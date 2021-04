Olympiapaikan purjehtineelle Janne Järviselle kahden ja puolen vuoden vankeustuomio Katiska-huumevyyhdissä

Helsingin käräjäoikeus on antanut kilpapurjehtija, yritysjohtaja Janne Järviselle vankeutta kaksi vuotta ja kuusi kuukautta.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan Järvinen todettiin syylliseksi törkeän huumausainerikoksen avunantoon ja törkeään rahanpesuun. Lisäksi Järvinen tuomittiin menettämään valtiolle rahanpesun kohteena olleet käteisvarat 12 550 euroa. Järvinen tuomitaan menettämään valtiolle rahanpesun kohteena olleet esineet kaksi kelloa, sormus, kolme riipusta ja kaulaketju. Hän menettää vänrikin sotilasarvonsa.

Helsingin käräjäoikeuden mukaan Janne Järvinen on lunastanut Katiska-jutun päätekijän Janne Tranbergin omaisuutta tämän puolesta noin 80 000 euron arvosta Helsingin Hakaniemen panttilainaamosta.

Tuomion mukaan rahanpesussa rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas ja rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti. Rahanpesu on myös kokonaisuutena arvostellen ollut törkeä.

Järvinen on edistänyt käräjäoikeuden mukaan törkeätä huumausainerikosta. Järvinen on itse henkilökohtaisesti antanut vastikkeetta ja kirjanpidon ulkopuolella yhtiönsä omistaman varasto- ja toimistotilan vuokralle Katiska-jutun tuomituille. Varastossa on säilytetty suuria määriä huumausaineita. Päätöksen mukaan teon kohteena on ollut suuri määrä huumausainetta ja teko on kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon teon suunnitelmallisuuden ja sen, että teolla on tavoiteltu ja saatu taloudellista hyötyä.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen ja siitä voi valittaa hovioikeuteen.

Rikossyytteet eivät estäneet pääsyä olympiaregattaan

Järvinen purjehti Suomelle parinsa Sinem Kurtbayn kanssa maaliskuun lopussa Nacra 17-luokassa maapaikan Tokion olympialaisiin. Lanzarotella käydyn kilpailun jälkeen liitto ja olympiakomitea myönsivät käsitelleensä Järvisen osallistumista olympiaregattaan.

– Totta kai olemme tietoisia asiasta ja miettineet sitä eri kanteilta. Olemme myös pohtineet asiaa yhdessä olympiakomitean kanssa. Ei ole tullut esiin sellaista asiaa, että meidän olisi pitänyt asiaa (Järvisen osallistumista) pohtia. Seuraava askel on olympiavalinnat, jotka tekee olympiakomitea, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toiminnanjohtaja Jan Thorström kommentoi tuolloin.

Järvinen on kuulunut maajoukkueeseen ainakin vuosina 2017-2019.

Syytteet Järvistä vastaan nostettiin tammikuussa 2020, jonka jälkeen hän siirtyi sivuun Vallilan ratapiha Oy:n ja LM Tietopalvelut Oy:n toimitusjohtajien tehtävistä.

Syyttäjä vaati Järviselle vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistusta. Järvistä syytettiin kahdesta törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Järvinen on kiistänyt kaikki rikossyytteet. Syytteet liittyvät poikkeuksellisen laajaan Katiska-huumevyyhtiin. Katiska on yksi Suomen kaikkien aikojen laajimpia huumerikosjuttuja.

Vyyhdin käsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa tammikuussa 2020. Erikoissyyttäjä Heli Vesaajan mukaan rikolliset toivat maahan erittäin suuren määrän dopingaineita, huumeita ja huumeiksi luokiteltavia lääkkeitä vuosina 2016–2019. Jakeluketjun pyörittämiseen väitetään osallistuneen kymmeniä ihmisiä eri rooleissa.

Käräjäoikeudelle toimitetussa kirjallisessa vastauksessa syytteisiin, Järvinen kertoi tunteneensa Katiska-vyyhdin epäillyn päätekijän Janne Tranbergin 20 vuoden takaa nuoruudestaan.

Yritysjohtaja Järvisellä aiempia tuomioita

Iltalehden mukaan Janne Järvinen on tuomittu vuoden 2002 jälkeen Helsingin käräjäoikeudessa ainakin kolmessa rikosasiassa. Järvinen sai tuomiot väärän henkilötiedon antamisesta vuonna 2003 ja pahoinpitelystä vuonna 2005. Vuonna 2017 Järvinen tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

44-vuotias Järvinen on menestynyt yritysjohtaja. Vuosien aikana Järvinen on ollut mukana lukuisten yritysten päätöksenteossa joko niiden johtopaikoilla tai hallituksissa.

Huhtikuun alun rekisteritietojen mukaan Järvinen on tällä hetkellä Oy MEMCOM Music and Entertainment Ltd hallituksen jäsen, 3J Holding Oy:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja sekä Boxberg Consulting Oy:n hallituksen varajäsen. Järvinen on myös Oulunkylän Liikuntakeskus Oy:n oikeutettu, eli hän saa edustaa yhtiötä.

Järvisellä on ollut loppuvuodesta 2020 saakka nimenkirjoitusoikeus kahteen syytteiden nostamiseen saakka johtamaansa yritykseen. Järvinen on Vallilan Ratapiha Oy:n oikeutettu ja Bure Capital Oy:n prokuristi. Prokuristi saa toimia yhtiön puolesta ja kirjoittaa toiminimen kaikessa, mikä kuuluu liikkeen harjoittamiseen. Järvinen saa siis tehdä yhtiön nimissä liiketoimia, vaikka ei olekaan niiden hallituksissa tai johtotehtävissä.

Bure Capital Oy:n, entisen LM Tietopalvelut Oy:n, prokuristi hän on ollut marraskuusta 2020 lähtien. Järvisellä on siis oikeus edustaa yhtiötä yksin. LM Tietopalvelut-yrityksen nimi vaihtui marraskuussa 2020. Järvinen omisti yli 100 miljoonan euron vuosittaista liikevaihtoa tehneen yhtiön kaikki osakkeet. Lokakuussa 2020 julkaistiin tiedote, jonka mukaan kansainvälinen tietopalveluiden ja julkaisutilausten tarjoaja LM Prenax Oy osti Tietopalveluilta julkaisunvälitysliiketoiminnan.

Bure Capital Oy sponsoroi Kurtbayn ja Järvisen Lanzaroten olympiakarsintakilpailua.

Lisätty 8.4.2021 klo 10:41 käräjäoikeuden perustelut tuomiolle.

Lue myös:

Purjehdusliitto tiesi olympiapaikan saaneen Järvisen huumejuttusyytteestä – nyt liitto kertoo, miksi hän sai silti kilpailla

Kurtbay ja Järvinen varmistivat Suomelle jo neljännen purjehduksen maapaikan Tokioon

Olympiapaikan tänään hankkineelle Janne Järviselle vaaditaan vankeutta laajassa Katiska-huumevyyhdissä – kilpapurjehtijaa syytetään vakavista rikoksista