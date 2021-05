Mistä ilmestyi tennissensaatio Aslan Karatsev? Jarkko Nieminen näki potentiaalin jo vuosia sitten: "Tällaista en olisi kuitenkaan uskonut ikinä"

Aslan Karatsev ei ole jäänyt vain yhden kisan ihmeeksi. Jarkko Nieminen on harjoitellut aikanaan Karatsevin kanssa.

Aslan Karatsev on noussut tänä vuonna 27-vuotiaana täydestä tuntemattomuudesta tennismaailman huipulle. Australian avoimissa Karatsev eteni historiallisesti välieriin ja myös Ranskan avoimista voidaan odottaa hyvää tulosta.

Australian avoimessa tennisturnauksessa vuoden alussa nähtiin todellinen jättiyllättäjä, kun venäläinen Aslan Karatsev eteni aina välieriin asti. 27-vuotiaan venäläisen t-paidassa ei näkynyt sponsoreiden logoja, kun hän pudotti kovan nimen toisensa jälkeen jatkosta.

Karatsevin ATP-ranking ennen Australian avoimia oli 114. Hän joutui aloittamaan turnauksen karsinnasta ja voitti kaikkiaan kahdeksan ottelua ennen kuin maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic katkaisi hänen tiensä välierissä. Karatsev on ensimmäinen miespelaaja tenniksen avoimella aikakaudella, joka etenee Grand Slam -turnauksen pääsarjadebyytissään välieriin.

Karatsev ei jäänyt yhden kisan ihmeeksi. Alkuvuoden aikana hän voitti Dubain kovatasoisen turnauksen ja otti revanssin Djokovicista voittamalla tämän hurjan kolmen ja puolen tunnin taistelun jälkeen Djokovicin kotiturnauksessa Belgradissa.

Aslan Karatsev voitti Dubain ATP-turnauksen 2021 Getty Images

Mistä Aslan Karatsev on oikein ilmestynyt? On äärimmäisen harvinaista, että 27-vuotias pelaaja tekee näin vahvan nousun maailman huipulle.

Karatsev on kiertänyt pitkään haastajakisoja ja ITF-turnauksia, mutta ennen tätä vuotta hän on päässyt hyvin vähän mukaan ATP-turnauksiin. Jo vuonna 2015 Karatsev kävi parhaimmillaan maailmanlistalla sijalla 153, mutta loukkaantumisetkin kiusasivat ja pari vuotta myöhemmin hän oli jälleen 700:n huonommalla puolella.

Kun koronaviruspandemia pysäytti tenniskiertueet maaliskuussa 2020, Karatsev oli 253:s. Pelien jatkuttua elokuusta lähtien hän pelasi erittäin vahvan syksyn, josta kertoo jo se, että Australian avoimiin mennessä ranking oli 114.

Karatsev kertoi ATP:n verkkosivujen haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että koronatauko auttoi häntä. Hän keskittyi ensin kolme kuukautta vain fysiikkaharjoitteluun. Kesäkuussa hän aloitti jälleen tennisharjoittelun ja pelasi sen jälkeen näytösotteluja Yhdysvalloissa.

– Pelasin joka päivä otteluita ja se antoi minulle itseluottamusta. Kun kiertueet jatkuivat, monet pelaajat eivät olleet valmiita, koska he eivät olleet pelanneet otteluita.

Karatsev on syntynyt Vladikavkazissa Venäjällä, mutta perhe muutti Israeliin hänen ollessaan kolmevuotias. Hänen isosiskonsa aloitti ensin tenniksen ja Aslan hänen perässään. Pian sisko lopetti ja isä keskittyi Aslanin tennisuran rakentamiseen.

Karatsev osoittautui lahjakkaaksi ja vähitellen selvisi, että Israelissa edellytykset kehitykselle eivät olleet tarpeeksi hyvät. Perhe päätyi siihen ratkaisuun, että isä ja Aslan muuttivat takaisin Venäjälle. Äiti ja sisko jäivät Israeliin.

Myöhemmin Karatsevia on auttanut esimerkiksi entinen venäläinen huippupelaaja Dmitri Tursunov. Karatsev on harjoitellut muun muassa Saksan Hallessa sekä Barcelonassa.

"Ei tullut mitään vau-reaktiota"

Hallessa Karatseviin tutustui Suomen kaikkien aikojen pelaaja Jarkko Nieminen. Nieminen harjoitteli uransa loppuvuosina paljon siellä niiden vuosien valmentajansa Jan de Wittin johdolla. Saksalaisvalmentajalla on Hallessa oma valmennuskeskuksensa, jossa on useita muitakin valmentajia. Karatsev ei ollut varsinaisesti de Wittin valmennuksessa.

– Viimeisten pelivuosieni aikana, ehkä 2013 tai 2014 Karatsev tuli Halleen harjoittelemaan. Emme pelanneet samoissa kisoissa. Hän pelasi silloin pienemmissä kisoissa, mutta harjoittelimme yhdessä, Nieminen kertoi.

Nieminen muistaa Karatsevin alkuajoilta Hallessa anekdootin.

– Heti alussa Jan piti hänelle yhdessä treenissä pienen puhuttelun, kun asennepuolella oli ongelmia. Sen jälkeen hän skarppasi ja treenasi hyvin, oli hyvä treenikaveri.

