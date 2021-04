Urheilun päättäjät haluavat lapset ja nuoret kilpailemaan jo toukokuussa – aikuiset ulos urheilemaan kaksi ja puoli kuukautta hallituksen suunnitelmia aiemmin

Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina Olympiakomitean omasta exit-suunnitelmasta (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan OK on Suomen hallituksen kanssa aivan eri linjoilla siitä, milloin lasten ja nuorten kilpailu- ja harrastetapahtumat voitaisiin käynnistää turvallisesti.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen vahvistaa Yle Urheilulle, että uutisointi pitää paikkansa.

– Meillä on koko ajan ollut exit-suunnitelma olemassa ja sitä päivitetty aina tilanteiden muuttuessa, Salonen kertoi puhelimitse.

Salosen mukaan on koettu tärkeäksi, että liikunnalla ja urheilulla on yhteinen ja selkeä näkemys siitä, miten rajoituksia olisi perusteltua purkaa.

Olympiakomitea haluaa lasten ja nuorten harrastus- ja kilpailutoiminnan alkavan kuukautta aiemmin kuin hallitus tällä hetkellä kaavailee. Hallituksen strategiassa nuorten harrastustoiminta ulkona voi alkaa toukokuussa ja kilpailu- ja harrastetapahtumat ulkona kesäkuussa. Nuorten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta voisi alkaa aikaisintaan elokuussa.

Olympiakomitean esityksessä lasten eli vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneiden kilpailutoiminta voitaisiin aloittaa alueellisesti sekä sisä- että ulkotiloissa 17. huhtikuuta ja valtakunnallisesti 1. toukokuuta.

Alle 20-vuotiaiden nuorten harjoittelu ulkona voitaisiin aloittaa OK:n suunnitelmassa 17. huhtikuuta ja kilpailutoiminta ulkotiloissa sekä harjoittelu sisätiloissa 1. toukokuuta. Alle 20-vuotiaiden kilpailutoiminnan sisätiloissa OK haluaisi aloittaa jo 15. toukokuuta.

– Kun maaliskuun alkupuolella alkoi tämä maaliskuun loppuun kestänyt sulku, niin valtioneuvosto totesi erittäin perustellusti, että lapset ovat kärsineet riittävästi. Että lapsia ei enää rajoituksilla kuriteta, Salonen muistutti.

– Suomessa on tiettyjä alueita, joissa on lapsille joitain rajoituksia, mutta lähtökohtaisesti eletään tilanteessa, jossa 28. maaliskuuta lapsilta kaikki rajoitukset poistuivat. Silloin (valtioneuvoston) exit-suunnitelmassa on aika keinotekoista puhua lapsista. Se on ikäluokka, jonka pitää saada harrastaa ja urheilla sisällä ja ulkona.

Salonen toteaa, että Olympiakomiteassa on haluttu toimia ennakoivasti. Se on koko koronakriisin aikana ohjeistanut, rajoittanut, suositellut, antanut terveysturvallisuusohjeistusta ja yhteisö on niitä noudattanut.

Olympiakomitea on työstänyt koko ajan omaa exit-strategiaansa ja -näkemystään, ja nyt se peilaa sitä valtioneuvoston strategiaan.

– Me todella toivomme, että emme lausuntakierroksen aikana pääse pelkästään jättämään paperit, vaan myös keskustelemaan valtioneuvoston ja päättäjien kanssa. Tulemme alkavalla viikolla kertomaan hyvinkin selkeästi liikunnan ja urheilun yhteinen näkemyksen lausunnossamme.

Salonen on hämmästellyt valtioneuvoston suunnitelmissa myös sitä, että ravintolarajoitusten purkaminen alkaa huhtikuussa. Hänen mielestään tälle aikuisten joukolle olisi huomattavasti tärkeämpää liikkua ja urheilla kuin lähteä terasseille ja ravintoloihin.

Olympiakomitea haluaa aikaistaa myös aikuisten harraste- ja kilpailutoimintaa. OK:n esityksessä aikuisten kilpailutoiminta ulkona voisi alkaa toukokuun puolivälissä, kun hallitus esittää heinäkuuta. Harjoittelu sisätiloissa alkaisi OK:n strategiassa heinäkuussa, hallituksen aikaisintaan elokuussa.

– Kyllä aikuisten pitää ulkona pystyä aloittamaan toukokuussa harjoittelemaan, pelaamaan ja urheilemaan, Salonen sanoi.

Salosen mukaan lajiliitot ovat suunnitelman takana ja tiivistä yhteistyötä lajien kanssa on tehty koronapandemian alusta lähtien. Exit-suunnitelmaa laadittaessa ei kaikkia ole ollut mukana, mutta urheiluyhteisöä on Salosen mukaan infottu tiiviisti.

– Yhteisö on sen näkemyksen takana, mitä tuohon meidän paperiimme on kiteytetty.

