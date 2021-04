Rasistiset vihaviestit ovat saaneet yhdysvaltaisen olympiavoittajan rajoittamaan elämäänsä – "Minulla on etälamautin, pippurisuihketta ja veitsi"

Chloe Kim on nuoresta iästään huolimatta hallinnut naisten lumilautailua jo vuosikausia. Menestyksestään huolimatta yhdysvaltalainen on joutunut kokemaan paljon vihapuhetta, Hän on paljastanut saavansa sosiaalisessa mediassa paljon rasistisia herjauksia.

Maaliskuussa halfpipen maailmanmestaruuden ylivoimaisesti voittanut Kim, 20, on syntynyt Kaliforniassa ja asuu Los Angelesissa, mutta hänen vanhempansa ovat Etelä-Koreasta.

Kim kertoi Instagram-tilillään saavansa satoja viestejä kuukausittain, joskus jopa 30 päivässä, joissa häntä haukutaan aasialaisten juuriensa takia. Hän on kokenut rasismia koko uransa ajan, aina siitä asti kun hän voitti 13-vuotiaana hopeaa X Gamesissa. Kun Kim julkaisi tuolloin Instagramissa kuvan X Gamesin mitalistaan, hänen tilinsä täyttyi viesteistä.

– Ihmiset vähättelivät saavutustani aasialaisjuurieni takia. Sain viestejä, joissa minun käskettiin palata Kiinaan tai etten saisi viedä mitaleita joukkueeni valkoisilta amerikkalaistytöiltä, Kim kertoi ESPN:lle (siirryt toiseen palveluun).

– Vain koska olen ammattilaisurheilija tai olen voittanut olympialaisissa, ei se vapauta minua rasismista.

"Sydämeni särkyy"

Kim puhuu sujuvasti koreaa, mutta ei ole enää tämän jälkeen puhunut vanhemmilleen koreaa julkisuudessa. Nuorempana hän häpesi ja vihasi juuriaan, mutta on nyt oppinut olemaan niistä ylpeä.

Kim on hallinnut viime vuosien ajan naisten lumilautailua, mutta menestyksestä huolimatta vihaviestejä on riittänyt. Kim on saanut kritiikkiä myös siitä, ettei hän ole kertonut asiasta julkisuuteen tai edes perheelleen. Nyt vihamielisyys on kuitenkin kasvanut, eikä hän voinut enää olla hiljaa.

– Sydämeni särkyy siitä, että ihmiset luulevat, että tällainen käyttäytyminen on okei. Tunnen itseni todella avuttomaksi ja pelokkaaksi ajoittain.

Chloe Kim oli vasta 13-vuotias, kun hän sijoittui toiseksi X Gamesissa. Hän sai kisan jälkeiseen Instagram-päivitykseensä paljon rasistisia vihaviestejä. Getty Images

Kimin mukaan tilanne on pahentunut koronapandemian myötä, etenkin presidentti Donald Trumpin käytettyä koronasta nimitystä kiinalaisvirus. Hän myös myöntää pelkäävänsä joka kerta, kun hänen täytyy lähteä kotoaan, on sitten kyse MM-kisoista tai piipahduksesta kauppaan.

– En koskaan mene mihinkään yksinäni, ellei kyse ole pikaisesta käynnistä tai paikalla ole paljon ihmisiä. Minulla on etälamautin, pippurisuihketta ja veitsi. Jos ulkoilutan koiraani tai käyn kaupassa, vyölaukussani on kaikki nämä kolme, enkä päästä niitä koskaan käsistäni.

"Pelkään koko ajan"

ESPN:n haastattelussa Kim kertoi pelkäävänsä myös vanhempiensa puolesta, sillä viime aikoina Yhdysvalloissa on tehty monia hyökkäyksiä vanhempia aasialaisamerikkalaisia kohtaan.

– Joka kerta kun vanhempani astuvat ovesta ulos, ajattelen, etten ehkä näe heitä enää tai ehkä saan soiton sairaalasta, että heidän kimppuunsa on hyökätty. Pelkään koko ajan.

Kim ei ole enää yhtä aktiivinen sosiaalisessa mediassa, mitä hän oli aiemmin, eikä hän vastaile enää faneilleen, sillä hän ei halua lukea viestejä.

– Vaikka saisi tuhat kannustavaa viestiä, niin se yksi vihaviesti iskee pahimmin.

