Huuhkajien luottopuolustajalle Joona Toiviolle perhe on tärkein asia elämässä – juuri siksi hän on pelannut Ruotsissa uransa parasta jalkapalloa

GÖTEBORG. Pian neljä vuotta täyttävä Livia Toivio kiikkuu korkealla pihakeinussa.

– Iskä tee keinumukkelismakkelis!

Joona Toivio nappaa keinusta kiinni ja työntää sitä vähän sivulle, jolloin vauhtiin tulee kierrettä.

Livia on riemuissaan. Tämä on siis keinumukkelismakkelis.

Mukana on perheen äiti Tiia Toivio, joka on juuri saanut lastenvaunuhuin nukahtamaan kahdeksan kuukauden ikäisen Leon.

Perhe muutti Göteborgiin elokuussa 2018.

Huuhkajien luottopuolustaja Toivio siirtyi tuolloin pelaamaan BK Häckeniin.

Sen jälkeen hän on pelannut uransa parasta jalkapalloa.

Hän on ollut avainpelaaja niin Suomen maajoukkueessa kuin Häckenissä, joka sijoittui Ruotsin Allsvenskanissa viime kaudella kolmanneksi.

Syy johtuu Toivion mukaan perheestä.

– Vaimolla ja lapsilla on hyvä olla Göteborgissa. Minulla on tosi hyvä olla futiskentän ulkopuolella. Se on suurin tekijä siihen, että kentälläkin asiat toimii hyvin, hän sanoo.

Joona ja Livia Toivio keräävät lelut lattialta. Kuopus Leo istuu äidin Tiia Toivion sylissä. Johannes Danielsen

Toivio on pelannut ulkomailla jo liki viisitoista vuotta.

Aluksi Hollannissa, sen jälkeen kolme vuotta tukholmalaisseura Djurgårdenissa, viisi vuotta norjalaisessa Moldessa ja Häckeniin hän siirtyi lyhyeltä visiitiltä Puolasta.

Hänellä on mestaruus, cupmestaruus ja Eurooppa-liigan menestystä ajaltaan norjalaisseurasta ja cupmestaruus myös Ruotsista.

Kentällä Toivio nauttii siitä, että hän toimii täysin aistiensa varassa eikä ajattele mitään muuta.

Kentän ulkopuolella ei jalkapallo ole hänelle ykkösasia.

Joona Toivio on menossa hakemaan lastenvaunuja Leon päiväunia varten. Tytär Livia tahtoisi keinumaan. Johannes Danielsen

Parhaat lapsuudenystävät eivät ole kiinnostuneita jalkapallosta eikä Tiia tuntenut juurikaan lajia, kun he tapasivat yli kymmenen vuotta sitten.

Toivio katsoo jälkikäteen omat pelinsä, mutta ei seuraa muuten jalkapalloa televisiosta.

Kentän ulkopuolella hän haluaa keskittyä perheeseen.

– Perhe on minulle kaikista tärkein asia elämässä, hän sanoo.

Arvot, joita haluaa opettaa lapsilleen

Toivio on usein kiittänyt omia vanhempiaan arvomaailmasta, jonka hän lapsena sai.

Hänen lapsuudenkotinsa oli Sipoossa. Perheessä oli biologisten sisarusten lisäksi myös sijaislapsia. Kaikkia kohdeltiin samalla tavalla.

Tätä hän haluaa opettaa myös lapsilleen.

– Kaikki ovat samanarvoisia, kaikille pitää olla kiltti eikä ketään saa tuomita omien ennakkoluulojen perusteella, hän sanoo.

Näissä arvoissa kuulee myös kaikuja kannanotoista, joita miesten jalkapallomaajoukkue on viime aikoina tehnyt.

Joukkue otti maaliskuussa voimakkaasti kantaa Glen Kamaran seurajoukkueessaan kokemaa rasismia vastaan.

Joukkue on tukenut myös myös Saksan ja Norjan jalkapallomaajoukkueiden protestieleitä Qatarin MM-kisojen rakennustyömaiden siirtotyöläisten puolesta. Kannanotot tärkeiden asioiden puolesta jatkuvat.

Toivion perhe muutti Göteborgiin vajaat kolme vuotta sitten. He kaikki viihtyvät kaupungissa erinomaisesti. Johannes Danielsen

– Tapoja on monia. Näkyvin keino ottaa kantaa on varmasti tehdä se suorassa televisiolähetyksessä, hän sanoo.

– Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Tulemme jatkossakin ottamaan joukkueena kantaa tärkeinä kokemiimme asioihin.

