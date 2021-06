Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Joel Pohjanpalo puskee pallon maaliin! Suomi menee Venäjää vastaan heti 1–0-johtoon!

Huuhkajien maalijuhlat loppuivat lyhyeen, kun videotuomari puuttui peliin ja hylkäsi maalin. Paitsio.

– Tuntui siltä kuin olisin ollut hetken aikaa maailmanomistaja. Mutta se oli paitsio. Siinä ei ollut mitään selittelemistä, alleviivaa Yle Urheilun asiantuntija Sebastian Sorsa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Muutama sekunti ennen Jukka Raitalan keskitystä Pohjanpalo oli vielä selvästi paitsiossa. Pohjanpalo hakeutui Venäjän puolustuslinjalle, mutta tilaa jäi karvan verran liikaa. Sitä ei huomannut linjatuomari, vaan videotuomari.

Maali olisi ollut arvokas. Venäjä voitti ottelun 1–0 Aleksei Mirantshukin maalilla.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Sorsan mukaan VAR kuuluu futikseen.

– Ei ole reilua ketään kohtaan, jos radikaalilla tuomarivirheellä tulee maaleja. VAR on toiminut näissä kisoissa hyvin verrattuna esimerkiksi Valioliigaan, jossa se on välillä ihme arpomista, Sorsa perustelee.

"Passiivisuus meni överiksi"

Venäjä teki ottelun ainoan maalin pallonriiston jälkeen. Venäjän ykköstähti Artjom Dzjuba pelasi lyhyellä syötöllä Mirantshukinille, joka viimeisteli pallon kylmänviileästi maalin, vaikka ympärillä oli viisi Huuhkaja-pelaajaa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Sorsan mukaan Suomen puolustus pelasi tilanteen liian passiivisesti ja yritti pitää liian tarkasti tiukan puolustuslinjan.

– Suomen puolustajien passiivisuus meni överiksi. Pelaajat olivat liian seisovilla jaloilla. Hyvin puolustava joukkue pystyy pitämään maalin puhtaana tuolla tyylillä, mutta yritimme liikaa peittää maalia. Nyt oli parikin tilannetta, jossa Venäjän pelaaja kääntyi, pelasi seinäsyötön ja tarjosi paremman vetopaikan.

Suomi paransi toisella puoliajalla peliään ja sai pidettyä palloa Venäjän alueella pidempiä aikoja. Suomen syöttöyritykset kasvoivat toisella puoliajalla yli sadalla ja laukausten määrä lähes kolminkertaistui.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Sorsan mukaan pelistä jäi käteen hyviä asioita.

– Venäjä oli välillä kilpikonnapuolustuksessa. Se on hyvä merkki, että voimme aiheuttaa pitkäaikaista painetta.

Huuhkajat onnistui luomaan muutaman vaarallisen maalintekopaikan, mutta Venäjän puolustus ehti pallon tielle.

– Huuhkajilla oli pari läheltä piti -tilannetta, mutta Venäjän puolustus liukui hienosti eteen. Täältä sohvan pohjalta voi aina heittää, olisiko Suomen pelaaja voinut tehdä jotain muuta, esimerkiksi pyrkiä vielä haastamaan? Sorsa kysyy.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Muuttuko mikään Belgia-peliin?

Vaikka Suomi jäi Venäjää vastaan ilman pisteitä, Huuhkajilla on edelleen saumat päästä jatkoon. Suomi kohtaa alkulohkon viimeisessä ottelussaan Belgian ensi maanantaina eikä välttämättä tarvitse pisteitä jatkoonpääsyyn.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Sorsa uskoo, että Suomi lähtee Belgiaa vastaan tutulla taktiikalla. Sorsan mukaan Huuhkajilla ei ole aineksia pelilliseen taikatemppuun.

– Huuhkajat pelaa matalan maaliodottaman futista. Se on tämän näköistä. Venäjä pelasi tosi passiivisesti, mutta Suomella ei ollut siihen hirveästi lääkkeitä. Venäjällä oli paremmat maalipaikat ja oli näin hitusen parempi.

Suomen parhaista tilanteista vastasivat kärkimiehet Pohjanpalo ja Teemu Pukki. Pohjanpaloa haettiin etenkin keskityksillä. Pukki pääsi pari kertaa hyödyntämään nopeita juoksuja.

– Pohjanpalo on hyvässä tikissä. Hän on koko ajan vaarallinen. Pukkia vartioidaan enemmän, eikä hän pääse tilanteisiin niin paljon kuin Jolle (Pohjanpalo). Tämä on toisaalta ok-tilanne, koska Jolle on hyvä maalintekijä, Sorsa kertoo.

Lue myös:

Huuhkajille karvas tappio! Pohjanpalo puski upean maalin, mutta sitten tuomari kosketti korvaansa – venäläisjärkäle jyräsi Toivion kumoon

Näin Huuhkajat etenee jatkopeleihin, varma polku vaatii venymistä – Yle Urheilu käy läpi neljä erilaista vaihtoehtoa

Kommentti: Videotuomio vesitti Huuhkajien unelma-alun – Suomi otti askeleen eteenpäin pallollisesti, mutta viimeinen silaus jäi puuttumaan

Huuhkajien upea ele keräsi maailman huomion – Suomi toivotti lämmittelypaidoillaan Tanskan tähden Eriksenin paranemista