Olympiakomitea päätti: Vankeustuomion saanut kilpapurjehtija Janne Järvinen ei edusta Suomea Tokion olympialaisissa

Janne Järvisen tapaus – mistä on kyse? Kilpapurjehtija Janne Järvinen varmisti maaliskuun lopussa Sinem Kurtbayn kanssa Nacra 17 -luokassa Suomelle Tokion olympiakisoihin maapaikan.

Järvinen tuomittiin laajassa Katiska-huumevyyhdissä kahden ja puolen vuoden vankeuteen törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen. Tuomio ei ole lainvoimainen ja Järvinen aikoo valittaa tuomiostaan hovioikeuteen.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö päätti 21. huhtikuuta, että Järvinen ei lähde edustamaan Suomea Tokion olympialaisiin. Olympiakomitea esittää, että Sinem Kurtbay lähtee kisoihin Akseli Keskisenkanssa.

Suomen olympiakomitea kertoi keskiviikkona, että vankeustuomion saanut kilpapurjehtija Janne Järvinen ei lähde edustamaan Suomea Tokion olympialaisiin.

Kilpapurjehtija Janne Järvinen varmisti maaliskuun lopussa Sinem Kurtbayn kanssa Nacra 17 -luokassa Suomelle maapaikan kesällä käytäviin Tokion olympiakisoihin.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö kuitenkin esitti, että Kurtbay lähtee kisoihin Akseli Keskisen kanssa. Olympiakomitean hallitus hyväksyi esityksen.

Keskinen on harjoitellut Järvisen ja Kurtbayn kanssa ja purjehtinut aiemminkin Kurtbayn kanssa. Huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen mukaan valinta tehtiin urheilullisin perustein.

– Parien urheilulliset näytöt ovat keskenään hyvin tasavahvoja, joten valintapäätöksessä on käytetty kriteereissä mainittua Huippu-urheiluyksikön arviointia ja harkintaa. Harkinnassa on painotettu valintakriteerien kohdan 2 mukaista Akseli Keskisen uran nousujohteista kehitysvaihetta, sekä sitä, että pari Kurtbay / Keskinen on ollut paria Kurtbay / Järvinen parempi silloin, kun on kilpailtu koko maailman tasolla, Lehtimäki sanoi tiedotteessa.

Järvinen tuomittiin huhtikuussa Helsingin käräjäoikeudessa kahden ja puolen vuoden vankeuteen törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Järvinen aikoo valittaa tuomiostaan hovioikeuteen.

– Janne Järvisen saama rangaistus ja hänen tekojensa luonne ovat jyrkässä ristiriidassa meidän eettisten periaatteidemme ja vastuullisuusohjelman kanssa siitä huolimatta, että kysymys on urheilumaailman ulkopuolella tapahtuneista asioista, sanoi Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

– Tällä kertaa valinta pystyttiiin tekemään puhtaasti urheilullisin perustein. Ellei näin olisi ollut, Olympiakomitean hallitus olisi vakavasti joutunut pohtimaan, voiko Janne Järvistä lähettää olympiakisoihin. Pidän täysin mahdollisena, että siinä tapauksessa näin ei olisi tehty, Vapaavuori jatkoi.

Syyte Järvistä vastaan nostettiin tammikuussa 2020 osana poikkeuksellisen laajaa Katiska-huumevyyhtiä. Järvinen kilpaili vakavista rikossyytteistä huolimatta viime lokakuussa EM-regatassa ja maaliskuussa Lanzaroten olympiaregatassa. Maapaikan varmistumisen jälkeen liitto ja Olympiakomitea kertoivat, ettei Järvisen osallistumiselle ollut estettä, koska viranomaisprosessi ei liittynyt urheiluun.

Järvinen on kuulunut Suomen purjehdusmaajoukkueeseen ainakin vuosina 2017–2019. Hän on rahoittanut olympiaprojektinsa itse, eikä ole esimerkiksi saanut rahoitusta liitolta. Järvinen ilmaisi eilen MTV-uutisille, että jos hänen osallistumisensa olympialaisiin evätään, hän valittaa asiasta urheilun oikeusturvalautakuntaan (siirryt toiseen palveluun).

