Teemu Pukki selätti vaikeudet ja palaa korkeimmalle tasolle entistäkin parempana – brittitoimittaja avaa, miksi Norwich on nyt valmiimpi Valioliigaan

Tappiolukemat tulostaululla eivät kauaa pidätelleet Norwichin pelaajia lauantai-iltana Carrow Roadin stadionin nurmella. Nousua Valioliigaan juhlistavat paidat ja ansaitut oluet löysivät nopeasti pelaajien hyppysiin.

Ainakin sarjataulukon kannalta deja vu kahden vuoden takaiseen oli vahva. Nyt Norwichin nousu varmistui vain paria kierrosta aikaisemmin.

Norwichin viime vuodet ovat olleet melkoista vuoristorataa. Kaudesta Valioliigassa tuli pannukakku, ja seura jäi selkeällä erolla hännänhuipuksi. Vain harvoin Valioliigasta pudonnut joukkue on ponnistanut saman tien takaisin, mutta Norwich on siihen nyt pystynyt ja vieläpä varsin ylivoimaisesti.

Kuopasta ponnistaminen on onnistunut myös Teemu Pukilta häkellyttävällä tavalla. Tammikuusta 2020 lähtien hän tuskaili puoli vuotta ilman maalia Valioliigassa, mutta Mestaruussarjassa maalihanat ovat olleet auki jälleen tuttuun tapaan. Toistaiseksi osumia on syntynyt 25.

– Kysymys viime kesänä oli se, pystyykö Pukki palaamaan huippuvireeseensä. Kukaan ei oikein tiennyt, onko sama hyökkääjä vielä olemassa Norwich-paidassa. Joskus hyvät asiat vain hiipuvat luonnollisesti, arvostetun The Athletic -lehden toimittaja Michael Bailey sanoo Yle Urheilulle.

Norwichissa koko ikänsä elänyt Bailey on todistanut seuran nousut ja laskut läheltä. Hän kokee, että tänä keväänä kentällä nähty Pukki on ollut vielä aiempaakin parempi.

– Mielestäni hän on ollut kauden toisella puoliskolla parhaassa iskussaan näiden kolmen vuoden aikana. Kauden aikana hän ei ole aina ollut ehkä yhtä kliininen tekopaikoissa, mutta hän on tehnyt maaleja monipuolisemmin, Bailey arvioi.

– Norwich on ollut jopa hieman aiempaa riippuvaisempi Pukista tällä kaudella. He ovat tehneet joukkueena vähemmän maaleja, mutta Pukin tehot ovat pysyneet samanlaisina.

Teemu Pukin maalisaldo Mestaruussarjan kaudella on tällä hetkellä 25 osumassa. AOP / imago sport

Kuluvalla kaudella Pukki on viimeistellyt Norwichin maaleista 38 prosenttia. Kaksi vuotta sitten vastaava lukema oli 31 prosenttia. Tämän kauden aikana Pukki nousi seurahistorian kymmenen parhaan maalintekijän joukkoon.

– Suomalaiset voivat olla ylpeitä siitä, mitä hän tekee. Voin vakuuttaa, että hänellä on valtava fanipohja Norfolkin alueella. Hänen nimensä tullaan muistamaan lämpimästi ja hän tulee olemaan synonyymi näille vuosille, Bailey sanailee ja muistuttaa, että harva Norwichin hyökkääjä on yltänyt Pukin tavoin yli kymmeneen maaliin Valioliigassa.

Pukki sai lauantai-illan Bournemouth-ottelussa tällin polveensa ja otettiin vaihtoon ennen tunnin täyttymistä. Ottelun jälkeen hän oli kuitenkin yhtä hymyä ja otti ilon irti nousujuhlinnasta. Syksyllä hän pääsee takaisin kirkkaimpaan valokeilaan seurajoukkuetasolla.

Miten pärjätä Valioliigassa?

Nyt Norwichilla on edessään suuri haaste Valioliigassa. Edellisen yrityksen pannukakun jälkeen epäiljöitä riittänee jonoksi asti. Bailey uskoo, että päävalmentaja Daniel Farke ja seurajohto ovat läksynsä lukeneet.

– En usko, että seura lähtee Valioliigaan yhtä sokeasti. Nyt Norwich on paremmassa asemassa Valioliigan asettaman haasteen edessä.

Syksyllä 2019 alku näytti hyvältä, kun Norwich kiusasi muun muassa Chelseaa ja löi hallitsevan mestarin Manchester Cityn. Lopullinen luisu alkoi kuitenkin joulun jälkeen. Nopeasti kävi selväksi, ettei joukkuetta oltu vahvistettu riittävästi ja varsinkin puolustus oli köykäinen.

– Silloin he tekivät kyllä muutaman hankinnan, mutta antoivat jo seurassa olleille pelaajille uusia sopimuksia ja sanoivat, että näyttäkää mihin pystytte. Sitä ei tapahdu uudestaan, Bailey sanoo.

Joukkueen rakentamisessa epäonnistuttiin kesällä 2019, mutta toisaalta samat henkilöt johtoportaassa ovat rakentaneet kahdelle edelliselle Mestaruussarjan kaudelle parhaat joukkueet. Parhaita esimerkkejä ovat olleet Pukin ja Emiliano Buendian hankinnat. Kuluvalla kaudella onnistuneita värväyksiä ovat olleet esimerkiksi puolustaja Ben Gibson ja keskikenttäpelaaja Oliver Skipp.

