Yli 80 prosenttia japanilaisista vastustaa Tokion olympialaisten pitämistä tänä vuonna

Japanin koronavirustilanne on pahentunut viime aikoina

Yli 80 prosenttia japanilaisista vastustaa Tokion olympialaisten järjestämistä tänä vuonna, kertoo kysely. Kisojen avajaiset on tarkoitus pitää 23. heinäkuuta.

Asahi Shimbun -sanomalehden gallupissa 43 prosenttia vastaajista halusi, että olympialaiset peruttaisiin kokonaan, ja 40 prosenttia toivoi kisojen lykkäämistä eteenpäin. Vain 14 prosenttia vastaajista kannatti kisojen pitämistä tänä kesänä. Vastarinta on voimakkaampaa kuin kuukausi sitten.

Japanin koronavirustilanne on pahentunut viime aikoina. Viimeisen viikon aikana on todettu keskimäärin yli 6 000 tartuntaa päivässä, mikä on eniten sitten tammikuun.

Tokion olympialaiset piti alun perin järjestää kesällä 2020, mutta ne siirrettiin pandemian takia vuodella eteenpäin. Järjestäjät ovat vakuuttaneet, että kisat ovat tiukkojen turvatoimien ansiosta koronaturvalliset. Kisoihin ei esimerkiksi päästetä lainkaan katsojia ulkomailta.

