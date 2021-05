THL suosittelee, että Huuhkajien kannattajat eivät matkusta jalkapallon EM-kisoihin – kannattajayhdistys kaipaa vuoropuhelua terveysviranomaisten kanssa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, etteivät suomalaiskannattajat matkusta kesäkuussa jalkapallon EM-kilpailuihin kisapaikoille. Suomi pelaa ottelunsa Kööpenhaminassa, Tanskassa ja Pietarissa, Venäjällä.

– Suomen pääsy EM-kisoihin on valtavan hieno asia. Koronapandemia ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään, ja kisoja koskevat samat suositukset kuin kaikkea muutakin matkustamista. Ottelut kannattaa ikävä kyllä siksi katsoa kotona, sanoo johtaja Mika Salminen THL:stä tiedotteessa.

Yle kertoi tiistaina, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, aluehallintovirasto ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat varautuneet kisaturistien rajanylityksiin.

Monet maat rajoittavat maahantuloa koronan vuoksi. Esimerkiksi Tanska vaatii kaikilta negatiivisen testitodistuksen, joka on otettu korkeintaan 48 tuntia ennen lähtöä. THL muistuttaa, että negatiivisen testitodistuksen joutuu hankkimaan omakustanteisesti yksityisestä terveydenhuollosta.

Kannattajayhdistys kaipaa dialogia

Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:n (SMJK) toiminnanjohtaja Jussi Hartikainen kertoo saaneensa tiedon THL:n suosituksesta FutisForum2-keskustelupalstan kautta.

– Omana henkilökohtaisena reaktionani tuntuu siltä, että kaikki mahdollinen alistetaan taas tässä suosituksessa koronalle. Että se määrää kaikkea tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä. THL:n tehtävä on tottakai mennä terveysasiat ja nykyiset rajoitukset edellä, Hartikainen toteaa Yle Urheilulle ensireaktionaan.

– Tilanne on kuitenkin etenemässä parempaan päin ja rajoitukset voivat olla neljän viikon päästä toisenlaiset. Silloin kun olemme lähdössä kisoihin niin tilanne voi olla täysin erilainen.

Suomen maajoukkueen kannattajayhdistyksen mukaan THL ei ole ollut heihin yhteydessä. EPA

Hartikainen kertoo, ettei THL ole ollut viralliseen kannattajayhdistykseen ennakkoon yhteydessä, vaikka yhdistys on järjestämässä yhdessä Elämysmatkat-yrityksen kanssa kannattajamatkoja Tanskaan.

– THL hoitaa asiat omasta näkökulmastaan, ei siitä kummempaa fiilistä jää. He ovat olleet Palloliittoon yhteydessä, mutta eihän liittokaan järjestä yhtään matkaa. Elämysmatkat on heidänkin yhteistyökumppaninsa. Se on mielestäni sinänsä ihmeellistä, että Palloliittoon ollaan kuitenkin yhteydessä, vaikka he eivät ole matkanjärjestäjä, Hartikainen pohtii.

SMJK on ollut terveysviranomaisten osalta keskusteluissa ainoastaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa. SMJK ja Eksote ovat keskustelleet Venäjältä kisoista palaavien kannattajien terveysjärjestelyistä.

Hartikainen kertoo, että SMJK:lla on selkeä ennakkosuunnitelma. Jos kannattajien pääsy kisamaahan kielletään, niin silloin kannattajayhdistys ei myöskään lähde.

– Esimerkiksi nykyisillä maahanpääsykriteereillä ei Tanskaan ole järkevää muutenkaan lähteä. Tässä luotetaan siihen, että rajoitukset löystyvät ja niiden mukaan mennään. Jos rajoitukset kiristyvät lisää, niin tehdään uusi tilannearvio ja eletään sen mukaan.

Hartikainen aikoo olla yhteydessä Palloliiton lisäksi THL:n viranomaisiin.

– Kysyn tarkemmin, haluavatko he konsultoida meitä tai kertoa meille jotakin asiasta ihan suoraan vai jätetäänkö tämä tiedotteiden välillä pelaamiseksi. Tämä viimeinen vaihtoehto ei paljoa kyllä yllättäisi hirveästi, hän avaa.

Kolmen päivän korona-aukko

Tanskaan matkustavat joutuvat myös ottamaan toisen testin 24 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Vaatimus ei koske alle 12-vuotiaita. Venäjän viranomaiset eivät ole vielä kertoneet, millä edellytyksillä EM-kisaturistit pääsevät maahan.

EM-kisaliikenteessä on myös koronan mentävä aukko, jos matka kestää alle kolme päivää. Kisaturistit joutuvat käymään koronatestissä päästäkseen Venäjälle. Turisti pääsee takaisin Suomeen samalla testillä, jos koronatestin tulos on alle kolme päivää vanha.

Tartunnan voi kuitenkin saada kisamatkan aikana. Myöskään rajalla uudestaan tehtävä testi ei kerro, onko tartuntaa tullut. Turistien pitäisikin jäädä matkan jälkeen omaehtoiseen karanteeniin ja käydä testissä 72 tunnin kuluttua.

Jalkapallon EM-kisat pelataan useissa eri Euroopan maissa 11. kesäkuuta-11. heinäkuuta. Suomi pelaa Kööpenhaminassa Tanskaa vastaan 12. kesäkuuta sekä Pietarissa Venäjää vastaan 16. kesäkuuta ja Belgiaa vastaan 21. kesäkuuta.

THL:n tiedotteessa kerrotaan, että Pietarissa ilmaantuvuus on tällä hetkellä 187 tapausta 100 000:ta ihmistä kohden, kun se Suomessa on 52. Tanskassa ilmaantuvuus on 200 tapausta per 100 000 ihmistä.