Livia on halunnut keinusta pois. Hän kiertää hiekkalaatikolla lasten suurennuslasi kädessään, joka on tarkoitettu hyönteisten katsomiseen.

Vanhemmat tutkivat löytöjä ja arvioivat voiko kysymyksessä olla muurahainen vai onko musta piste sittenkin pieni kivi.

"Kaikkien pitäisi tehdä ilmastotekoja"

Perhe muutti Göteborgiin Puolasta, jossa Toivio pelasi hetken Termalica Niecieczassa.

He viihtyivät kohtalaisesti, vaikka monet asia olivat haastavia.

Toivio kertoo, että seura oli pieni ja sillä oli vielä reilusti kasvukipuja. Moni ei osannut englantia edes välttävästi ja tämä vaikeutti arjessa pärjäämistä.

Iso asia oli myös ilmanlaatu, joka on Puolassa talvikuukausina usein erittäin huono. Maassa käytetään lämmitysenergiana paljon kivihiiltä.

– Usein tuli varoituksia, ettei vanhusten ja lasten suositella menevän ulos, hän sanoo.

Ilmasto on asia, jota Toivio on alkanut ajatella yhä enemmän, myös tultuaan isäksi.

– Olen lukenut aiheesta ja eihän se tilanne kovin hyvältä näytä. Ilmastotekoja tarvitaan kaikilta.

Hän on itse jättänyt pääosin lihan pois ruokavaliostaan ilmastotekona ja sanoo olevansa arkivege.

Joona Toivio on avainpelaaja myös seurassaan BK Häckenissä, joka on yksi asiantuntijoiden tämän kauden voittajasuosikeista Allsvenskanissa. Johannes Danielsen

Toivio on alkanut ajatella enemmän ravintokysymyksiä myös siksi, että hän täytti tänä vuonna 33 vuotta. Ajatuksena on, miten uraa voisi venyttää oikealla ravinnolla.

– Haluan pelata jalkapalloa niin kauan kuin se tuntuu mielekkäältä ja olen fyysisesti siinä kunnossa, että se on vielä hauskaa, hän sanoo.

Lopettaminen kävi jo mielessä

Jalkapallon EM-lopputurnaukseen on alle kaksi kuukautta aikaa.

Kisoissa hän aikoo olla mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Hän on käynyt talvella avannossa ja alkanut ottaa kylmiä suihkuja päivittäin.

Hän tekee valmistavia liikkeitä ennen harjoituksia ja venyttelee pitkään joka ilta.

Jokin aika sitten mielessä pyöri myös pelko loukkaantumisesta, mutta nyt hän kertoo päässeensä irti näistä ajatuksista.

– Jos näin käy, niin sitten käy. Shit happens, hän sanoo.

Häcken on yksi Ruotsin jalkapallon mestaruussarjan Allsvenskanin suosikeista, joten kovia otteluita on luvassa koko kevään ajan. Joukkueen kausi on alkanut takkuisasti, mutta Toivion mukaan he ovat pääsemässä vauhtiin.

Ennen kisoja Toiviolla on myös edessä Ruotsin cupin loppuottelu Hammarbytä vastaan.

Maajoukkuepaidan pukeminen on ollut Toiviolle aina mieluisaa, mutta tämä joukkue on hänestä aivan erityinen.

Hänestä se johtuu siitä, että päävalmentaja Markku Kanerva on rakentanut joukkueen yhdessä pelaajien kanssa.

Jokainen saa olla sellainen kuin on ja siksi kaikilla on hyvä olla.

Pelaaminen jalkapallon EM-lopputurnauksessa on Toiviolle uran kohokohta, mutta kuka tietää, mitä edessä vielä on.

– Jo ennen kuin olimme päässeet kisoihin, mietin muutaman muun pelaajan kanssa, olisiko EM-kisojen jälkeen hyvä hetki lopettaa maajoukkueessa. Kisat kuitenkin siirtyivät ja nyt ovat MM-karsinnat jo vauhdissa, niin eihän sitä vielä voi lopettaa.

– Ehkä se on myös niin, että nälkä kasvaa syödessään, hän hymähtää.

Tiia ja lapset ovat kisojen ajan Suomessa.

Joona Toivio ei voi olla ajattelematta sitä, mitä se hänelle merkitsee.

– Vaikka kisat on huikea ja ainutlaatuinen juttu, niin siinä tulee pitkä aika poissa perheen luota.

Kuuntele Huuhkajien siivillä -sarjan kuudes jakso maanantaina klo 19.00 Yle Puheelta tai Areenasta. Jakso on omistettu miesten jalkapallomaajoukkueen kannattajille.

