan päällä ja onnistui murtamaan Zverevin syötön useita kertoja. Erän lopussa Ruusuvuori näytti saksalaiselle osaamistaan viemällä näyttävän pallorallin. Toinen erä Ruusuvuorelle 6–3.

Kolmannessa erässä Ruusuvuori jatkoi painostamista ja mursi Zverevin toisen syötön. Heti perään Ruusuvuori piti oman syöttönsä helposti.

Ruusuvuori hoiti ottelun lopun tyylikkäästi Miamin auringonpaisteessa ja väsynyt saksalainen taipui erän lukemin 1–6.

– En tiedä, miten sain käännettyä ottelun. Ensimmäisessä erässä en tuntenut oloani hyväksi, mutta toisessa erässä aloin löytää peliäni ja loppua kohden pelasin todella hyvää tennistä. Yksi urani kovimmista voitoista, kertoi Ruusuvuori kenttähaastattelussa.

Ottelu kesti kaksi tuntia ja viisi minuuttia. Zverev on kuulunut maailman tenniseliittiin jo vuosia. Hän on ollut maailmanlistalla parhaimmillaan 3. sijalla. Ruusuvuori on maailmanlistan 83:s.

Ruusuvuori kohtaa kolmannella kierroksella Ruotsin Mikael Ymerin, joka on maailmalistalla sijalla 95.

Miamin turnaus on grand slam -turnauksista seuraavaksi arvokkainta ATP 1000 Masters -tasoa. Tänä vuonna supertähdistä poissa ovat Novak Djokovic, Rafael Nadal ja Roger Federer.

