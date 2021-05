Avopuoliso kertoo Leijonien hyökkääjän poikkeuksellisesta luonteesta – "On uskomatonta, miten optimistinen ihminen hän on"

Uran piste-ennätys, KHL-siirto ja ensimmäiset MM-kisat. Hannes Björnisen kulunut kausi on ollut läpimurto eliittiin, mutta se ei ole sattumaa. Poikkeuksellinen pitkäjänteisyys on nostanut lahtelaisen Leijoniin.

Suomi kohtaa tänään USA:n jääkiekon MM-kisojen ottelussa klo 16.15 Suomen aikaa.

Jääkiekon MM-kisojen ensikertalainen Hannes Björninen, 25, on monin tavoin Jukka Jalosen luotsaaman Leijonien MM-joukkueen pelaajakuva. Suomen joukkue on täynnä suurelle yleisölle tuntemattomia pelaajia, kuten myös kahden vuoden takainen mestarijoukkue. Toisaalta joukkueessa on paljon pelaajia, joille MM-turnaus on ponnahduslauta kohti kirkkaampia valoja.

Björninen on juuri sellainen pelaaja. Monipuolinen vastuunkantaja, joka on noussut viimein tähteyden kynnykselle.

Lahden Pelicansin kapteenina viime kaudella toiminut lahtelainen nakutti SM-liigassa uransa piste-ennätyksen 47 tehopistettä (16+31). Björninen varmisti runkosarjan viimeisellä kierroksella voittolaukauskilpailussa Pelicansille suoran pudotuspelipaikan ja melkein kampesi seuransa omakätisesti jatkoon Turun Palloseuraa vastaan.

Seuraavaksi kerrottiin, että Björninen siirtyy KHL-joukkue Helsingin Jokereihin. Hienon kevään kruunu on valinta MM-kisoihin.

Vaikka Suomi-paidassa vastuun tehopisteistä kantavat toiset pelaajat, jäänee Björninen varmasti mieleen viimeistään nyt suomalaisille jääkiekon seuraajille. Ei olisi myöskään suuri yllätys, jos Björninen ottaisi Leijonissa välittömästi johtajan roolin.

Syynä eivät ole ainoastaan hänen komeat viiksensä, joista Pelicans teetti keväällä ajankuvaan sopivasti kasvomaskin (siirryt toiseen palveluun).

Tunnekontrollia

Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä tapasi Björnisen ensimmäistä kertaa Pajulahden liikuntakeskuksessa kesällä 2010. Tuolloin 15-vuotias Björninen teki alusta saakka vaikutuksen Niemelään.

– Hannes oli ensimmäisestä päivästä saakka niin jäällä kuin sen ulkopuolella hyvin jämäkkä. Vaikka hän olikin silloin nuori poika, sellainen määrätietoisuus on näkynyt kaikessa hänen tekemisessään aivan alusta saakka, Niemelä muistelee Yle Urheilulle.

Kaksikon matka jatkui neljä kautta junioreissa. Niemelä sanoo, että Björninen on hänen mielestään pohjimmiltaan sama ihminen kuin runsaat kymmenen vuotta sitten. Vuosien myötä on tullut aikuismaisuutta, mutta isoin muutos on ollut rauhallisuuden lisääntyminen.

– Nuorempana hänen tunteensa heittelivät aika laidasta laitaan. Nykyään hän on useissa tilanteissa yleisesti rauhallisempi. Se on osa hänen aikuistumista ja kypsymistään. Muutoin siellä on taustalla aika tasan sama jätkä kuin aikoinaan, hän arvioi.

Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä on tuntenut Hannes Björnisen yli kymmenen vuoden ajan. Tomi Natri/All Over Press

Niemelällä on vuosien varrella aikaa analysoida Björnistä ja hänen nuoresta asti säilyneitä ominaisuuksiaan.

– Hänen pitkäjänteisyytensä on aivan täysin poikkeuksellista verrattuna lähes keneen tahansa muuhun, ketä tunnen. Hän pystyy menemään kohti pitkän matkan tavoitettaankin niin, että hän ei missään vaiheessa turhaudu, esimerkiksi siihen jos tuloksia ei välittömästi näy.

Kapteenille tilattu vahvempia mailoja

Halu voittaa korostuu erityisesti Björnisen yhdessä erikoisalassa, aloituksissa. Lahtelaisen armottomat aloituskamppailut pisteellä ovat nousseet SM-liigaa seuraavien mieleen.

Björninen aloitti SM-liigan runkosarjassa kolmanneksi eniten kaikista pelaajista. Pelicans-hyökkääjä voitti 62,6 prosenttia kaikkiaan 1 151 aloituksesta. Lukema oli koko sarjan paras eniten aloittaneista pelaajista.

