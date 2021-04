Olympiakomitean pomolta tiukkaa kritiikkiä hallituksen suunnitelmasta – nosti esille huolen esityksen sanamuodoista: "Epälooginen"

Petri Pitkäranta sanoo, että pesäpallossa on toimittu vastuullisesti, eikä tartuntaketjuja ole syntynyt. Siksi hän toivoisi, että rajoituksia voitaisiin avata aiemmin.

Petri Pitkäranta sanoo, että pesäpallossa on toimittu vastuullisesti, eikä tartuntaketjuja ole syntynyt. Siksi hän toivoisi, että rajoituksia voitaisiin avata aiemmin. Tomi Hänninen

Hallitus esitteli perjantaina suunnitelmansa siitä, miten rajoituksia aletaan Suomessa purkaa, mikäli koronatilanne paranee.

Olympiakomiteassa esitykseen petyttiin. Suunnitelman ensimmäinen vaihe koskee lähiopetukseen palaamista ja ravintoloiden rajoitusten keventämistä. Näitä rajoituksia on tarkoitus purkaa jo huhtikuussa.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastukset vapautettaisiin ulkona vasta toukokuussa. Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoo Yle Urheilulle, että suunnitelmassa oli oikeat elementit, mutta hän olisi toivonut 12–20-vuotiaiden toiminnan vapauttamista jo huhtikuussa.

– Kyllä nuorten harrastustoiminnan, liikunnan ja urheilun vapauttaminen ulkona ja myös sisällä pitää olla ensimmäisessä aallossa. Samassa aallossa, jossa ravintolarajoituksia aletaan keventää.

Myös Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Petri Pitkäranta piti rajoitusten purkua hyvänä asiana, mutta hän olisi toivonut, että ryhmäliikunnan rajoituksia olisi voitu purkaa ulkona aiemmin.

– Turha minun tai pesäpalloväen on lähteä viisastelemaan terveysviranomaisille. Täytyy kuunnella pieteetillä, millaisia ohjeita tulee, mutta se tuntuma meillä on, että riskit eivät ole todellakaan kaikkein suurimmat ulkolajeissa, kuten pesäpallon parissa.

Miksi lapsista puhutaan purkusuunnitelmassa?

Salosta myös kummastutti hallituksen muotoilut purkusuunnitelmassa.

Tällä hetkellä vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoimintaa saa järjestää sisä- ja ulkotiloissa. Salonen on huolissaan siitä, onko tämä mahdollisuus poistumassa, sillä suunnitelmassa puhuttiin myös lasten ryhmäharrastustoiminnan vapauttamisesta.

Salosen mukaan lapsilla tarkoitetaan juuri vuoden 2008 ikäluokkaa ja sitä nuorempia.

– Suunnitelma on vähän epälooginen kirjauksiltaan. Tästä voi kääntäen lukea, että ikään kuin lapsille välillisesti tulisi jotain rajoituksia, joita sitten vapautettaisiin. Haluaisimme huolellisuutta näihin viesteihin, joilla suomalaisia lähestytään.

– Ennen kuin maaliskuun kolmen viikon sulku alkoi, hallitus totesi pääministerin johdolla, että lapsiin ei enää puututa eikä lapsille enää sen jälkeen tule uusia rajoituksia.

Suuri huoli lasten ja nuorten tilanteesta

Lasten ja nuorten liikunnan vähäisyys on ollut esillä viime vuosina Suomessa. Salonenkin on nostanut koronavuoden aikana useaan otteeseen esille, että suurien lajiliittojen harrastustoiminnasta on vuoden aikana kadonnut kymmeniä tuhansia lapsia. Tuoreet luvut alkuvuoden tilanteesta Olympiakomitea saanee huhtikuun toisella kokonaisella viikolla.

– Tilanne lasten harrastamisen osalta, yhtä lailla nuoren liikkumisen osalta on hälyttävä ja huolestuttava. Heidän pitää päästä ensimmäisessä aallossa sporttaamaan.

Pitkäranta kertoo, että koronavuosi on näkynyt myös pesäpallon harrastajamäärissä jonkin verran.

– Ei varmastikaan kovin dramaattisesti, mutta ei kai siitä voi seurata mitään hyvää, jos lasten ja nuorten liikkuminen vähenee. Toivottavasti tilanne korjaantuu nopeasti, kaikki liikkumaan.

Lue myös:

Lasten ja nuorten harrastustoiminta on vapautumassa toukokuussa, Olympiakomiteassa petyttiin aikatauluun –urheilukatsomoihin voi päästä kesäkuussa

Pääministeri Marin: Hallitus selvittää rokotepassin käyttöä kotimaassa - Yle keräsi koronarajoitusten purkamissuunnitelman keskeisen sisällön yhteen

Uusi suositus 7–17-vuotiaille: Vähintään tunti monipuolista liikkumista joka päivä, hiki pintaan ainakin kolmesti viikossa