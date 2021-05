"Huuhkajat voittaa Euroopan mestaruuden!" Rajoja rikkova podcast saa absurdeja piirteitä – sekoilun taustalta paljastuu myös painavaa asiaa

Mauri Ratilainen/All Over Press

Huuhkajat on selvinnyt miesten jalkapallon EM-kisoissa loppuotteluun. Finaalivastustaja on Englanti. 50-vuotias legenda Jari Litmanen on kentällä, ja Suomi saa kulmapotkun ottelun loppuhetkillä. Maali! Suomi voittaa jalkapallon Euroopan mestaruuden!

Näin käynnistyy Ylen uunituore fiktiota ja faktaa yhdistelevä Huuhkajamania-podcastsarja. Euroopan mestaruuden tuoma jalkapallohuuma valtaa koko Suomen. Erikoislähetystä vetävät Yle Urheilun toimittaja Riku Salminen ja suuri jalkapallon ystävä, muun muassa Ylellä politiikan toimittajana työskennellyt Olli Seuri.

Ohjelmassa revitellään ja kuuntelijaa ravistellaan audion voimalla yhteensä 15 jakson verran. Sarja alkaa Yle Areenassa 25. toukokuuta ja 31. päivä Radio Suomessa.

Jakso 1: Suuri urheilujuhla

Salminen ja Seuri heittäytyvät rooleihinsa omana itsenään.

– Pieni häpeän tunne iski välillä, kun kuulin lopputuloksen. Se on kuitenkin hyvä asia, koska silloin se herättää tunteita kuulijassa, Seuri hymähtelee.

Salminen on tuttu Ylen jalkapallolähetyksistä. Vastaavanlaista heittäytymistä ei ole häneltäkään aiemmin nähty.

– Häpeä on hyvä tunne. Haluan opetella sen sietämistä, Salminen heittää.

Jukka Lintinen ja Tuuli Laukkanen / Yle

Kaksi jalkapallonoviisia

Salminen ja Seuri ovat jalkapalloihmisiä. Sarjan on kuitenkin käsikirjoittanut ja tuottanut kaksikko, joka ei tiennyt ohjelmaan lähdettäessä juuri mitään jalkapallosta.

Aapa Productions -tuotantoyhtiössä työskenteleville Suvi Tuuli Katajalle ja Elli Salolle paitsio ja maalipotku ovat vieläkin varsin vieraita termejä.

Idea Huuhkajamaniasta lähti vireille tasan vuosi sitten. Salo kertoo, että Salmisen ehdotus jalkapallosarjasta kuulosti välittömästi loistavalta idealta.

– Se tuntui raikkaalta ajatukselta, joka ei olisi tullut meidän kummankaan mieleen.

Pirjo Heikkilä (vas.), Suvi Tuuli Kataja ja Elli Salo olivat tekemässä Huuhkajamaniaa. Huuhkajamanian tekijätiimi

Salo ja Kataja tekivät aiemmin palkitun Naisen kosto -podcastsarjan Ylelle. Faktaa ja fiktiota yhdistellyt sarja toimi Huuhkajamanian pohjana.

– Jos tämä sarja ei olisi mennyt överiksi, tyylilaji olisi voinut olla epäselvä, Kataja sanoo.

"Överiksi menemisen voi tehdä hallitusti"

Sarja vie kuuntelijan hullujen mielikuvien keskelle. Kymmeniä tuhansia ihmisiä osallistuu moshpittiin Helsingin kauppatorilla EM-voittohumussa. Jari Litmanen kruunataan Suomen kuninkaaksi.

Pakkaa hämmentää, kun Suomen päävalmentaja Markku Kanerva piipahtaa podcastissa. Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen lataa pöytään ihka oikeita faktoja suomalaisen jalkapallon tilasta.

Salo ja Kataja kuvaavat tyylilajia "genrehybridiksi".

– Moshpitissä ei voi olla 20 000:tta ihmistä samaan aikaan, mutta sen voi tehdä audioksi. Meillä on käsissä väline, jolla voi tehdä mitä vain. Fiktiota on hauska kirjoittaa aiheesta, josta ei tiedä mitään. Se on kuin aarreaitta. Överiksi menemisen voi tehdä hallitusti audiossa, Salo alleviivaa.

Olli Seuri (kesk.) pääsi tatuointipöydälle. Riku Salminen seuraa vierestä. Huuhkajamanian tekijätiimi

Sieltä paljastuu Huuhkaja-tatuointi. Huuhkajamanian tekijätiimi

Salmisen roolin erikoislähetyksen vetäjänä ymmärtää. Onhan hän hassutellut Ylen lähetyksissä aiemminkin, muun muassa heittämällä pullaa hiihtäjille suorassa lähetyksessä.

Mutta miten ihmeessä vakavahenkistä poliittista keskustelua A-studiossa vetänyt Seuri päätyi tähän sarjaan?

– Ajattelen, että olen tuonut tähän ohjelmaan itseni. Tulen paikalle ja esitän hahmoa, jota on haettu minusta. Tavallaan se henkilö olen minä ja tavallaan en, Seuri avaa.