Tahto näkyy myös mailojen kulutuksessa. Björnisen mukaan (siirryt toiseen palveluun) hänellä kuluu kauden aikana useita kymmeniä pelikeppejä. Pelicans on joutunut myös pyytämään varustevalmistajaltaan vahvempia varsia kapteeninsa käyttöön.

Hannes Björninen on ottanut SM-liigan aloitusympyrät omakseen. Lahtelaisen tahto voittaa aloituksia on aiheuttanut tuhoa hänen mailoilleen. Markku Hyttinen / AOP

Niemelän mukaan Björninen ei ole niinkään poikkeuksellinen tahtokiekkoilija, vaikka hänen halunsa voittaa korostuukin hänen pelaamisessaan.

– Kun mennään maailman huipulle, kaikilla on poikkeuksellinen halu voittaa. Mielestäni “Hanun” poikkeusominaisuus on nimenomaan se, että hänellä on todella vahva ymmärrys tavoitteidensa saavuttamisen vaatimuksista. Hänen sisäinen motivaationsa itsensä kehittämiseen on niin kova.

– Hän on valmis tekemään aamusta toiseen valintoja, joita huipulle pääsemiseen vaaditaan ja ilman sitä, että hän kokisi niitä minkäänlaisiksi uhrauksiksi.

"Ei pelata hyvän mielen tennistä"

Björnisen kanssa yhdessä C- ja B-junioreissa pelannut lapsuudenystävä Toni Tulonen on nähnyt Pelicans-kipparin voitontahdon monin tavoin. Juniorina kaksikko pelasi alueen kahdessa eri junioriseurassa, Björninen Kiekkoreippaassa ja Tulonen hollolalaisessa Pelicans 2000:ssa. Lisäksi heidän alakoulunsa, Kärpänen ja Kasakkamäki, päätyivät usein vääntämään keskenään Lahden koulujen välisissä kilpailuissa.

– Olemme skabanneet pienestä pitäen. Hanneksella on ollut aina älyttömän kova nälkä voittaa. Hänellä on ollut myös aina selkeä kuva siitä, miten se voitto voidaan saavuttaa, Tulonen sanoo.

– Nykyisin emme enää hirveästi pelaa mitään vastakkain, mutta voisin sanoa, ettei Hanneksen kanssa voi ainakaan ihan hyvän mielen tennistä pelata, Tulonen naurahtaa.

Kun kaksikko pääsi samaan joukkueeseen, Tulonen pisti merkille Björnisen päämäärätietoisuuden. Tulosen mukaan hänen ystävänsä on tehnyt erilaisia valintoja verrattuna muihin heidän ikäluokkansa pelaajiin.

– Hän on aina, junioriajoista saakka, löytänyt keinot pärjätä korkeammalla tasolla. Hänen ei ole kuitenkaan ole tarvinnut tehdä numeroa siitä, mihin hän on menossa.

"Täydellinen johtaja"

Kun esimerkki on kentällä ja kentän ulkopuolella yksilönä kunnossa, on helpompaa vaatia muiltakin. Björninen valittiin joukkueensa kapteeniksi jo ensimmäisellä Pelicansin C-junioreissa pelatulla kaudella. Sama vastuurooli on jatkunut jokaisessa lahtelaisseuran edustusjoukkueessa, jossa hän on ennättänyt pelata. Hänestä tuli kaudella 2018–19 liigajoukkueen kapteeni, vain 22-vuotiaana.

Björninen iski SM-liigan pudotuspeleissä kypärätempun Turun Palloseuran verkkoon. Kapteenin taistelu ei riittänyt, vaan lahtelaiset putosivat puolivälierissä. Tomi Natri / All Over Press

– Hannes ei ole ollut koskaan äänekkäin pukukopissa meidän peliaikoinamme. Hänen päivittäinen tekemisensä on puhunut aina puolestaan. Hän on aina asettanut toisille esimerkin ja samalla yleisen tason hänen omalla työnteollaan, Tulonen arvioi.

Tommi Niemelän mukaan kaikki C-kirjaimet Kiekkoreippaan kasvatin rinnassa ovat lopputulos Björnisen periksiantamattomuudesta ja esimerkillisyydestä.

– Mitään hänen valinnoistaan jäällä ja jään ulkopuolella ei voi leimata vääräksi. Oli se mikä tahansa tapahtuma ottelua ennen tai jälkeen, hän vetää niissäkin aina täysillä.

Björninen on myös vuosien aikana kasvanut äänekkääksi johtajaksi, joka pystyy nykyisin myös johtamaan suullisesti ja vaatimaan asioita.

