Norwich ja Teemu Pukki palaavat Valioliigaan! Nousu varmistui kilpakumppaneiden kompuroitua

Teemu Pukin edustama Norwich palaa ensi kaudeksi jalkapallon Englannin Valioliigaan. Nousu varmistui, kun ainoat mahdolliset uhkaajat Brentford ja Swansea jäivät ilman voittoja iltapäivän otteluissaan.

Norwichille olisi joka tapauksessa riittänyt nousun varmistamiseksi voitto myöhemmin lauantaina pelattavasta ottelusta Bournemouthia vastaan. Mestaruussarjan kaksi parasta joukkuetta nousevat suoraan Valioliigaan.

Swansea jäi yllättäen 2–2 tasapeliin sarjan hännänhuippua Wycombea vastaan. Brentford pelasi puolestaan maalittoman tasapelin kotiottelussa Millwallia vastaan. Huuhkajien hyökkääjä Marcus Forss oli Brentfordin avauskokoonpanossa ja pelasi täyden ottelun.

Norwich johtaa sarjaa kahdeksan pisteen erolla ottelun enemmän pelanneeseen Watfordiin, joka on kiinni toisessa suoraan nousuun oikeuttavassa paikassa. Swansea, Brentford, Bournemouth ja Barnsley ovat tällä hetkellä nousukarsintoihin oikeuttavilla sijoilla 3.–6.

Pukki ja Norwich ponnistavat takaisin Valioliigaan yhden Mestaruussarjan kauden jälkeen. Edellinen visiitti Valioliigassa jäi lyhyeksi, kun joukkue jäi sarjassa viimeiseksi. Toissa kaudella Norwich oli Mestaruussarjan ykkönen. Silloin nousu varmistui toiseksi viimeisellä kierroksella.

Norwich ja Bournemouth kohtaavat vielä lauantaina kello 22 alkavassa ottelussa. Mestaruussarjaa on pelaamatta neljä kokonaista kierrosta. Pukki on maalipörssissä toisena 25 maalillaan. Kärkipaikkaa pitää hallussaan Brentfordin Ivan Toney, joka on tehnyt 29 maalia.

