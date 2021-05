Valko-Venäjän kiekkopomo yhdistetty väkivaltaisuuksiin – Kalervo Kummola pelkää, että asia lakaistaan maton alle: "Itäblokin asioita yritetään suojella"

Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) varapuheenjohtaja Kalervo Kummola pelkää, että Valko-Venäjän jääkiekkoliiton johtaja Dmitri Baskovin kurinpitokäsittely yritetään lakaista IIHF:ssä maton alle.

Valko-Venäjä on jo pitkään ollut poliittisessa myllerryksessä, ja Baskov on yhdistetty Valko-Venäjällä julmuuksiin mielenosoittajia kohtaan. Tämän takia Kansainvälinen olympiakomitea on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun), ettei Baskov saa olla Valko-Venäjän olympiakomitean hallituksessa eikä osallistua mihinkään olympiakomitean toimintaan.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto sen sijaan on kertonut, että sen kurinpitokomitea tekee itsenäisen selvityksen Baskoviin kohdistuvista syytöksistä.

– Viimeksi kysyin neljä viikkoa sitten hallituksen kokouksessa, mitä kurinpitokomitean selvitykselle kuuluu. En saanut mitään vastausta. Minulla on pikkaisen sellainen pelko, että tätäkin asiaa yritetään painaa villaisella, koska näitä itäblokin asioita yritetään varjella ja suojella. Katsotaan, mitä tapahtuu nyt, kun meillä on kongressi Riiassa, Kummola totesi Yle Urheilulle.

IIHF:n kurinpitokomitean suomalaisjäsen Sampo Liusjärvi sanoi aikaisemmin Yle Urheilulle, että hän ei ole tietoinen kyseisestä tutkinnasta. Yle ei tavoittanut komitean puheenjohtajaa Gerhard Moesslangia.

Jääkiekon MM-turnaus alkaa tänään Riiassa. Latvia on antanut maahantulokiellon 277 Valko-Venäjän hallinnon edustajalle, joiden joukossa on myös Baskov. Kummola ei tiedä, onko Valko-Venäjältä tulossa delegaatiota seuraamaan Latvian MM-kisoja.

– Valko-Venäjällä on edustaja kansainvälisen liiton hallituksessa, ja hän on tulossa kisoihin. Hänellä on oikeus tulla kisoihin, sillä hän istuu meidän hallituksessa. Tämä Saksassa asuva mies edustaa Valko-Venäjää ja hänellä on kolmen eri maan passit, Kummola kertoi.

Valko-Venäjää IIHF:n hallituksessa edustaa Sergej Gontcharov.

Latvian parlamentti päätti, että kisoihin otetaan sittenkin yleisöä

MM-kisojen koronarajoituksista kehkeytyi Latviasa iso puoluepoliittinen kamppailu aivan kisojen alla.

Latvian parlamentti päätti torstaina illalla, että jääkiekon miesten MM-kisoja ei pelatakaan tyhjille katsomoille. Sisään päästetään ihmisiä, jotka ovat joko sairastaneet Covid-19-taudin tai jotka on rokotettu sitä vastaan. Päätös tuli vain päivää ennen kuin kisat alkavat Riiassa.

Jääkiekon MM-kisat näkyvät Riian katukuvassa. Markus Kuokkanen / Yle

Kysymyksestä tuli Latviassa dramaattinen poliittinen kamppailu, joka jakaa hallituspuolueita ja kirvoittaa kärkeviä kommentteja poliitikoilta. Aiemmin tällä viikolla koulutus- ja tiedeministeriö ajoi läpi areenoiden ovien avaamista, mutta pääministeri kieltäytyi ottamasta ehdotusta asialistalle hallituksen kokouksessa. Taistelu siirtyi parlamenttiin, jossa päätös tehtiin pitkien väittelyiden jälkeen torstai-iltana.

Kisajärjestäjät ovat sanoneet koko ajan, että he ovat valmiina aloittamaan lipunmyynnin muutaman päivän varoitusajalla, jos koronarajoituksiin tulee muutoksia.

IIHF ei voi vaikuttaa Latvian päätöksiin

Kummolanäkisi mielellään kisalehtereillä yleisöä. Suomalaisen kiekkopomon mukaan IIHF ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan Latvian koronalinjauksiin millään tavalla.

– Aikaisemmin meillä oli puhetta, että isompaan halliin olisi päästetty 1 400 ja pienempään 1 200 katsojaa. Tällä hetkellä tilanne on edelleen se, että yleisöä ei päästetä kisoihin. Toivossa eletään, ja päivä kerrallaan mennään eteenpäin, Kummola kommentoi Yle Urheilulle puhelimitse.

Maahantulosäännöt rajoittavat edelleen ulkomaisten kannattajien kisamatkoja. Latvian liikenneministeriön ja ulkoministeriön sivuilla kerrotaan, että tällä hetkellä Latviaan saa tulla vain erityisen tärkeästä systä, kuten työn tai opiskelun vuoksi. (siirryt toiseen palveluun)

Suomalaisia kiekkofaneja Kummola kehoittaa pysymään vielä kotimaassa.

– En kyllä lähtisi kokeilemaan ennen kuin tulee parempaa tietoa. Jos tämä muuttuu, niin silloin Suomen peleihin olisi varmasti paljon helpompaa päästä sisään, Kummola linjasi.

Latvian parlamentin päätös on hallituksen ja terveysviranomaisten linjan vastainen. Terveysministeri Daniels Pavluts AP-puolueesta tviittasi torstaina, että aloitetta tukeneet puolueet muodostavat ”hallituksen ja lääkäreiden vastaisen koalition”. Sivalluksen kohteena oli myös AP-puolueen hallituskumppani JKP, joka teki aloitteen yleisön sallimisesta.

Hallitus on ennenkin hävinnyt koronataisteluja parlamentille. Parlamentti päätti hiljattain hallituksen tahdon vastaisesti, että ravintoloiden terassit avataan taas.

Näillä näkymin yleisöä pääsisi jääkiekon MM-kisojen otteluihin aikaisintaan maanantaina.