– Hän uskaltaa vaatia asioita muilta, mutta ihan ennen kaikkea itseltään. Silloin on helppo vaatia, kun esimerkki on loistava ja kaikki tekeminen on joukkueen eteen. Hän on näin ollen täydellinen johtaja, Niemelä ylistää.

Vastoinkäymiset kasvattaneet

Yli viisi vuotta Björnisen kanssa yhtä pitänyt avopuoliso Selma Pöntinen allekirjoittaa kumppaniinsa kiekkopiireissä liitetyt arvot.

– On uskomatonta, miten optimistinen ihminen hän on. Kun miettii hänen urallaan tulleita vastoinkäymisiä, kuten useampana kautena tulleita loukkaantumisia, on selvää, että ne aiheuttavat intohimoasiassa isojakin tunteita. Itse näen Hanneksen optimismin juuri noissa paikoissa erityisesti. Hän näkee aika nopeasti sen, mitä pitäisikin tehdä seuraavaksi, Pöntinen kuvailee.

Björnisen rankka pelityyli on vaatinut veronsa. Lahtelainen on joutunut loukkaantumisten vuoksi huilaamaan useampana kautena. Pöntinen on nähnyt näistä jokaisen läheltä.

– Hän on kehittynyt tässä vastoinkäymisten käsittelyssä ajan kanssa. Hän on aina tullut vahvempana takaisin, Pöntinen sanoo.

Björninen on myös kaukalon ulkopuolella avopuolisonsa mukaan erittäin pedantti. Määrätietoisuus heijastuu arkeenkin.

– Hän tekee kaikki hänelle tärkeät asiat viimeisen päälle. Treenaamisesta ja syömisestä lähtien. Hannes tiedostaa, että jääkiekkoilijan ura on vain hetken mittainen ja on aina valmis kääntämään sen vuoksi jokaisen kortin, Pöntinen kertoo.

Esimerkin näyttäminen kantaa tietyllä tavalla myös kaukalon luota kotiin.

– Hänen elämäntavastaan on tullu normi meille molemmille, myös itse tulee syötyä selkeämmin väliajoin, kun Hanneksella on kausi käynnissä, hän nauraa.

Joukkueen kulmakivi

Pelicansin päävalmentaja Niemelä osaa kuvailla erittäin hyvin, miksi Björninen palvelee pelillisesti Leijonia erinomaisesti Riiassa.

– Jääkiekkopelin sisällä on tietyllä kaavalla katsoen neljä roolia: kiekollinen ja kiekoton hyökkäävä pelaaja sekä kiekollinen ja kiekoton puolustava pelaaja. Hanneksella on erinomainen viiveetön tapa vaihdella pelaamistaan näiden roolien välillä.

Björninen teki debyyttinsä miesten maajoukkueessa 7. helmikuuta 2019. Matti Raivio/All Over Press

Niemelä käyttää esimerkkinä tilannetta, jossa sentteri antaa syötön täydestä vauhdista hyökkäyssuuntaan laiturilleen ja kiekko karkaa menetykseksi.

– Hanun reagointi tässä tilanteessa kiekollisesta hyökkääjästä kiekottomaksi hyökkääjäksi ja sen jälkeen välittömästi kiekottomaksi puolustajaksi on paljon nopeampaa kuin muilla pelaajilla. Tämän takia hän on aina nopeammin seuraavassa paikassa kuin muut. Hänen päänsä tikkaa nopeasti, kun muut joutuvat esimerkiksi luistelulla paikkaamaan tätä kaikkea, Niemelä avaa.

Niemelän mukaan Björnisen tähtiluokan läpimurto tällä kaudella on vuosien työn selkeä tulos. Suomen alle 18-vuotiaat vuonna 2018 MM-kultaan luotsannut Niemelä kertaa, että lahtelainen on tehnyt saman tempun joka junioriluokassaan.

– Minä oikeasti odotin sitä, että hän pystyy ottamaan sen ihan saman askeleen SM-liigassa, minkä hän on tehnyt monesti aiemminkin. Tämä kaikki juontuu siitä hänen loputtomasta palostaan tehdä itsestään parempi päivä kerrallaan.

Niemelä uskoo, että MM-kisoissa Björniseltä nähdäänkin juuri Jalosen suosimaa monipuolista vastuunkantoa.

– Hän tulee varmasti hoitamaan alivoima-ruutua, voittamaan aloituksia ja on varmasti koko joukkueen tasaisimpia suorittajia. Eiköhän sieltä saada myös maali ja jokunen pistekin, hän ennakoi.

