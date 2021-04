Teemu Pukki hattutemppuun Norwichin maalikarkeloissa

Teemu Pukin edustama Norwich on hurjassa vireessä jalkapallon Mestaruussarjassa tiistaina.

Mestaruussarjan kärkijoukkue Norwich oli jäänyt kahdessa edellisessä ottelussaan tasapeliin kymmenen ottelun makean voittoputkensa jälkeen.

Tiistain ottelussa Huddersfield joutui taipumaan jo kahdeksannella minuutilla, kun Teemu Pukki viimeisteli muutamasta metristä vasemmalla jalallaan Todd Cantwellin hienosta syötöstä 1–0-maalin.

Ottelun 20. minuutilla Pukki säntäsi läpiajoon Emiliano Buendian loistopassista, laukoi pallon komeasti etukulmaan ja vei Norwichin 2–0-johtoon. Vain neljä minuuttia myöhemmin Pukki syötti argentiinalaistaituri Buendian viimeistelemän 3–0-maalin.

Ottelu alkoi kello 21.45 ja on toisella puoliajalla jo Norwichin 6–0-murskajohdossa. Pukki sinetöi hattutemppunsa rangaistuspotkusta kamppailun 61. minuutilla

Suomalaiskärjellä on nyt koossa 25 sarjamaalia, joilla hän on sarjan maalintekijäpörssin kakkosena. Brentfordin Ivan Toneylla on kasassa 28 täysosumaa.

