Patrik Laine ei lähde Leijonien avuksi MM-kisoihin – "Sellainen kausi, että en jaksa peliäkään jääkiekkoa enää"

Tähtijääkiekkoilija Patrik Laine paljasti Yle Urheilun haastatteluissa, ettei lähde mukaan Leijonien MM-joukkueeseen Latviaan. Päätöksen syynä on NHL-uran vaikein kausi, minkä lisäksi Laineen sopimus Columbus Blue Jacketsiin on katkolla.

Columbus Blue Jacketsin Patrik Laine, 22, ei ole lähdössä vahvistamaan Leijonia kevään MM-kisoihin Latviaan. Vuoden 2016 nuorten maailmanmestarin paukut eivät riitä MM-rypistykseen vaikean NHL-kauden jälkeen.

Winnipegistä tammikuussa Columbukseen kaupattu Laine ei löytänyt peliään uudessa seurassa missään vaiheessa runkosarjan aikana. Laineelle kirjattiin runkosarjan 46 ottelusta hänen NHL-uransa heikoimmat tehot 12+12=24. Penkkikomennusten ja muiden vaikeuksien lisäksi pelaajan mieltä kuormitti joukkueen jatkuva alavire.

Columbuksen neljän vuoden pudotuspeliputki päättyi tähän kauteen.

– Nyt on sellainen juttu, että minua ei tänä vuonna nähdä MM-kisoissa. Alla on sellainen kausi, että en jaksa peliäkään jääkiekkoa enää, Laine täräytti maanantai-iltana Yle Urheilulle.

Eikä vaikea henkilökohtainen kausi ole ainoa syy Laineelle jättää Latvian MM-karkeloita väliin. Tapparassa kiekko-oppinsa saaneen Laineen kaksivuotinen sopimus umpeutuu kuluvan kauden jälkeen, joten lähtö MM-jäille ilman sopimusta olisi suuri riski. Mahdollinen loukkaantuminen saattaisi tehdä hallaa sopimusneuvotteluille.

– Sopimushommat ovat päällä ja niiden kautta tulee paljon muuttujia. Ja tällaisena vuonna vielä.

Yhtä kaikki maajoukkueen edustaminen on Laineelle edelleen tärkeä arvo.

– Kun aika ja paikka on kohdallaan, maajoukkueen edustaminen on aina kunnia asia. Nyt on kuitenkin sellainen tilanne, että minä en sinne lähde.

Laine palaa Suomeen vasta kesäkuussa ja ensimmäisenä asialistalla ennen kesää on vaikean kauden mielestä pyyhkiminen. Sekä henkilökohtaisella että joukkuetasolla menestymään tottuneelle nuorelle suomalaistähdelle mennyt kausi oli äärimmäisen vaikea kokemus, mikä piti sisällään paljon erilaisia käänteitä pelaajakaupasta koronakaranteeneihin.

– Oli aivan karmea kokemus joukkueen kannalta ja omalta kannalta. Hyvä mieli on vain siitä, että kausi on ohi. Kaikki, mikä pystyi menemään pieleen, meni pieleen. Ei tuossa kauheasti onnistumisia tullut missään vaiheessa, Laine päätti.

Jääkiekon MM-kisat alkavat 21. toukokuuta.

