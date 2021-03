Kommentti: Kauden ensimmäinen F1-viikonloppu povaa jo nyt kiinnostavaa mestaruustaistelua – kärkikymmenikkö on tiivistynyt lupaavalla tavalla

F1-kauden ensimmäisestä aika-ajosta on aikaista tehdä isoja johtopäätöksiä, mutta jo nyt yksi asia on selvää. Kaudesta on tulossa pitkästä aikaa tasainen, eikä mestaruusvaltikkaa voi antaa heti ensimmäisen kilpailun jälkeen Mercedekselle.

Red Bullin Max Verstappen on toistaiseksi dominoinut Bahrainin viikonloppua. Hollantilainen ajoi vahvasti harjoituksissa, ja näytti nopeutensa myös aika-ajoissa tykittämällä paalulle lähes neljän kymmenyksen erolla Mercedes-kaksikkoon. Lewis Hamilton oli toinen ja Valtteri Bottas jätettiin kolmanneksi.

Nyt näyttää pitkästä aikaa siltä, ettei Mercedeksen vauhti ole ylivoimaista. Seitsemän vuotta kestänyt mestaruusputki voi katketa, ellei talli löydä ratkaisuja ongelmiinsa.

Mercedeksellä on ollut haasteita talvitesteistä lähtien muun muassa auton peräpään ja tasapainon kanssa. Ongelmat ovat näkyneet myös Bahrainissa, sillä esimerkiksi Bottas valitteli harjoituksissa auton olevan ajokelvoton. Mercedeksen vauhti riitti taistoon kakkossijasta, mutta Red Bullin vauhti oli liikaa.

Mestaruustaiston lisäksi aika-ajot kasvattivat ylipäätään mielenkiintoa tätä kautta ajatellen. Jo aika-ajojen toisessa osiossa nähtiin draamaa, kun Red Bullille vaihtanut Sergio Perez jäi ulos viimeisestä osiosta 0,035 sekunnin erolla viimeisen paikan ottaneeseen Aston Martinin Lance Strolliin.

Perezille tulos oli totta kai pettymys, mutta koko kauden kiinnostavuutta ajatellen se lupaa hyvää. Perezin jääminen ulos paalupaikkataistosta osoitti, ettei mestaruudesta taisteleva auto välttämättä tarkoita tänä vuonna automaattista paikkaa viimeiseen osioon.

Virheet kostautuvat, ja niin sen pitää ollakin.

Toinen osio oli muutenkin hyvin tasainen, sillä pääosin medium-renkailla ajanut kärkikymmenikkö oli reilun kuuden kymmenyksen sisällä toisistaan. Vaikka Ferrari ajoikin tällä kertaa pehmeimmällä rengasseoksella, erot ovat pieniä verrattuna viime kauteen Bahrainissa. Silloin kärkikymmenikkö mahtui toisessa osiossa noin 1,5 sekunnin sisälle.

Lauantain päätösosiossa erot repsahtivat pehmeällä rengasseoksella, mutta mediumrenkaiden niukat erot kasvattavat mielenkiintoa erityisesti kilpailua ajatellen.

Myös Ferrarin viime vuotta parempi vauhti lupaa hyvää. Neljänneksi nopein Charles Leclerc jäi vain vajaan kymmenyksen Bottaksesta. Ferrarin voimalähteitä käyttävän Alfa Romeon Antonio Giovinazzi oli puolestaan 12:s, joten aika-ajoissa hieman epäonnistunut Kimi Räikkönenkin yltänee Bahrainin perusteella aiempaa useammin viimeiseen osioon.

Bahrainin aika-ajoista voi päätellä ainakin sen, että tänä vuonna myös kuskien taidot pääsevät oikeuksiinsa aika-ajoissa. Toivottavasti tästä saadaan nauttia pitkään.

