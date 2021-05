Terassit täyttyvät, mutta urheilukatsomot ovat tyhjillään – jalkapalloväen ymmärrys alkaa loppua: "Todella pettynyt päätöksentekoon tässä maassa"

Jalkapallon Veikkausliigan yleisörajoitukset ovat aiheuttaneet paljon keskustelua viime viikkoina. Koronviruspandemiasta johtuvien rajoituksien mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla katsomoihin voidaan ottaa tällä hetkellä vain kuusi henkeä. Toisaalta esimerkiksi Seinäjoella ja Kuopiossa otteluihin saa ottaa jo noin 2 000 katsojaa.

Jalkapalloväen kannanotoissa on ihmetelty, miksi terassit saavat olla täynnä ihmisiä, kun jalkapallokatsomoihin saa ottaa vain muutamia katsojia. Useamman veikkausliigaseuran edustaja on ihmetellyt asiaa julkisesti, kuten Ilveksen Toni Hevonkorpi Twitterissä (siirryt toiseen palveluun). Tilanne tuntuu monen mielestä epäloogiselta ja epäreilulta.

Veikkausliigan johto kutsui viikonloppuna pääministeri Sanna Marinin sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun tutustumaan terveysturvalliseen jalkapallo-otteluun. Marin vastasikin nopeasti myöntävästi.

Viime kesänä voimassa olivat valtakunnalliset rajoitukset, joista valtioneuvosto päätti. Silloin yleisöä voitiin ottaa enemmän.

Nyt päätökset on viety aluehallintovirastoille, koska tautilanteet ovat erilaiset eri puolilla maata. Yle Urheilun tietojen mukaan viranomaiset ovat tosin siirrelleet vastuuta toisilleen. Aluehallintovirastojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriöltä ei ole tullut ohjauskirjettä, kun taas valtioneuvoston taholta todetaan, että ratkaisut tehdään paikallisesti.

Tilanteet muuttuvat koko ajan, mutta katsomorajoitukset ovat tällä hetkellä suunnilleen seuraavat: SJK ottaa seuraavaan otteluun noin 2 000 katsojaa. KuPSilla oli edellisessä ottelussa noin 650 katsojaa, mutta sekin on ilmoittanut voivansa ottaa jatkossa noin 2 000.

AC Oulu voi ottaa 400 ja IFK Mariehamn 250 katsojaa, mutta määrä voi kasvaa muutamalla sadalla.

Haka ja Ilves voivat ottaa50, KTP 20, FC Lahti ja FC Inter 10, HJK, HIFK ja FC Honka 6 katsojaa.

Jalkapalloa pelataan Suomesa lähs tyhjille katsomoille. Matti Raivio / AOP

"Jalkapallo tuntuu unohdetulta"

Turussa aluehallintoviraston uuden päätöksen mukaan katsomoon saa ottaa kymmenen ihmistä, kun aiemmin yleisöä sai olla kuusi henkeä. Tämä ei ymmärrettävästi juuri lohduta FC Interissä.

– Ongelman ydin on siinä, että jalkapallo ja muutkin lajit tuntuvat tässä tilanteessa unohdetuilta. Samaan aikaan kun muualla yhteiskunnassa tapahtuu avautumista, meillä se ei ole näkynyt millään tavalla. Viime vuoden perusteella voimme osoittaa, että täällä on erittäin hyvät mahdollisuudet järjestää turvallisia tapahtumia, FC Interin hallintopäällikkö Lauri Kemppainen sanoo.

Sarjanousija AC Oulu saa ottaa vähän enemmän yleisöä kuin Inter.

– Meillä oli 400 katsojaa lauantain pelissä. Se oli meidän tulkintamme, että sen verran saamme ottaa. Yksi kritiikin aihe onkin se, että tiedottaminen ei ole ollut kovin selkeää, AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen toteaa.

Tiedottamista arvostelee myös FC Interin Kemppainen.

– Aika vähän on tullut tietoa siitä, miten avaaminen olisi tarkoitus tehdä. Uutisten varassa olemme.

Meriläinen lataa kovaa kritiikkiä rajoituksista.

– Rajoitukset ovat yksinkertaisesti aivan järjettömiä. Oulussakin kesä on tullut, ihmiset vaeltavat kaupungilla ja terassit ovat kuin ammuttu täyteen. Urheilutapahtumiin pääsee kuitenkin vain hyvin pieni määrä yleisöä.

– Sekin logiikka puuttuu, että otimme viime kesänä 1 500 ihmistä ja syksyllä vielä enemmän. Pystyimme järjestämään tapahtumat turvallisesti. Syksyllä tautitilanne tällä alueella oli paljon pahempi kuin nyt. Tuntuu erikoiselta, että säännöt muuttuvat tiukemmiksi, AC Oulun toimitusjohtaja perustelee.

Otso Virtasen KuPS ja Timo Furuholmin Inter kohtasivat Veikkausliigan avauskierroksella. KuPS saa ottaa katsomoon 2 000 katsojaa, kun Inter vain 10. Roni Lehti / Lehtikuva

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo vahvistaa, että riskit ulkoilmassa ovat pienet.

– Lähtökohtaisesti ulkotiloissa riskit ovat huomattavasti pienempiä kuin sisätiloissa. Turvaväleillä ja maskit päässä ulkotiloissa tartuntariski on aika olematon, Aivelo toteaa.

