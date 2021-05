Asiantuntija: EM-joukkueiden laajentaminen suosii suuria maita – nouseeko Huuhkajiin jokereita?

Euroopan jalkapalloliitto Uefa päätti tiistaina, että tulevan kesän EM-kisoissa eri maat voivat nimetä 26 pelaajan joukkueen. Normaalisti joukkueeseen on voitu nimetä ainoastaan 23 pelaajaa.

Ottelupäivien kokoonpano on puolestaan edelleen rajoitettu 20 kenttäpelaajaan ja kolmeen maalivahtiin.

– Tämä on mielestäni hyvä ja järkevä ratkaisu. Kisoissa voi tapahtua vaikka mitä. Jos tulee koronatartuntoja tai jotain muuta, niin tämä antaa vähän lisää pelivaraa jokaiselle joukkueelle, Yle Urheilun asiantuntija Markus Halsti kommentoi.

Pelaajamäärän kasvattamisen taustalla on muun muassa koronapandemia, sillä sen aiheuttamat haasteet ovat tiivistäneet kansallisten sarjojen ottelutahtia. Moni maajoukkuevalmentaja, mukaan lukien Suomen päävalmentaja Markku Kanerva, onkin ollut pelaajamäärän lisäyksen kannalla.

Pelaajamäärän kasvattaminen ei tullutkaan valmentajille täytenä yllätyksenä, sillä asiaa on väläytelty kevään aikana. Halsti uskookin, että Kanerva on pyöritellyt EM-kisakokoonpanoaan jo kevään mittaan 23 ja 26 pelaajan mukaan.

– Markku Kanervalla on ollut jo varmasti kauan mielessä ne tietyt pelaajat, ja hän on miettinyt pelaajamääriä etukäteen. Nyt hänellä on mahdollisuus ottaa jokerikortti mukaan, kuka se sitten Suomen joukkueessa onkaan, Halsti toteaa.

Jokerikorteista puhuttaessa Halsti nostaa esille muun muassa Petteri Forsellin ja Berat Sadikin.

– Jos katsotaan pelaajia, jotka ovat olleet mukana ringissä, mutta eivät ole olleet karsinnoissa ja saaneet peliaikaa, niin siellä on esimerkiksi Petteri Forsell, joka on ollut välillä mukana ja välillä ei, Halsti aloittaa ja jatkaa:

– Etenkin kärkitilanne on mielenkiintoinen. Kun Rasmus Karjalainen loukkaantui, niin voisiko sinne nousta joku ihan erityyppinen pelaaja jokerina, joka pelaa hyvän kevään? Halsti pohtii ja nostaa esille Berat Sadikin.

37-vuotias Markus Halsti pelaa tällä kaudella Veikkausliigaa HJK:n riveissä. Jarno Kuusinen/AOP

Jokeripelaaja tiettyyn otteluun?

Vaikka pelaajia voikin nostaa enemmän kisoihin, ei ole takuuta, että esimerkiksi Suomen kokoonpanossa nähtäisiin muutoksen myötä normaalia enempää vaihtuvuutta. Halsti uskookin, että Suomi tukeutuu myös EM-kisoissa tuttuihin luottopelaajiin ja joukkueen selkärankaan.

– Pelaajistossa on ollut jo pitkään selkäranka ja keskuslinjasto on ollut sama. Kanerva on tosin ollut erittäin hyvä arvioimaan vastustajien heikkouksia ja vahvuuksia. Ottaako hän mukaan juuri tietyn pelaajan, esimerkiksi isokokoisen hyökkääjän, jonka hän haluaa ottaa johonkin tiettyyn otteluun? Sen näkee sitten, Halsti sanoo ja jatkaa:

– Esimerkiksi Ranska-pelissä oli pelaajia, jotka eivät ole ihan Huuhkajien avauksessa mukana ja Suomi voitti silti 2–0. Kyllä siinä on annettu näytöt siihen, ettei Kanerva ainakaan epäröi käyttää isoa rosteria.

Halsti näkee, että kaikista suurimmat jalkapallomaat laajoine materiaaleineen hyötyvät eniten pelaajamäärän kasvattamisesta. Tällaisia maita ovat Halstin mukaan esimerkiksi Saksa, Englanti, Ranska ja Espanja.

– Näillä mailla on niin laaja materiaali, että heidän valmentaja saa todellakin kolme laatupelaajaa mukaan kisoihin. Nämä maat tuppaavat menemään aika pitkälle kisoissa. Silloin tapahtuu myös loukkaantumisia ja ne maat saavat sen parhaimman hyödyn irti.

Suomi voitti viime marraskuussa Ranskan ystävyysottelussa maalein 2–0. Getty Images

Pelaajamäärän kasvattamisen lisäksi EM-kisoissa on käytössä koronapandemian ajalta tuttu viiden pelaajan vaihtosääntö. Uusi sääntö yhdistettynä laajaan pelaajarinkiin mahdollistaa teoriassa ainakin isoimmille maille pelaajien kierrättämisen kisojen aikana, mikä vähentää myös näiden maiden pelaajien kuormaa.

– On mielenkiintoista nähdä, että miten tämä erikoinen koronavuosi vaikuttaa, kun kausi on ollut jokaiselle pelaajalle fyysisesti ja henkisesti raskas. Ja onko niin, että isot maat, joilla on laaja rosteri, pystyvät kierrättämään ja sitä kautta pystyvät pitämään paremmin tason korkealla koko kisojen aikana. Se, että kuinka iso hyöty tästä on, nähdään varmasti kisojen jälkeen, Halsti toteaa.

Suomen joukkue jalkapallon EM-kisoihin julkistetaan 1. kesäkuuta. Viime vuodelta perutut jalkapallon EM-kisat pelataan tänä vuonna 11 eri maassa 11.6–11.8.

Yle välittää jalkapallon EM-kisat kanavillaan.

