Matti Mattsson tykitti jälleen SE-ajan, vaikka tekniikka ei miellyttänyt – Liukkonen rikkoi Tokion olympiarajan: "Nämä paikat täytyy käyttää hyväksi"

Matti Mattsson kellotti perjantai-iltana 100 metrin rintauinnin Suomen ennätyksen, kun hän voitti Helsinki Swim Meet -kisan A-finaalin aikaan 1.00,46. Mattsson paransi viime maaliskuussa uimaansa SE:tä 0,11 sekuntia.

– Erittäin hyvältä tuntuu. Ei välttämättä ollut teknisesti niin hyvä uinti tämä ilta kuin olisi voinut olla, mutta pitää olla tyytyväinen Suomen ennätykseen. Tästä on äärettömän kiva lähteä jatkamaan kautta ja EM-kisoista lähdetään hakemaan hyviä suorituksia ja kamppaillaan finaalipaikoista, Mattsson kertoi Uimaliiton nettisivuilla.

Kilpailun toiseksi sijoittui saksalainen Marco Koch, joka hävisi Mattssonille 0,7 sekuntia. Kolmanneksi sijoittui itävaltalainen Christopher Rothbauer (+0,77) ja neljänneksi A-finaalin toinen suomalainen Erik Nurmi (+2,78).

SE-aika oli Mattssonille jo toinen näissä kansainvälisissä kisoissa, sillä hän paransi torstaina 200 metrin rintauinnin ennätysaikaa liki puolella sekunnilla aikaan 2.08,51.

Liukkonen rikkoi olympiarajan

Ari-Pekka Liukkonen oli jo torstaina lupaavassa vauhdissa 100 metrin vapaauinnissa. Tuolloin hänen ensimmäiset 50 metriä kulki mainioon aikaan 22,10, joka jäi Tokion olympialaisten A-rajasta vain yhdeksän sadasosaa.

Liukkonen kertoi testanneensa 50 metrin nopeuttaan ja perjantain kisassa nähtiin, että siitä oli hyötyä: Liukkonen ui 50 metrin vapaauinnin A-finaalin voittoon ajalla 21.92 ja rikkoi näin olympiarajan.

– Aikaan olen tosi tyytyväinen. Uinti ei ollut vielä mikään huippuonnistuminen, mutta selkeästi näiden parin viime kuukauden aikana tasapainoisin uinti. Nyt ei mikään osa-alue totaalisesti epäonnistunut, toisin kuin noissa muissa uinneissa. Kokonaisuus toimi paljon paremmin ja se myös näkyi ajassa, puhelimitse tavoitettu Liukkonen pohti Yle Urheilun haastattelussa.

Ari-Pekka Liukkosen tavoitteena oli rikkoa olympiaraja EM-kisoissa. Nyt hän voi keskittyä toukokuun kisoissa finaalipaikan jahtaamiseen. Lehtikuva / Vesa Moilanen

Liukkonen myönsi, että rajan rikkominen oli myös helpottavaa, sillä nyt hänen ei tarvitse miettiä sitä toukokuun EM-kisoissa Budapestissa.

– Ajatus oli alun perin se, että EM-kisat ovat ne, joihin herkistellään ja siellä sitten tekisi rajan. Tiesin, että raja on mahdollista tehdä aikaisemmin ja hyvä, että tänään se sitten meni. Voin EM-kisoissa keskittyä enemmän finaalipaikan tavoitteluun.

Liukkosen mukaan suomalaisuimareiden hyvät tulokset ovat pitkän työn tulosta, ja he ovat päässeet vasta viimeisen reilun kuukauden aikana näyttämään osaamistaan käytännössä. Liukkonen muistutti myös, ettei heille ole ollut pitkän radan kisoja kesän 2019 jälkeen kuin Jyväskylässä, Tukholmassa ja nyt Helsingissä.

– Nämä paikat täytyy käyttää hyväksi, hän totesi.

Liukkonen voitti A-finaalissa toiseksi tulleen Norjan Nicolas Lian 0,7 sekunnilla ja kolmanneksi tulleen Unkarin Richard Bohusin 0,77 sekunnilla. Anton Herrala oli A-finaalin neljäs ajalla 23,07.

Liukkonen on jo kolmas uimari, joka on alittanut Tokion olympialaisten A-rajan. Mattsson on tehnyt tämän 200 metrin rintauinnissa ja Ida Hulkko 100 metrin rintauinnissa. Hulkko on jo valittu Suomen olympiajoukkueeseen.

