"Kultapossukerholaiset ovat perustamassa Eurooppaan Superliigaa, jonka motiivina on kerätä vielä enemmän tuloja" – tätä rikkaiden jalkapalloseurojen ilmoitus tarkoittaa

Maanantaiaamun iso urheilu-uutinen tuli jalkapallosta, kun 12 merkittävää eurooppalaista jalkapalloseuraa ilmoitti perustavansa Eurooppaan uuden Superliigan. Jälkihien urheiluasiantuntijat Sini Forsblom, Juha Kanerva ja Kalle Rantala keskustelivat aiheesta Ylen aamun Jälkihiessä.

Superliigaa ovat perustamassa AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ja Tottenham.

– Jos tämä toteutuu, se tarkoittaa aivan mieletöntä murrosta jalkapallon eurooppalaisessa seuratoiminnassa. Edellinen yhtä iso murros nähtiin 1950-luvulla, kun perustettiin eurocupit, jotka syntyivät kansallisten sarjojen oheen. Silloin tämä tehtiin yhteisymmärryksessä kansainvälisten liittojen kanssa. On jännä nähdä seuraavien kahden vuoden aikana, toteutuuko Superliiga, Kanerva aloitti.

Kanerva kutsui Superliigan perustajoukkueita kultapossukerholaisiksi ja uskoi, että heidän motiivinaan on raha.

– Tässä on tällainen superrikkaiden seurojen kapina, jonka motiivina on kerätä vielä enemmän tuloja omalla brändillään ja vahvalla fanipohjallaan. Tämä tarkoittaa muille seuroille sitä, että heidän tulonsa romahtavat, kun kansallisten sarjojen tv-tulot valahtavat alas. Uuden Superliigan arvo on sitten satoja miljoonia euroja tai todennäköisesti miljardeja, Kanerva jatkoi.

Forsblom ei ollut kovin yllättynyt tilanteesta.

– Tämä on aika kova haaste muille seuroille. Tämä on globaalissa urheilumaailmassa kuitenkin aika looginen lopputulema. Tätä saa, kun ihmiset eri maista omistavat seuroja, Forsblom summasi.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ilmaisi heti paheksuntansa liigan perustamista. Euroopan jalkapalloliitto Uefa sekä Englannin, Espanjan ja Italian jalkapallojohtajat ovat ilmoittaneet, että uuteen Superliigaan osallistuvat seurat voivat menettää oikeuden osallistua muihin kilpailuihin.

Rantalan mukaan on loogista, että mietitään, onko mahdollisuuksia rakentaa urheilua joillakin muilla järjestelmillä kuin kansainvälisen kattojärjestön kautta.

– Ei ole yllättävää, että jossain vaiheessa aletaan haastamaan kansainvälisen jalkapalloliiton monopoliasemaa ihan tosissaan kilpailevan järjestelmän kautta. Tällä hetkellä tilanne on se, että yksi lajiliitto hallitsee kansainvälisesti aina yhtä lajia. Nyt tässä tutkaillaan, onko tätä mahdollista tehdä jollain toisella tavalla. Esimerkiksi uinnissa on tällä hetkellä käynnissä kansainvälinen Superliiga, joka on tavallaan irrallaan kansainvälisestä uimaliitosta, Rantala tiesi.

Kanerva muistutti, että myös koripallossa on samanlainen tilanne.

– Vielä lähempänä on koripallo, jossa on erillinen Euroliiga, joka on kansainvälisen koripalloliiton kilpailija. Sieltä tämä malli nyt ikään kuin tuleekin. Siellä firma pyörittää sarjoja omaan lukuunsa, eikä välitä esimerkiksi maaottelukalentereista.

Klikkaa jutun kuvaa ja katso koko Jälkihiki. Urheiluasiantuntijat keskustelivat myös Awak Kuierin varauksesta koripallon WNBA:han ja Teemu Pukin Norwichin noususta takaisin jalkapallon Englannin Valioliigaan.