Norwich ei pysty taloudellisesti kilpailemaan Valioliigan seurojen kanssa, joten pelaajamarkkinoilla on luotettava muihin avuihin. Oikea tasapaino on nyt löydettävä myös Valioliigaan valmistautuessa. Baileyn mukaan seuralla on nyt enemmän rahaa käytettävissä pelaajahankintoihin kuin kaksi vuotta sitten.

Tappio Bournemouthille ei Norwichin nousujuhlissa painanut. AOP / imago sport

Yksi rohkaiseva tekijä uuden Valioliiga-haasteen edessä on tilastojenkin valossa roimasti kehittynyt puolustuspeli. Kaudella 2018–19 omissa kolisi 1,24 kertaa ottelua kohden, tällä kaudella vain 0,74 kertaa.

– On mielenkiintoista nähdä, miten ero realisoituu Valioliigassa. Heidän pelinsä perusta puolustuksessa on nyt parempi, mutta laatua hyökkäyssuuntaan on yhä paljon. Peliä on kehitetty periaatteista tinkimättä. Joukkue pyrkii yhä kauniiseen peliin, mutta heitä vastaan on ilkeämpi pelata, Bailey miettii.

Kenties tärkein yksittäinen tekijä on pitää Pukin tutkapari Buendia seurassa. Argentiinalaisen syötöt ovat löytäneet Pukin mainiosti aiemminkin, mutta tällä kaudella kaksikon yhteispeli on ollut erityisen vahvaa. Pukki ja Buendia ovat vastanneet yhdessä peräti 58 prosentista Norwichin maaleista.

– Heidän yhteytensä on poikkeuksellinen. Sitä dynamiikkaa on vaikea korvata, jos Buendia lähtee kesällä, Bailey toteaa.

Mestaruus pelissä tiistaina

Jos sarjataulukko tarjoaa Norwichin kannalta deja vun tunteita kahden vuoden takaiseen, nousujuhlat stadionilla ja sen ulkopuolella olivat kuin eri maailmasta. Katsomot ammottivat tyhjyyttään, mutta stadionin ulkopuolella joukko kannattajia piti metakkaa.

– He saivat aikaiseksi tarpeeksi ääntä, jotta se kuului stadionin sisälle. Tunnelma kaupungissa oli kuitenkin outo ollakseni rehellinen. Kaikilla on yhä tuoreessa muistissa kahden vuoden takainen. Toivottavasti tätä ei tapahdu uudelleen ja tulevaisuus voi olla normaalimpi, Bailey toteaa.

Norwichin omistaja Delia Smith kävi tervehtimässä kannattajia stadionin ulkopuolella ottelun jälkeen. Sosiaalisessa mediassa leviällä videolla tv-kokkina julkisuuteen aikanaan noussut Smith huudattaa kannattajajoukkoa iloisena keltavihreä kaulahuivi yllään.

– En usko, että kahdella korkeimmalla Englannin sarjatasolla on muita omistajia, jotka tekisivät noin, Bailey naurahtaa.

Omistajapariskunta Smithiin ja Michael Wynn-Jonesiin tiivistyy monella tapaa Norwichin erilaisuus moniin muihin megaluokan bisnekseksi muuttuneen englantilaisen jalkapallon seuroihin. Siinä missä yhä useampi seura on ulkomaalaisomistuksessa ja syytää ulkomaalaista rahaa pelaajahankintoihin, Norwich pelaa pienemmillä pelimerkeillä.

– Norwichin on ollut pakko löytää erilainen tapa. Ihmiset arvostavat täällä sitä, mitä omistajat ovat saavuttaneet ja mitä he edustavat. He ovat todellisia seuran kannattajia ja heidän tapaansa johtaa seuraa pidetään arvossa, Bailey avaa.

Norwich voi saavuttaa lisää glooriaa jo tiistaina. Voitto kärkiottelussa Watfordista varmistaisi Norwichille toisen Mestaruussarjan mestaruuden kolmen vuoden aikana. Kaksi parasta nousevat suoraan, kolmannen nousijan ratkovat pudotuspeleissä sijoille 3.–6. sijoittuneet joukkueet.

– Toinen sija on vähän kuin ei-kenenkään-maalla. Mestari muistetaan kaikissa historiankirjoissa, ja pudotuspelien kautta nouseminen on maagista. Norwichin asukkaat tietävät sen vuodelta 2015, Bailey tähdentää.

Kaksi parasta nousevat suoraan Valioliigaan, kolmannen nousijan ratkovat pudotuspeleissä sijoille 3.–6. sijoittuneet joukkueet. Lontoon Wembleyllä pelattava nousufinaali on yksi Englannin suurimmista yksittäisistä urheilutapahtumista vuosittain. Siitä Norwichissa voidaan nauttia tänä keväänä rennosti katsojina - ja todennäköisesti mestareina.

– Jos he eivät nyt voita mestaruutta, täytyy tapahtua jotain outoa. Kunhan he toipuvat lauantain krapulasta, he pääsevät keskittymään tiistain otteluun, Bailey naurahtaa.

