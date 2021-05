United hävisi Leicesterille – Manchester Cityn mestaruudelle sinetti

Manchester Cityn mestaruus jalkapallon Englannin Valioliigassa on varmistunut, kun paikalliskilpailija United hävisi kotikentällään Leicesterille maalein 1-2.

Manchester Citylle Valioliigan titteli on kolmas viimeiseen neljään kauteen. Edellisen se voitti vuonna 2019.

Ennen ottelua ManUlla oli lähes toivoton kymmenen pisteen takaa-ajomatka Cityyn. Luke Thomas vei Leicesterin johtoon 10. minuutilla, mutta Mason Greenwoodin tasoitus viitisen minuuttia myöhemmin nosti ManUn toiveita.

Toisella jaksolla Caglar Soyuncu teki Leicesterille voittomaaliksi jääneen osuman.

Leicesterin valmentaja Brendan Rodgers oli tohkeissaan Unitedin päänahasta.

– Tämä oli meille iso askel kohti Mestarien liigan ensi vuoden paikkaa. Olen todella ylpeä joukkueestani. Toisella puoliajalla pystyimme nostamaan pelitasoamme. Onnea Citylle ja Pepille (Guardiolalle)! He pelaavat Mestarien liigan finaalissa ja ovat nyt Valioliigan ansaittuja mestareita, Rodgers jutteli BT Sportille BBC:n mukaan.

Leicesterillä on jäljellä kaksi ja ManUlla kolme ottelua. Kolmen ottelun City on tositoimissa seuraavan kerran perjantaina, jolloin vastassa on Newcastle.

– Tulemme aina muistamaan tämän kauden tavasta, jolla voitimme. Olen niin ylpeä siitä, että olen tämän joukkueen ja tällaisen pelaajaryhmän manageri, City-käskijä Pep Guardiola kertoi uutistoimisto AFP:lle.

– Pelaajat ovat kaikki erityisiä. Tällaisen kauden selvittäminen kaikkine rajoituksineen ja vaikeuksineen, joita olemme kohdanneet, ja johdonmukaisuutemme on merkittävää.