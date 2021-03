Huuhkajilla edessä tärkeä MM-karsintaottelu "dynaamista ja aggressiivista" Ukrainaa vastaan – Jesse Joronen: "Meidän pitää olla terävämpiä"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on sunnuntaina kovan iltapuhteen edessä MM-karsinnoissa. Vieraskentällä Kiovassa vastaan asettuu Ukraina, joka pelasi lohkon ennakkosuosikki Ranskaa vastaan 1–1-tasapelin keskiviikkona.

Suomen MM-karsintojen avauskamppailu Bosnia-Hertsegovinaa vastaan oli pieni pettymys. Huuhkajien oli tyytyminen 2–2-tasapeliin olympiastadionilla.

Huuhkajien maalipyssy Teemu Pukki paukutti molemmat maalit, mutta ongelmia oli puolustuspäässä. Suomi menetti ajoittain helposti palloja eikä ollut parhaalla tasollaan.

– Helpot virheet pitää minimoida, mutta pitää silti uskaltaa pelata palloa, Huuhkajien luottotoppari Joona Toivio kertoi tiedotustilaisuudessa lauantaina.

Lukas Hradeckyn saappaisiin astunut maalivahti Jesse Joronen oli Bosnia-pelissä iskussa uran ensimmäisessä MM-karsintaottelussaan. Italian Serie B:ssä Bresciaa edustava Joronen kertoo, että Bosnia-pelin torjuntoja ei ole mielessä juuri juhlittu.

– Kiva tehdä torjuntoja, mutta samaan hengenvetoon pitää sanoa, että aina on kehityskohteita. Itse yritän suhtautua rauhallisesti ja analyyttisesti sekä hyviin että huonoihin peleihin.

Suomi lähtee Ukrainaa vastaan altavastaajana ja Jorosen torjuntataidoille on jälleen käyttöä.

– Ukraina on todella aggressiivinen ja moderni joukkue. Mutta jos pelaa aggressiivisesti, niin tilaa on silloin jossain muualla. On monia osa-alueita, missä meidän pitää olla terävämpiä kuin Bosnia-pelissä, Joronen summaa.

– Se on dynaaminen joukkue, joka haluaa prässätä ylhäältä, Toivio komppaa.

Teemu Pukki (vas.) ja Joona Toivio Bosnia-pelissä. Tomi Hänninen

Suomelta on sivussa kapteenin nauhaa pitänyt Tim Sparv, joka on kentällä paljon äänessä ohjaten pelin kulkua. Sparv joutuu pieneen polvioperaatioon.

– Kyllä meillä on muitakin pelaajia, jotka puhuu kentällä. Ei ole hiljasta, vaikka Tim ei pelaa, Toivio vakuuttaa.

Suomen ja Ukrainan edellisestä kohtaamisesta on kulunut yli neljä vuotta. 0–1-tappiota pääsi tuolloin todistamaan vaihtopenkiltä Joronen.

– Ei ollut kovin ilovoittoista aikaa tuolloin tulosten osalta. Mutta se oli tosi opettavaista aikaa, Toivio muistelee neljän vuoden takaista Huuhkajien joukkuetta.

Viime vuosien Huuhkajat on kuitenkin osoittanut olevansa erilaisessa liidossa kuin aiemmin.

Suomi-Ukraina ottelua voi kuunnella suorana sunnuntaina Yle Puheella klo 21.30 alkaen.

