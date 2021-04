Eveliina Summasen unelmamaali nosti Helmarit tasapeliin Itävallassa – katso huikea kanuuna ylänurkkaan: "Kyllä se vähän yllätti"

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pelasi Itävallan kanssa 2–2-tasapelin harjoitusottelussa Ritzingissä. Helmarit nousi toisella puoliajalla kahden maalin takaa-ajoasemasta tasoihin Eveliina Summasen kahdella osumalla.

Helmarit aloitti ottelun räväkästi ja loi ensimmäisen maalipaikan heti avausminuutilla. Itävallan maalivahti Manuela Zinsberger kuitenkin venytti Adelina Engmanin sijoituksen tielle.

Suomen toppari Anna Westerlund pelasi uransa 131. A-maaottelun ja nousi yksin kaikkien aikojen eniten maaotteluita pelanneeksi naiseksi ohi Laura Österberg Kalmarin. Juhlatunnelma latistui nopeasti viiden minuutin kohdalla, kun Westerlund potkaisi pallosta ohi alimpana pelaajana. Itävalta kiitti tilaisuudesta ja Nicole Billa sijoitti varmasti 1–0-maalin.

Toinen kylmä suihku suomalaisten niskaan tuli varttia myöhemmin. Itävallan vastahyökkäyksen päätti tehokkaasti Marie Höbinger. Puolen tunnin kohdalla Eveliina Summanen laukoi vaarallisesti vapaapotkusta, mutta Zinsberger kesti. Sanni Franssin ovela laukaus kolahti puolestaan ylärimaan 37. minuutilla.

Helmarien kiri käynnistyi toden teolla 54. minuutilla, kun Summanen puski tolpan kautta kavennuksen kulmapotkusta uransa neljännellä maajoukkuemaalilla. Lappeenrantalaislähtöinen Summanen oli onnistua kulmasta toistamiseenkin 20 minuuttia myöhemmin, mutta itävaltalaispuolustus pelasti tilanteen maaliviivalta.

Summanen, 22, oli ottelun hahmo ja vastasi myös tasoituksesta. Keskikenttäpelaaja laukoi kaukaa ja voimalla ylänurkkaan 76. minuutilla harhautettuaan ensin yhden puolustajan. Summanen kertoi ottelun jälkeen Yle Urheilulle, että osuma palloon tuntui täydelliseltä.

– Kyllä se vähän itseänikin yllätti. En nyt hirveän usein pääse vetopaikoille eikä ihan hirveän usein lähde noin hyviä vetoja, niin ihan kiva, että meni tänään maaliin.

Helmarit toipui alun virheistä ja nousi toisella puoliajalla Itävallan rinnalle vahvalla peliesityksellä. Summanen oli joukkueen esittämään nousuun tyytyväinen.

– Pystyimme prässämään ylhäältä ja hankkimaan useita tilanteita monipuolisella hyökkäämisellä. Meille jäi hyvä maku ottelusta, Summanen totesi.

Summanen, 22, on pelannut A-maajoukkueessa 28 ottelua ja tehnyt niissä viisi maalia. Ruotsalaisen Kristianstads DFF:n keskikenttäpelaaja on yksi Helmarien tärkeimmistä palasista matkalla kohti EM-kisoja. Maajoukkueessa hän on saanut vuosien varrella tärkeää oppia muun muassa ennätysnaiseksi sunnuntaina nousseelta Anna Westerlundilta.

– Anna on tosi hyvä roolimalli ja ollut pitkään kuvioissa mukana. Hän tietää, miten hommat toimivat ja on mahtava persoona ja ystävällinen ihminen kentän ulkopuolella. Anna on todella mukava varsinkin junnuille, jotka tulevat uutena mukaan, Summanen kuvaili.

Seuraavasta maaottelusta ei ole vielä tietoa, mutta Helmarien kilpailulliset pelit jatkuvat syyskuussa MM-karsinnoissa. Lohkot arvotaan 30. huhtikuuta.

Lue myös:

Anna Signeul on luonut Helmareille yksinkertaisen ja raa'an tavan voittaa – "Tulee fiilis, että haluaa antaa enemmän kuin jaksaisi"

Helmarien ajatukset ovat jo MM-karsintojen lohkoarvonnoissa – yhtä joukkuetta Linda Sällström ei halua vastustajakseen: "Olen kyllästynyt pelaamaan Espanjaa vastaan"

Iina Salmi lähti kotimaan tähtenä ulkomaille, oppi maailman supertähdeltä ja odottaa kärsivällisesti läpimurtoa Helmareissa – "Olen valmis siihen"