– Jos takana tai vieressä joku huutaa, niin mahdollisuus tartuntoihin sinänsä on. Toinen asia on se, miten on hoidettu liikkuminen katsomoihin tai onko sisätiloissa esimerkiksi vessoja.

Näihin asioihin kiinnitettiin paljon huomiota jo viime kesänä jakamalla katsomoita lohkoihin ja järjestämällä eri kulkureittejä niihin.

Urheilusta vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ymmärtää hyvin seurojen tuntemukset.

– Jos terassit täyttyvät kansasta ja katsomot eivät, se on epäreilua. Hallituksen tavoitteena pitää olla se, että yhteiskuntaa avataan reilusti ja yhdenvertaisesti. Vastauksen ei tarvitse olla kyllä tai ei, eli kaikki auki tai kaikki kiinni. Voidaan avata vastuullisella tavalla.

Seuroja auttaisi tieto siitä, miten rajoitukset ovat muuttumassa. Seurat eivät tiedä, kuinka paljon kesäkuussa katsomoon voi ottaa yleisöä.

– On todellakin kohtuullinen vaatimus urheilun toimijoilta, että toimintaan syntyisi ennustettavuutta. Tätä pyrimme lisäämään hallituksessa. Samalla on reilua sanoa, että olemme tekemisissä sen epävarmuuden kanssa, että tautilanne voi huonontua yhtäkkiä jossain päin Suomea.

Ministeri Annika Saarikko ymmärtää urheiluväen huolen. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

"En näe, että missään vaiheessa olisi ollut syytä luottamuksen menettämiseen"

AC Oulun Meriläisen kritiikki kohdistuu päättäjiin ja päättäjien vastuun siirtelyyn.

– Tilanne on todella epäreilu. Mitään ei olla valmiita korvaamaan, mutta rajoituksia asetetaan. Täytyy olla todella pettynyt päätöksentekoon tässä maassa. Urheilun ja kulttuurin tapahtumien alta on vedetty matto.

– Joka viikko odotamme, kun hallitus tekee linjauksia, mutta se siirtää vastuuta aluehallintovirastoille, aluehallintovirastot siirtävät vastuuta paikallisille koronanyrkeille ja koronanyrkit eivät uskalla tehdä päätöksiä. Kaikki hakevat tukea ylimmältä päättävältä elimeltä eli eduskunnasta.

Rajoitusten taloudelliset vaikutukset ovat seuroille isot.

– Puhutaan kymmenistätuhansista euroista ottelua kohden. Pelkästään kausikorttilaisia on meillä reilu tuhat. Hekään kaikki eivät pääse sisään, joten emme voi tietenkään myydä irtolippuja. Pidimme palvelupisteetkin kiinni, joten kukaan ei pystynyt käyttämään siellä rahaa. Pitkää miinusta tulee joka ottelusta. Tilanne on todella surullinen, Meriläinen huokaisee.

Sekä Meriläinen että Kemppainen toivovat enemmän tapauskohtaista harkintaa. Jos seurat pystyvät osoittamaan, että ne kykenevät järjestämään tapahtumia turvallisesti, niitä pitäisi saada järjestää.

– Tapahtumapaikat ovat erilaisia keskenään. Yleisten ohjeiden tekeminen on vaikeaa ellei mahdotonta. Pitäisi katsoa enemmän tapauskohtaisesti. Pitäisi olla joku virkamies, joka kysyisi, että miten aiotte järjestää tapahtuman vastuullisesti. Sitten voisimme tehdä suunnitelman miten aiomme sen tehdä, Meriläinen visioi.

– Toivomus viranomaisille on, että avataan tapahtumat ja luotetaan järjestäjään. Tapahtumien järjestäminen on kuitenkin meidän ydinosaamistamme. En näe, että missään vaiheessa olisi ollut syytä luottamukseen menettämiseen.

AC Oulu nousi viime kauden päätteeksi Veikkausliigaan. Lehtikuva / Timo Heikkala

Interin Kemppainen on samoilla linjoilla.

– Toivoisin, että voitaisiin ottaa huomioon, minkälaisissa olosuhteissa tapahtumia järjestetään. Pystyisimme järjestämään kohtuullisen kokoiselle yleisölle täysin koronaturvallisen tapahtuman.

Saarikolla tuntuukin olevan vastaus juuri näihin huoliin ja terveisiä aluehallintovirastoille.

– Suomessa on haluttu pitää kiinni siitä, että päätökset tehdään alueilla, joissa on paras tuntemus kunkin alueen tautitilanteesta. Se edellyttää kuitenkin sitä, että alueen viranomaisten on hyvä tehdä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden, kuten urheiluseurojen kanssa.

– Ei tarvitse vastata ei, vaan voidaan sanoa, että kyllä voidaan järjestää, kunhan huolehditaan katsomolohkoista, kasvomaskeista, käsihygieniasta. Pidän tärkeänä, että ulkotiloissa voidaan tinkiä kahden metrin turvavälivaatimuksesta.

Milloin sitten voitaisiin päästä kokonaan eroon katsomorajoituksista? Saarikko näkee valoa tunnelin päässä.

– Kesä ei ole normaali, mutta se on normaalia kohti kulkeva. Kaikki se mikä oli mahdollista viime kesänä, pitää olla mahdollista myös tänä kesänä. Syksy näyttää jo ajalta, jolloin voimme palata täysiin katsomoihin, mutta ennalleen kaikki ei hetkeen palaa.

