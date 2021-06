Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Huuhkajien fanit saivat kokea EM-kisojen alkulohkon päätöspelissä Belgiaa vastaan jalkapallon tunneskaalan ääripäitä: helpotuksen huokaisuja, riemua, piinaavaa jännitystä ja epätoivoa. Kaikki päättyi pettymykseen.

EM-turnauksen ennakkosuosikkeihin lukeutuva Belgia voitti Suomen 2–0 ja tarrasi kiinni lohkovoittoon ja eteni 16 parhaan joukkoon. Suomi taasen joutuu jännittämään jatkopääsyään.

Belgia loi läpi ottelun vaarallisen näköisiä tilanteita, mutta Suomi selvisi 74. peliminuutille asti 0–0-tilanteessa.

Yksi syy oli onni. Jalkapallojumalat antoivat Suomelle mahdollisuuden jopa voittaa ottelun.

Belgia oli lähellä 1–0-johtoa jo 34. peliminuutilla. Belgian tähtipelaaja Kevin De Bruyne pujotteli Suomen puolustuksen läpi ja keskitti maalille. Paulus Arajuuri esti syöttölinjan, mutta tarkkasilmäisimmät saattoivat huomata, että Lukas Hradeckyn pää esti maalin.

Suomen fanit saivat huokaista helpotuksesta myös ensimmäisen puoliajan lopulla. Eden Hazard sai pallon rangaistusalueen sisällä ja kaatui HJK-puolustaja Daniel O’Shaughnessyn kosketuksesta.

Yle Urheilun asiantuntijan Sebastian Sorsan mukaan tuomari olisi voinut viheltää tilanteesta rangaistuspotkun.

– Hazardilta oli vähän liioittelun makua kaatumisessa, mutta oli siinä myös kosketus. Se oli pilkun suhteen mielestäni 50–50.

Sentit eivät olleet Suomen puolella Venäjää vastaan, kun Joel Pohjanpalon maali hylättiin paitsiona.

Nyt oli Belgian vuoro saada vieläkin täpärämpi paitsiotuomio. Videotuomari VAR hylkäsi Romelu Lukakun maalin.

– Näytti, että se oli selvä maali, ja niin näkivät myös monet pelaajat. Tavallaan Belgia olisi sen maalin ansainnut. Suomi oli enimmäkseen purjeessa ja maaliodottamat paukkuivat Suomen rangaistusalueella, Sorsa sanoo.

Suomen onni kääntyi

Sitten Huuhkajat vaihtui hetkessä Hannu Hanhesta Aku Ankaksi.

Thomas Vermaelenin pusku osui tolpan kautta Hradeckyn käteen, ja pallo pomppi epäonnisesti Suomen maaliin. Hradecky oli Suomen maalilla ottanut aiemmin kaksi loistavaa koppia täydellä taidolla.

– Kun maaliodottama on noin korkea, niin kyllä se joskus menee maaliin. Joskus onni ja pelitapa kantavat tiettyyn pisteeseen asti. Maali oli odotettu lopputulema, Sorsa arvioi.

Serie A:ssa pelaavan Interin maalipyssy Lukaku lisäsi loppulukemat 2–0:aan. Maailmanluokan hyökkääjä näytti Suomen puolustukselle, miten maali tehdään oppikirjamaisesti rangaistusalueelta.

Fyysinen Lukaku pelasi tilanteessa Veikkausliigapuolustaja O’Shaughnessya vastaan.

– Ei ole väliä, minkä liigan puolustaja on kyseessä. Jokainen on tuossa tilanteessa Lukakun kanssa vaikeuksissa. Tuo on puolustajalle pahin mahdollinen asetelma. Lukakun kuti on käytännössä mahdoton estää. Ainoa keino on yrittää päästä pallon ja maalivahdin väliin.

Suomi olisi tasapelillä päässyt varmasti jatkoon.

Tappiolla Suomi sijoittui lohkossa kolmanneksi. Lohkokolmosten vertailussa Suomi on tällä hetkellä viimeinen jatkoonmenijä. Mahdollisuus jatkopaikkaan on, mutta siinä tapauksessa Suomen pitää palata takaisin Aku Ankasta Hannu Hanheksi.

Näet tästä jutusta skenaariot, miten Suomi voi päästä vielä jatkoon.

