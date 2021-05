Toukokuu tuo tullessaan odotettuja vapautuksia nuorten liikuntaharrastuksiin – kävimme katsomassa nuorten tunnelmia vappupäivänä

Vappupäivän treeneissä oli totuttua enemmän väkeä, kun teini-ikäisten harrastuksia koskevia koronarajoituksia on alettu purkaa asteittain. Yle Urheilu kävi seuraamassa nuorten tunnelmia kolmen lajin parissa pääkaupunkiseudulla.

Monen nuoren pitkä odotus on päättynyt, kun joukkuelajeissakin on päästy jälleen harjoittelemaan isommissa ryhmissä ulkosalla. Kauniaisissa Grankulla IFK:n 2006 syntyneiden poikien joukkue sai vappupäivänä ensimmäistä kertaa harjoitella hallissa. Rajoitusten purkua on odotettu.

– Hauskuushan tulee siitä, että pääsee haastamaan kavereita ja pelaamaan heidän kanssaan. Hauskuus häviää, jos joutuu koko ajan olemaan vain yksin kotona tai pienryhmissä, Grankulla IFK:n juniori Akseli Kiviranta sanoi.

Helsingin Roihuvuoressa Roihun C-tytöt valmistautuvat pesiskauteen tietämättä, milloin se tarkalleen ottaen alkaa. Edellisen kerran he ovat pelanneet toista joukkuetta vastaan syyskuussa. Ryhmästä ei ole pudonnut pelaajia, mutta kapteeni Laura Kontola myöntää motivaation olleen ajoittain koetuksella.

– Kauden alun siirto saattaa olla ihan hyväkin asia, koska meillä on ollut vähän aikaa harjoitella yhdessä. Toisaalta osassa muuta Suomea on saatu harjoitella normaalisti, niin voi olla tasoeroja, Kontola arvioi.

– Onhan motivaationi hiukan laskenut, joukkueen kanssa on aina mukavampi toimia. Nyt on taas paljon enemmän motivaatiota, kun harjoitukset ovat lähteneet käyntiin.

Ratsastajien kisakausi jo tulille

Kun joukkuelajien nuoret vielä odottelevat pelien käynnistymistä, ratsastuksessa puolestaan kisakausi on jo aluillaan. Tuomarinkylän perinteisissä vappukisoissa kautensa aloitti Kristiina Riiali Rotonda-ratsullaan.

– Kilpaileminen on korona-aikana riskialtista, koska perheessäni on riskiryhmään kuuluvia. Mutta ihan mahtavaa, että pystymme kilpailemaan, Riiali iloitsi.

Hallituksen suunnitelmana on ollut purkaa asteittain koronarajoituksia. Nuorten harrastustoimintaa avataan tautitilanteen salliessa huhti-toukokuussa, aikuisten harrastetapahtumat jatkuvat näillä näkymin ulkona kesä-heinäkuussa ja sisätiloissa aikaisintaan elokuussa.

– Toivon, että korona lähtisi pois, kaikki saisivat rokotteen ja pääsisimme kilpailemaan ympäri maailmaa. Mutta jos korona ei häviä vielä lähiaikoina, niin kotimaan seurakilpailuihin voi silti mennä, Riiali mietti.

