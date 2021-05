Kommentti: Harvinainen näky NHL:n pudotuspeleissä herätti huomiota – Pohjois-Amerikan urheilukatsomoissa on arvaamaton villin lännen meininki

Carolina Hurricanesin NHL-pudotuspeleihin on päässyt peräti 12 000 katsojaa. Bisnes pyörii taas, mutta seurat joutuvat muuttamaan suunnitelmiaan koko ajan, Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen kirjoittaa.

WASHINGTON/AUSTIN Yhdysvaltain pääkaupungin Ronald Reagan -lentokentällä on tungosta kuin vanhoina hyvinä aikoina. Koulujen lukuvuosi loppuu ja edessä on muistopäivän viikonvaihde. Yhdysvaltalaiset ovat liikkeellä sankoin joukoin.

He uskaltavat taas liikkua. Koronarokotukset ovat edenneet nopeammin kuin Euroopassa.

Puolet kansasta (siirryt toiseen palveluun)on saanut vähintään yhden piikin olkavarteensa. Puolet aikuisväestöstä (siirryt toiseen palveluun), yli 129 miljoonaa ihmistä, on rokotettu kokonaan. Tartuntatapaukset ovat laskussa, joten koronarajoituksia on purettu lähes kaikkialla maassa.

Liiketoiminta on palannut, mutta sen ympärillä leijuu edelleen uusien tartuntojen vaara.

Juuri ennen nousuamme koneeseen tulee kuulutus yllättävästä viivästyksestä. Austinin lennonjohdossa on havaittu koronatapaus. Kentän liikenne on pysäytetty siihen saakka, kunnes lennonjohtotorni on saatu desinfioitua.

Tällaiset tilanteet ovat tulleet piinallisen tutuiksi Pohjois-Amerikan ammattiurheiluväelle.

NHL:n pudotuspelejä tahkoavan Carolina Hurricanesin edustaja (siirryt toiseen palveluun)kertoo ESPN:llä oppineensa kuluneen vuoden aikana ainakin suunnittelemaan: Niin paljon kuin mahdollista pitäen samalla mielessä, että kaikki voi viime hetkillä kuitenkin muuttua.

Pohjois-Carolinan osavaltio on poistanut suurimman osan koronarajoituksista, joten Hurricanes myy playoff-otteluihinsa 12 000 lippua. Joukkueen kotihalliin mahtuisi 19 000 ihmistä, mutta tuokin määrä on enemmän kuin muilla NHL-joukkueilla tähän mennesssä. Floridan Panthersin peleissä on ollut 10 000 katsojaa.

Samaan aikaan Suomessa on keskusteltu siitä, saako urheilukatsomoihin ottaa yleisöä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla katsomoon pääsee tällä hetkellä kuusi katsojaa.

Toki myös Pohjois-Amerikassa asiassa on alueellisia eroja. Kanadassa pelataan edelleen pahvikasvoille. (siirryt toiseen palveluun)Samoin kuin baseballissa voi jääkiekossakin voi ostaa oman kuvansa katsomoon.

Nykyisistä katsojamääristään huolimatta kaikki joukkueet ja liiga tarvitsevat kipeästi lipputuloja. (siirryt toiseen palveluun) NHL:n yhteenlasketut lipputulot ovat laskeneet vuodessa lähes 3,6 miljardia dollaria eli noin 2,9 miljardia euroa.

NHL:n 2020–21 runkosarjaa seurasi paikan päällä reilut miljoona katsojaa. Koronan riepoman edelliskauden kokonaiskatsojamäärä oli 18,8 miljoonaa, sitä edeltävänä ehjänä kautena reilut 22 miljoonaa.

Toiveita nostaa nyt se, että talven suuret urheilutapahtumat eivät olleet pelättyjä koronalinkoja. Amerikkalaisen jalkapallon loppuottelu Super Bowl veti helmikuussa Tampan stadionille 25 000 katsojaa ja Daytona 500-kilpa-ajo yli 30 000 katsojaa, eikä pelättyjä tartuntoja tullut.

Kilpaurheilun yllä leijuu kuitenkin uhka mahdollisesti pitkäänkin. Yhdysvalloissa pelataan todennäköisesti jo kesällä täysille katsomoille, mutta muutama tartuntatapaus voi taas pysäyttää koneet.

Yhdysvalloista puuttuu yhtenäinen terveydenhuoltojärjestelmä. Koronarajoitukset vaihtelevat eri osavaltioiden välillä voimakkaastikin tartuntatilanteen mukaan.

Maanlaajuista rokoterekisteriä ei ole. Tämä luo ammattiurheiluunkin villin lännen arvaamatonta ilmapiiriä.