Persoonana Niemisellä on positiivinen kuva Karatsevista.

– Hän oli aika hiljainen kaveri ja muistaakseni hänellä oli hyvä huumori. Tulimme hyvin juttuun.

Karatsev on tämän vuoden pisteitä laskevalla Race-listalla kuudentena. GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images

Oliko Karatsevin potentiaali nähtävissä jo silloin?

– Ei tullut mitään vau-reaktiota, mutta näin, että hänessä oli potentiaalia. Hän oli äärettömän vahva kulmissa ja liikkui todella hyvin. Häntä oli vaikea saada pois tasapainosta. Hän oli hiomaton timantti, joka teki vääriä lyöntivalintoja ja haki punaista lankaa, haki pitkään sen jälkeenkin, Nieminen kertoi.

– Sen verran on tullut tahkottua, että minulla on aika hyvä tatsi pelaajan potentiaaliin, varsinkin jos itse pääsee kokemaan sen kentällä. Jälkeenpäin voi hehkuttaa, että oli hyvä tunne kaverin pelistä ja olin jollain tavalla oikeassa, mutta tällaista en olisi uskonut ikinä.

Tänä vuonna koko maailma on nähnyt, että Karatsevilla on todella vaikuttava peli. Hän ei ole 185-senttisenä mikään erityisen isokokoinen pelaaja, mutta lyönnit lähtevät todella kovaa, niin syötöt, syötönpalautukset kuin peruslyönnitkin. Hän pelaa aggressiivisesti ja pyrkii johtamaan peliä. Karatsev on pelaaja, jonka peliä on hienoa katsoa silloin, kun se kulkee.

– Hän on vaikeasti voitettava, häntä on vaikea saada pois tasapainosta. Hän syöttää hyvin, palauttaa hyvin ja pitää hurjaa tempoa. Häneltä ei löydy paljon heikkouksia. Häntä vastaan on vaikea luoda taktiikkaa, Nieminen kuvailee nykyistä Karatsevia.

Henkisellä puolella iso rooli

Karatsev on hyvä osoitus siitä, että pelkät hyvät lyönnit eivät vielä tee menestyvää tennispelaajaa. Tarvitaan paljon muutakin. Nyt palaset ovat loksahtaneet kohdalleen ja punainen lanka on löytynyt. Myös henkisellä puolella on tietysti iso rooli.

– Tuolla tasolla ratkaistaan paljon korvien välissä. Kypsymistä on varmasti tapahtunut, Nieminen totesi.

Henkisen puolen kehityksestä Karatsev antaa tunnustusta nykyiselle valmentajalleen Yahor Yatsykille, jonka kanssa yhteistyö on jatkunut kolmisen vuotta.

– Usein, kun ottelut eivät menneet, kuten halusin, heittelin mailaa, puhuin valmentajalle, puhuin tuomarille, syytin kenttää. Minun olisi pitänyt katsoa itseäni, Karatsev sanoi.

Karatsev eteni Australian avoimissa välieriin. Jason Heidrich/Icon Sportswire via Getty Images

Nyt lumipallo vyöryy eteenpäin.

– Menestys ruokkii menestystä. Myös venäläispelaajien menestys laajalla rintamalla auttaa Karatsevia. Hän pääsi joukkueeseen mukaan heti alkuvuodesta, Nieminen muistutti.

Karatsev oli alkuvuodesta mukana ATP Cupin voittaneessa Venäjän joukkueessa. Hän pelasi siellä nelinpelejä ja seurasi läheltä, kun Daniil Medvedev ja Andrei Rublev voittivat kaksinpelejä. Heti sen jälkeen tuli Karatsevin läpimurto Australian avoimissa.

Monilla on ollut ihmettelemistä Karatsevin hurjassa nousussa.

– Ei sitä kukaan ymmärrä. Ehkä vain hän voi yrittää selittää mitä tapahtuu, maailmanlistan kolmonen Medvedev sanoi.

Mihin Karatsev vielä yltää? Alkuvuoden näytöt ovat niin kovat – ja niitä alkaa olla niin paljon – että odotukset myös jatkon suhteen ovat korkealla.

Australian avoimissa Karatsev löi muun muassa maailmanlistan yhdeksännen Diego Schwartzmanin suoraan kolmessa erässä, Kanadan nuoren tähden Felix Auger-Aliassimen kahden erän tappioasemasta sekä Bulgarian Grigor Dimitrovin. Dubaissa kaatuivat Jannik Sinner sekä hurjassa iskussa ollut Rublev ja Belgradissa tuli Djokovicin päänahka armottoman taistelun jälkeen.

ATP-rankinglista ei tällä hetkellä toimi aivan normaalilla tavalla, kun koronaviruspandemian vuoksi mukana pisteissä on kaksi vuotta vanhoja tuloksia. Karatsev on listalla sijalla 26, mutta enemmän kertoo tämän vuoden aikana hankittuja pisteitä laskeva Race-lista. Karatsev on sillä listalla peräti seitsemäntenä.

– Ei ole mikään ihme, jos hän on vuoden lopissa top10:ssa. Hän pelaa top10-tennistä, Nieminen totesi.

Ranskan avoin tennisturnaus käynnistyy sunnuntaina 30.5. Ylen kanavilla on lähetyksiä turnauksesta.

