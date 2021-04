Kommentti: Futsalmaajoukkueen paikka EM-kisoissa on vuosien päämäärätietoisen työn tulos – lopputurnaukseen Suomi ei ole lähdössä vain haistelemaan tunnelmaa

Suomen maajoukkue on tehnyt mahtavaa työtä kroatialaisvalmentaja Mico Marticin johdolla, ja paikka EM-lopputurnauksessa on ansaittu palkinto vuosien aherruksen jälkeen, kirjoittaa Yle Urheilun Henri Pitkänen.

– En ole törmännyt elämässäni joukkueeseen, jossa on pelaajia, jotka rakastavat jotain lajia yhtä paljon kuin nämä Suomen pelaajat.

Suomen ja Belgian ottelua Ylelle selostanut Matti Härkönen sen aika hyvin tiivisti futsalin historiallisen EM-kisapaikan varmistuttua. “Saliharreiksi” aikanaan ristityt suomalaispelaajat ovat tehneet kroatialaisen valmentajavelhon Mico Marticin johdolla kahdeksan vuoden ajan päämäärätietoisesti töitä, jotta arvokisapaikka olisi mahdollinen.

Vaikka pelaajat olivat tiistai-iltana Vantaalla summerin soitua ilosta soikeina, kaikki toistelivat samaa asiaa: arvokisapaikkaa oli jahdattu vuosia, mutta se oli sitoutumisen ja omistautumisen vääjäämätön ja looginen palkinto. Näin voi käydä, kun heittäytyy täysillä.

Suomi on pystynyt Marticin johdolla luomaan omaleimaisen pelitavan, jossa prässääminen ylhäältä ja tiivis puolustuspelaaminen ovat onnistuneet horjuttamaan Euroopan kärkimaita. Joulukuussa jatkokarsinnoissa käsistä livennyt MM-kisapaikka olisi ollut todellinen jättipotti, mutta kisalippu EM-kisoihinkin 16 parhaan joukossa maistuu.

Martic kiitteli Belgia-ottelun jälkeen suomalaisia seurajoukkueita, joissa on tehty hyvää työtä jo vuosia. Suomella ei ole ollut heittää kentälle viisikkotolkulla ammattilaispelaajia. Taitovajetta on täytynyt korvata kollektiivisella ja kompaktilla joukkuepelillä. Taktisella puolella Martic tiimeineen on onnistunut loistavasti.

Viime vuosina maajoukkueen kärkipelaajat ovat löytäneet töitä myös ammattilaiskentiltä, ja menestys lopputurnauksessa auttaisi varmasti entisestään. Varmaa on se, ettei Suomi lähde Hollantiin vain haistelemaan keltanokkana kisojen ilmapiiriä, vaan tavoite on lähteä realistisesti pelaamaan voitosta joka ottelussa.

Suomen joukkueen ydinryhmä on ollut pitkään kasassa, eikä tulevaisuudestakaan tarvitse olla huolissaan. 138 maaottelua pelanneen Panu Aution, 100 peliä täyteen saaneen Mikko Kytölän, Jukka Kytölän, Miika Hosion ja kumppaneiden takana on tulossa uusia vastuunkantajia.

Esimerkiksi Iiro Vanha jätti eilisessä ottelussa varmasti oman jälkensä futsalseuraajien sydämiin. Mikä tärkeintä, Suomen onneksi maassa ja joukkueessa erinomaisesti viihtyvä Martic on maajoukkueen valmentaja varmuudella ainakin ensi vuoden maaliskuulle.

Laajemmassa kuvassa Palloliitolla on aihetta tyytyväisyyteen. Huuhkajien ja Helmareiden lisäksi myös miesten futsalmaajoukkue on nyt EM-kisoissa. Tällä hetkellä Euroopan maista nämä kaikki kolme kisapaikkaa on Suomen lisäksi vain Espanjalla, Hollannilla, Venäjällä ja Italialla.

Muutama vuosi sitten Suomen liittäminen tuollaiseen joukkoon olisi saattanut kuulostaa utopistiselta, mutta nyt se on täyttä totta – kiitos intohimoisten ja pyyteettömästi lajiensa eteen töitä tekevien ihmisten.

