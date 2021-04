Ministeri Saarikko vastaa urheiluväen kovaan kritiikkiin – vaatimuksia lasten ja nuorten harrastusten nopeammasta avaamisesta käsitellään ensi viikolla

Keskiviikkona kerrottiin, että Olympiakomitea ja sen 119 jäsenjärjestöä jättivät yhteisen lausunnon hallituksen exit-strategiasta.

Urheiluliikkeen mukaan hallituksen esityksessä on merkittäviä epäkohtia liikunnan ja urheilun näkökulmasta. Järjestöjen vaatimukset voidaan jakaa kolmeen osaan. Pääkohdissa vaaditaan kaikkien alle 20-vuotiaiden liikkumis- ja kilpailurajoitusten poistamista huhti- ja toukokuun aikana.

Lausunto on urheilusta vastaavan tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mielestä painava, mutta hänen mielestään terveysviranomaiset ratkaisevat vaiheet, joiden puitteissa urheiluharrastukset ja -tapahtumat avautuvat.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko pitää Olympiakomitean ja urheilujärjestöjen lausuntoa osittain perusteltuna. Silja Viitala / Yle

– Olympiakomitean lausunto on monin osin perusteltu. Tiedossani on varsin vastuullinen toiminta, jota eri lajiliitot ja suomalainen urheilukenttä on toteuttanut korona-aikana. Siitä on syytä lausua kiitos, Saarikko kertoo Yle Urheilulle.

Onko esitettyyn exit-strategiaan tulossa muutoksia Olympiakomitean ja jäsenjärjestöjen esityksen pohjalta, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko?

– Olen Olympiakomitean ja jäsenjärjestöjen kanssa vahvasti mieltä siitä, että lasten ja nuorten asiat ovat ensisijaisia. On perusteltua, että avaaminen tapahtuu jatkossakin lapset ja nuoret edellä.

– Avaamisen pitää tapahtua myös reiluuden kokemuksen kautta. Jos ravintolat ja terassit täyttyvät vähitellen, on selvää, että myös harrastustoimintaa pitää avata lähiaikoina.

Tällä hetkellä lasten ja nuorten harrastustoimintaa sisä- tai ulkotiloissa voi järjestää vain alle 12-vuotiaille. Pääsevätkö myös yli 12-vuotiaat lapset ja nuoret huhtikuussa harrastustensa pariin ulkona?

– Olympiakomitean lausunnossa on tähän hyvät perusteet. Ensi viikolla asia käydään läpi koko hallituksen voimin. Päätökset ovat nojanneet aina terveysviranomaisten arvioihin. Suomi pitää avata vaiheittain ja vastuullisesti. Juuri nyt tautitilanteen kehitys näyttää hyvältä.

– Meillä on vahva käsitys siitä, että erityisesti lasten ja nuorten harrastuksista on kuulunut vain vastuullisia tietoja siitä, miten harrastuksia on järjestetty terveysturvallisella tavalla.

Nuoret pääsisivät harrastamaan sisätiloissa hallituksen esityksessä vasta elokuussa. Miksi tätä pitäisi odottaa niin kauan?

– Minusta on perusteltua, että esityksessä käsitellään sisä- ja ulkotiloja eri tavoin. Tiedämme taudin leviämisessä olevan erilaisia riskejä sisä- ja ulkotiloissa. En osaa vielä luvata sitä, että sisätiloissa harrastaminen vapautuisi aiemmin.

– Oleellista on vahvistaa reiluuden kokemusta. Tavoittelen sitä, että suunnitelma olisi selkeä ja ymmärrettävä. Tärkeintä on, että kaikki tietävät, mitä tulee tapahtumaan. Emme ole ennustajia eli tarkkoja päivämääriä emme voi antaa.

Hallituksen esityksessä nuorten kilpailu- ja harrastetapahtumat ulkona vapautuisivat kesäkuussa. Olympiakomitean ja jäsenjärjestöjen esityksessä puhutaan lasten osalta huhtikuusta ja nuorten osalta toukokuusta. Kuinka tärkeänä pidät sitä, että lapset ja nuoret pääsevät harrastamisen lisäksi myös kilpailemaan?

– Harrastukseen kuuluu, että lajeissa pääsee myös kilvoittelemaan toisten kanssa. Sanon reilusti, että ensisijaista on vahvistaa lasten ja nuorten liikuntaa. Kilpailut ovat tärkeitä, mutta tärkeintä on päästä yhdessä edes harjoittelemaan ja toteuttamaan liikuntamuotoja.

Mikä on viestisi lapsille ja nuorille, jotka eivät pääse vielä harrastustaan harjoittamaan?

– Ymmärrämme harrastamisen merkityksen. Siihen liittyy kavereiden kohtaaminen, uuden oppiminen, onnistumisen kokemukset ja terveys sekä liikunnallinen elämäntapa. Hallitus on linjannut, että jokainen lapsi on oikeutettu yhteen maksuttomaan harrastukseen. Tätä testaa joukko suomalaisia lapsia eri kouluissa.

– Teen kaikkeni, että urheiluseurojen ja lajiliittojen kautta tapahtuvat liikuntaharrastukset avautuvat mahdollisimman nopeasti. Tiedän monen pettyneen niin monta kertaa, että en halua luvata liikoja. Hallitus päättää näistä asioista yhdessä terveysviranomaisia kuunnellen.

Ovatko urheiluseurat ja urheilukenttä saamassa lisäelvytystä kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukipaketista?

– Lisäeuroja on luvassa. Valmistelussa on sekä kulttuurin että urheilun tukipaketti. Kokonaisuutta valmistellaan. Vien sen hallituksen käsiteltäväksi viimeistään ensi viikolla. Sen jälkeen siitä on lupaa odottaa enemmän. Paketin osalta on oltu tiivissä vuorovaikutuksessa Olympiakomitean ja urheiluseurojen kanssa, jotta se vastaisi tarpeita. Yksityiskohtia en voi vielä kommentoida, koska on oikein, että kuulen myös muun hallituksen kannan siihen.

Lue myös:

Lasten ja nuorten harrastustoiminta on vapautumassa toukokuussa, Olympiakomiteassa petyttiin aikatauluun –urheilukatsomoihin voi päästä kesäkuussa

Olympiakomitea ja 119 jäsenjärjestöä: Nuorten harrastustoiminnan vapauttamisen tulee tapahtua huhtikuussa ensimmäisessä aallossa

Nämä kolme asiaa urheiluliike haluaa muuttaa hallituksen exit-strategiassa – lajipomot kertovat, mikä nykyisessä suunnitelmassa on pielessä