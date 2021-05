Miltä tuntuu joutua täysin yllättäen kahden viikon koronakaranteeniin ulkomailla? "Olen aiemmin kuvitellut kokeneeni kovaa stressiä"

Suomen naisten lentopallomaajoukkue jäi jumiin Slovakian Nitraan toukokuun puolessa välissä, saavutettuaan ensin EM-kisapaikan.

Maajoukkue asetettiin kahden viikon karanteeniin, kun Suomen joukkueessa havaittiin koronatartunta. Viimeinen, merkityksetön karsintapeli Slovakiaa vastaan peruttiin ja tuomittiin Slovakian luovutusvoitoksi.

Joukkue on ennättänyt odottamaan kotiinpaluuta reilut kaksi viikkoa. Pitkittynyt karsintapelimatka on ollut pitkä ja puuduttava kokemus.

– Aika erikoista tämä on ollut. Vaikeaa aikaa myös henkisesti, en voi muuta sanoa. Olen aiemmin kuvitellut kokeneeni kovaa stressiä, niin tämä on ollut vielä kovempaa, Suomen keskitorjuja Anna Czakan kertoo puhelimitse Yle Urheilulle.

Czakanin mukaan naisten huumori ei ole kuitenkaan kaikonnut. Joukkueen kesken mieli on pysynyt korkealla.

– Huumori on tässä tilanteessa ollut meille iso apu, se on ollut aina meidän vahvuutemme, Czakan sanoo.

Hotellissa loukussa

Päävalmentaja Tapio Kangasniemi kertoo, että joukkue on pyrkinyt pitämään tuttua päivärytmiä yllä.

Aamupalan jälkeen pelaajille on vedetty Suomesta käsin fysiikkaharjoitteet. Pelaajien annettua negatiiviset koronavirustestit kahdeksan päivän karanteenin jälkeen, määräykset vapautuivat hieman ja joukkue on päässyt jo jaloittelemaan ulos. Maskit päässä, tietenkin.

– Rajoitukset ovat täällä tiukat. Kaikki muut hotellit ovat kiinni, mutta meidän hotellimme pidettiin auki vain meitä varten. Olemme siis olleet todella eristyksissä, Kangasniemi naurahtaa.

Tapio Kangasniemi ja hänen valmentamansa Suomen naisten lentopallomaajoukkue jäivät jumiin Slovakian Nitraan. CEV

– Aika on mennyt paljolti huoneissa. Pelaajia ja johtoryhmää pitää kiittää siitä, kuinka hyvällä ilmeellä he raskaassa paikassa ovat olleet.

Anna Czakan kertoo, että ulkoilu on ollut helpottava lisä, mutta hotellin alue aiheuttaa silti hieman lisää mökkihöperöitymistä.

– Olemme saaneet olla ainoastaan täällä. On huvittavaa, että tämä hotellin aluekin on vielä hieman kuopassa. Kuulemme siis esimerkiksi autojen äänet, mutta sitä ulkomaailmaa emme oikein näe, hän sanoo hieman huvittuneena.

Joukkueen viettäessä aikaa keskenään on keksittävä kaikenlaista viihdettä. Czakan myöntää, että sisäpiirivitsit ovat saaneet lisää vauhtia karanteenin aikana.

– Joukkueen kesken on tullut läheteltyä kaikenlaista, mutta näitä juttuja ei kyllä mihinkään sosiaaliseen mediaan kehtaa julkaista, hän nauraa.

Menetetty näytönpaikka

Koronakaranteeni vei naisten lentopallomaajoukkueelta tärkeän kokemuksen. Suomi joutui jättäytymään pois Kultaisesta liigasta, mikä pakottaa Kangasniemen uusimaan suunnitelmia. Maajoukkueen karanteeni vei suomalaisilta yhden hyvän valmistautumismahdollisuuden EM-kisoja varten.

– Meillä on jo suunnitelma. Menemme varmasti suurimmilta osin alkuperäisen mukaan, mutta mukaan tulee vain uusia liikkuvia osia. Olemme jo käyneet pelaajien kanssa läpi sitä, kuinka paljon he tarvitsevat fyysistä ja henkistä palautumisaikaa tästä, Kangasniemi avaa.

– Toinen asia, mistä on keskusteltava, ovat rahalliset resurssit. Minkälainen lasku sitten jääkään tästä keikasta viivan alle, niin keskustelemme toimitusjohtajan kanssa, millä tavalla jatkamme valmistautumista. Se määrää myös, pitääkö jotain muuttaa, hän ynnää.

Myös Czakania harmittaa, että erinomainen näytönpaikka Kultaisessa liigassa meni sivu suun.

LP Viestiä edustanut Anna Czakan valittiin naisten Mestaruusliigan parhaaksi pelaajaksi. 24-vuotias keskitorjuja hamuaa pelipaikkaa ulkomailta. Tomi Hänninen

– Omana isompana tavoitteenani on päästä ensi kaudeksi pelaamaan ulkomaille. Joten loppujen lopuksi maajoukkueen kanssa näytönpaikoikseni jäi vain viisi EM-karsintaottelua, naisten Mestaruusliigan parhaaksi pelaajaksi valittu Czakan harmittelee.

Apua kotoa

Kaikilla Suomen maajoukkueen jäsenistä on ollut myös henkilökohtaisten asioiden säätöä karanteenin vuoksi. Päävalmentaja Kangasniemellä on kolme kouluikäistä lasta. Slovakiaan jääminen laittoi kotiväen suunnittelemaan asioita uusiksi.

– Vaimo on tullut tässä minun maajoukkueaikanani jo aika mestariksi järjestelemään asioita. Hän varmasti tiesi sillä sekunnilla, kun karanteeni tuli, että edessä on paljon kuskaamista. Onneksi meillä on mummot ja paapat lähellä, niin he pystyvät auttamaan, Kangasniemi kiittelee.

– Kotijoukoilta olen saanut varmaan suurimman avun ja haluan kiittää heitä nytkin. Tietty he eivät ole tällaista tilannetta kokeneet. Välillä ärsyttää, jos he toteavat, että "nopeasti se kaksi viikkoa menee". Tietäisivätpä he vaan, Czakan laukaisee.

Kun Suomen maajoukkue pääsee kotimaahan, on sen jäsenillä edessään vielä kolmen päivän maahantulokaranteeni.

Lue myös:

Suomen lentopallonaiset arvottiin "mieluisaan" lohkoon Ruotsin kanssa – Turkki ja Hollanti D-lohkon suursuosikit

Suomen naisten lentopallomaajoukkue vetäytyy Euroopan Kultaisesta liigasta – "Meille on tärkeintä joukkueen terveys"

Naisten lentopallomaajoukkueen karanteenista kovat lisäkulut Lentopalloliitolle

Katso tallenne: Suomen lentopallonaiset arvottiin Romanian EM-lohkoon