Awak Kuier, 19, teki suomalaista urheiluhistoriaa! Varattiin toisena naisten WNBA:han: "Olen niin kiitollinen, että minulla on tuollainen perhe"

19-vuotias Awak Kuier on valittu naisten WNBA:han tilaisuuden toisena pelaajana.

Koripalloilija Awak Kuier, 19, on varattu Yhdysvaltain ammattilaisliiga WNBA:han varaustilaisuuden toisena pelaajana Dallas Wingsiin.

– Haluan sanoa, että olen niin kiitollinen äidille, isälle ja sisaruksilleni. Olen niin kiitollinen, että minulla on tuollainen perhe, joka tukee minua kaikessa, mitä teen. Olen todella iloinen ja kiitollinen, Kuier kommentoi tilaisuudessa.

Dallas Wingsillä oli kaksi ensimmäistä varausvuoroa, ja seura varasi odotetusti ensimmäisenä 21-vuotiaan Charli Collierin, joka on pelannut Texas Longhornsin yliopistojoukkueessa.

Kuierista tuli kaikkien aikojen toinen suomalainen, joka on varattu WNBA-liigaan. Aiemmin New York Liberty varasi Taru Tuukkasen neljännellä kierroksella 57. pelaajana vuonna 2001.

Tuukkanen ei kuitenkaan allekirjoittanut sopimusta WNBA:han, joten Kuierista tullee suomalaisen urheiluhistorian ensimmäinen pelaaja, joka on pelannut WNBA:ssa.

– Haluan onnitella Awakia ja kiittää hänen vanhempiaan sekä tukiverkostoa. Olen todella onnellinen ja tyytyväinen. Jossain vaiheessa loimme suuntamerkit, että tähän tähdätään ja tähän on päästy. Hän ei ole vielä pelannut WNBA-liigassa, mutta hän lähtee kauteen aika hyvistä asetelmista, Kuieria HBA-Märskyssä ja Susiladiesissa viime vuosina valmentanut Pekka Salminen kommentoi Yle Areenan lähetyksessä.

Kuierin varaus on harvinainen myös maailmanlaajuisella tasolla, sillä suomalaistähti on ensimmäinen ei-yhdysvaltalainen pelaaja kymmeneen vuoteen, joka on varattu WNBA:han viiden parhaan joukossa.

Kuier on Kotkan Peli-Karhujen kasvatti ja hän on pelannut viime vuodesta lähtien ammattilaisena Italian Seria A:ssa Ragusassa, joka lukeutuu sarjan kärkiseuroihin. 195-senttinen suomalaistähti nousi kykyjenetsijöiden tietoisuuteen kuitenkin jo 15-vuotiaana, jolloin hän donkkasi NBA-liigan järjestämällä Basketball without Borders -leirillä.

Juttua täydennetty 16.4.2021 klo 3.07 Pekka Salmisen kommentilla.