Salminen kiittelee Eloa ja Katajaa turvallisen ympäristön luomisesta, joka auttoi heittäytymään.

– Aina oli kiva mennä studiolle. Se ei tuntunut lähetystä tehdessä niin hulluttelulta. Se tuntui hulluttelulta, kun niitä jaksoja sitten kuunteli. Siinä vaiheessa se oli jo liian myöhäistä, Salminen vitsailee.

Meillä on käsissä väline, jolla voi tehdä mitä vain. Elli Salo

"Parasta, mitä voin työssäni kokea"

Huuhkajamaniassa kuullaan arkistomateriaalia vuosien varrelta ja kuuntelijalle tuodaan mieleen nostalgisia hetkiä.

Vuoden 1997 surullisen kuuluisa MM-karsintaottelu Suomi–Unkari palautuu kaikkien mieleen Antero Mertarannan parkuessa.

– Voi luoja paratkoon! Mertaranta surkuttelee viime hetken Unkarin maalia.

Podcast vie kuulijaa audion voimalla paikasta toiseen. Myös niihin epätoivoisiin hetkiin, jotka eivät valitettavasti ole fiktiota.

– Huomasin, minkälainen voima arkistopätkissä on, Suomi–Unkari-ottelun paikan päällä todistanut Seuri sanoo.

Arkistomateriaalin tehokkuus yhdistettynä muuhun rikkaaseen äänimaailman teki myös Salmiseen suuren vaikutuksen.

– Olen ylpeä siitä, kuinka monta tasoa tähän saimme. Voi olla kivaa, mutta voi olla myös asiallista. Se on parasta, mitä voin työssäni kokea. Se on myös näin mahdollista.

Suomen maajoukkueella on kannattajille monia merkityksiä. Huuhkajamania tarkastelee jalkapalloa laajemmin kulttuurisena ilmiönä. Tomi Hänninen

Painavaa journalismia pinnan alla

Kaiken hulluttelun keskeltä löytyy siis painavaa asiaa. Huuhkajamaniassa käsitellään muun muassa jalkapalloon liittyvää korruptiota. Salon ja Katajan strategia on tehdä dramaturgiaa, joka kätkee ovelasti isoja ja vaikeita asioita.

Salon mukaan asioiden "piilottaminen" toimii paremmin kuin niiden sanominen suoraan.

Salminen piti tästä tyylistä.

– Siellä on painavaa journalismia kaiken sen pelleilyn ohessa. Fiktiivinen lähtökohta on hieno tapa käsitellä urheilua.

Monessa podcastissa aiemmin mukana olleen Seurin mukaan lopputulosta tukee arkistomateriaalin lisäksi muu rikas äänimaailma.

– Tämä on yksi esimerkki, mitä audio voi tänä vuonna olla. Voimme tehdä sellaista, mitä ei ole tehty viime vuosikymmeninä. Tämä on parasta draaman ja urheilun yhdistämistä, Seuri hehkuttaa.

Huuhkajat pelaa kesäkuussa ensimmäistä kertaa EM-kisoissa. Manuel Geisser / AOP

Podcastin tekeminen avasi Salolle ja Katajalle silmiä. Jalkapallo avautuu heille nyt täysin eri tavalla mitä aiemmin. Kaksikko huomasi podcastia tehdessä jalkapallon kauneuden.

– Jalkapallo koskettaa ja liikuttaa. Tuli tunne, että pitää tehdä tällaista lisää. Ylellä ei ole tehty aiemmin tehty urheilun ja draaman yhteistyötä. Miksi? Salo kysyy.

Voiko näin tapahtua oikeasti?

Todellisessa maailmassa Suomi-jalkapallo on ollut kovassa nosteessa viime vuosina. Huuhkajat selvitti tiensä ensimmäistä kertaa EM-kisoihin marraskuussa 2019.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue, Helmarit, eteni vuosien tauon jälkeen EM-kisoihin. Suomen miesten futsalmaajoukkue raivasi tiensä EM-kisoihin ensimmäistä kertaa.

Suomi on kokenut hienoja voittoja vuoden sisällä. Huuhkajat peittosi hallitsevan maailmanmestarin Ranskan syksyllä 2–0 maaottelussa. Helmarit voitti kaksi tärkeää EM-karsintaottelua loppuhetkien maaleilla.

Amanda Rantasen käsittämätön maali naamalla menisi ihan täydestä Salon ja Katajan käsikirjoittamasta loppuratkaisusta. Se oli kuitenkin totta.

Itse asiassa. Miten utopistinen sarjan pääteema, Huuhkajien Euroopan mestaruus, lopulta on?

– En ole valmis uskomaan vielä, että Suomi voittaa EM-kisat. Mutta jos näin pääsisi käymään, maailma voisi olla tällainen, mitä tässä sarjassa kuullaan, Salminen vastaa.

Yle välittää jalkapallon miesten EM-kisat kanavillaan. Suomi avaa kisaurakkansa Tanskaa vastaan 12. kesäkuuta.

Kuuntele Huuhkajamania-podcastin kaikki jaksot täältä.

